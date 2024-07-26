https://sarabic.ae/20240726/إيطاليا-تعلن-تعيين-سفير-لها-في-سوريا-بعد-غياب-12-عاما-1091148764.html

إيطاليا تعلن تعيين سفير لها في سوريا بعد غياب 12 عاما

إيطاليا تعلن تعيين سفير لها في سوريا بعد غياب 12 عاما

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الجمعة، أن بلاده قررت تعيين سفير لها في سوريا، وذلك منذ أن استدعت جميع موظفيها من سفارتها في دمشق عام 2012،... 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T13:20+0000

2024-07-26T13:20+0000

2024-07-26T13:20+0000

أخبار سوريا اليوم

إيطاليا

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101667/88/1016678893_0:32:4712:2683_1920x0_80_0_0_319d7da43250f5f3eafc9b1ba0eb3062.jpg

وبتلك الخطوة، تصبح إيطاليا هي أول دولة من مجموعة الدول السبع، تعيد إطلاق بعثتها الدبلوماسية في دمشق، منذ انطلاق الحرب الأهلية في البلاد.وذكرت صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية أن "تاجاني قال إن الحكومة الإيطالية اختارت سفيرا لإيطاليا لإرساله إلى سوريا، ما يعني أنها تستعد لإعادة تشغيل السفارة في دمشق".وتم تعيين ستيفانو رافاجنان، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية حاليا إلى سوريا، سفيرا، وأشار وزير الخارجية الإيطالي، إلى أنه من المقرر أن يتولى رافاجنان منصبه قريبا.وكانت إيطاليا استدعت جميع الموظفين من سفارتها في دمشق، وعلقت نشاطها الدبلوماسي في سوريا في عام 2012.ويوجد حاليا في دمشق 6 سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة، هي رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر، بينما لم يقم أي من شركاء إيطاليا في مجموعة الدول السبع، وهي أمريكا واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا، بإعادة تعيين سفراء لها في سوريا.

https://sarabic.ae/20200707/إهداء-إلى-سوريا-حفل-الصداقة-و-الأخوة-في-إيطاليا-1045933422.html

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, إيطاليا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن