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البنتاغون: استهداف المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد الجوية في العراق دون وقوع إصابات
البنتاغون: استهداف المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد الجوية في العراق دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، أن هجومًا وقع على المنطقة القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، لكن لم يصب أي فرد... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T21:57+0000
2024-07-25T21:58+0000
البنتاغون الأمريكي
العراق
أخبار العراق اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن الضربة نفذت على منطقة خارج القاعدة (عين الأسد) ولم تكن هناك أضرار أو إصابات".وأضاف: "في الوقت الراهن، ليس لدينا معلومات حول ماهية القذائف التي تم إطلاقها وعددها".وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ومنذ بداية تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض قواعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القواعد الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة بعدما أعلنت تلك الفصائل دعمها للمقاومة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240120/إصابات-بين-الأمريكيين-في-هجوم-بصواريخ-باليستية-على-قاعدة-عين-الأسد-الأمريكية-بالعراق-1085226407.html
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البنتاغون الأمريكي, العراق, أخبار العراق اليوم
البنتاغون الأمريكي, العراق, أخبار العراق اليوم

البنتاغون: استهداف المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد الجوية في العراق دون وقوع إصابات

21:57 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 21:58 GMT 25.07.2024)
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahraالجنود الأمريكيون يتفقدون موقع القصف الإيراني في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار في العراق
الجنود الأمريكيون يتفقدون موقع القصف الإيراني في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahra
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أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، أن هجومًا وقع على المنطقة القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، لكن لم يصب أي فرد بالجيش الأمريكي نتيجة لهذا الهجوم.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن الضربة نفذت على منطقة خارج القاعدة (عين الأسد) ولم تكن هناك أضرار أو إصابات".
صورة أرشيفية.. تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
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وأضاف: "في الوقت الراهن، ليس لدينا معلومات حول ماهية القذائف التي تم إطلاقها وعددها".
وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ومنذ بداية تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض قواعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القواعد الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة بعدما أعلنت تلك الفصائل دعمها للمقاومة الفلسطينية.
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