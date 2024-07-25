https://sarabic.ae/20240725/-البنتاغون-استهداف-المنطقة-المحيطة-بقاعدة-عين-الأسد-الجوية-في-العراق-دون-وقوع-إصابات--1091133449.html

البنتاغون: استهداف المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد الجوية في العراق دون وقوع إصابات

البنتاغون: استهداف المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد الجوية في العراق دون وقوع إصابات

سبوتنيك عربي

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، أن هجومًا وقع على المنطقة القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، لكن لم يصب أي فرد... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T21:57+0000

2024-07-25T21:57+0000

2024-07-25T21:58+0000

البنتاغون الأمريكي

العراق

أخبار العراق اليوم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن الضربة نفذت على منطقة خارج القاعدة (عين الأسد) ولم تكن هناك أضرار أو إصابات".وأضاف: "في الوقت الراهن، ليس لدينا معلومات حول ماهية القذائف التي تم إطلاقها وعددها".وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ومنذ بداية تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض قواعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القواعد الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة بعدما أعلنت تلك الفصائل دعمها للمقاومة الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20240120/إصابات-بين-الأمريكيين-في-هجوم-بصواريخ-باليستية-على-قاعدة-عين-الأسد-الأمريكية-بالعراق-1085226407.html

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