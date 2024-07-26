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عرب بوينت بودكاست
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11:31 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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https://sarabic.ae/20240726/إيطاليا-تعلن-تعيين-سفير-لها-في-سوريا-بعد-غياب-12-عاما-1091148764.html
إيطاليا تعلن تعيين سفير لها في سوريا بعد غياب 12 عاما
إيطاليا تعلن تعيين سفير لها في سوريا بعد غياب 12 عاما
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الجمعة، أن بلاده قررت تعيين سفير لها في سوريا، وذلك منذ أن استدعت جميع موظفيها من سفارتها في دمشق عام 2012،... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T13:20+0000
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وبتلك الخطوة، تصبح إيطاليا هي أول دولة من مجموعة الدول السبع، تعيد إطلاق بعثتها الدبلوماسية في دمشق، منذ انطلاق الحرب الأهلية في البلاد.وذكرت صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية أن "تاجاني قال إن الحكومة الإيطالية اختارت سفيرا لإيطاليا لإرساله إلى سوريا، ما يعني أنها تستعد لإعادة تشغيل السفارة في دمشق".وتم تعيين ستيفانو رافاجنان، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية حاليا إلى سوريا، سفيرا، وأشار وزير الخارجية الإيطالي، إلى أنه من المقرر أن يتولى رافاجنان منصبه قريبا.وكانت إيطاليا استدعت جميع الموظفين من سفارتها في دمشق، وعلقت نشاطها الدبلوماسي في سوريا في عام 2012.ويوجد حاليا في دمشق 6 سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة، هي رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر، بينما لم يقم أي من شركاء إيطاليا في مجموعة الدول السبع، وهي أمريكا واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا، بإعادة تعيين سفراء لها في سوريا.
https://sarabic.ae/20200707/إهداء-إلى-سوريا-حفل-الصداقة-و-الأخوة-في-إيطاليا-1045933422.html
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أخبار سوريا اليوم, إيطاليا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, إيطاليا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

إيطاليا تعلن تعيين سفير لها في سوريا بعد غياب 12 عاما

13:20 GMT 26.07.2024
© AFP 2023 / Alberto Pizzoliإيطاليا
إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
إيطاليا
© AFP 2023 / Alberto Pizzoli
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الجمعة، أن بلاده قررت تعيين سفير لها في سوريا، وذلك منذ أن استدعت جميع موظفيها من سفارتها في دمشق عام 2012، وعلقت نشاطها الدبلوماسي هناك.
وبتلك الخطوة، تصبح إيطاليا هي أول دولة من مجموعة الدول السبع، تعيد إطلاق بعثتها الدبلوماسية في دمشق، منذ انطلاق الحرب الأهلية في البلاد.
وذكرت صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية أن "تاجاني قال إن الحكومة الإيطالية اختارت سفيرا لإيطاليا لإرساله إلى سوريا، ما يعني أنها تستعد لإعادة تشغيل السفارة في دمشق".
وتم تعيين ستيفانو رافاجنان، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية حاليا إلى سوريا، سفيرا، وأشار وزير الخارجية الإيطالي، إلى أنه من المقرر أن يتولى رافاجنان منصبه قريبا.
عازف تشيلو يرتدي كمامة يستعد لحفل الأوركسترا Luigi Cherubini Youth Orchestra بحضور تسعة موسيقيين من الجالبة السورية في أوروبا، من قبل الموزع والموصل الموسيقي الإيطالي ريكاردو موتي، كجزء من حفل الصداقة الرابع والعشرين، في موقع بايستوم الأثري في جنوب إيطاليا، في 5 يوليو / حزيران 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2020
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إهداء إلى سوريا... حفل الصداقة والأخوة في إيطاليا
7 يوليو 2020, 09:15 GMT
وكانت إيطاليا استدعت جميع الموظفين من سفارتها في دمشق، وعلقت نشاطها الدبلوماسي في سوريا في عام 2012.
ويوجد حاليا في دمشق 6 سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة، هي رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر، بينما لم يقم أي من شركاء إيطاليا في مجموعة الدول السبع، وهي أمريكا واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا، بإعادة تعيين سفراء لها في سوريا.
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