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إيلون ماسك يصطحب نتنياهو في جولة داخل أحد مصانع "تسلا"... فيديو
إيلون ماسك يصطحب نتنياهو في جولة داخل أحد مصانع "تسلا"... فيديو
سبوتنيك عربي
اصطحب رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أحد مصانع "تسلا" بالولايات المتحدة. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T06:04+0000
2024-07-26T06:07+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
إيلون ماسك
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ورافق نتنياهو وزوجته قوة أمنية خلال تجولهم داخل المصنع برفقة ماسك.وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إنه التقى بإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في واشنطن يوم الأربعاء بعد خطابه أمام الكونغرس الأمريكي.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في حربه المستمرة على قطاع غزة في تحليل البيانات والوصول إلى قرارات عسكرية وضرب الأهداف حسب ما صرحت به تل أبيب سابقا.وكان نتنياهو قد التقى بالرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، ومن المقرر أن يتوجه اليوم الجمعة إلى فلوريدا للاجتماع مع الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20240406/تقرير-إسرائيل-استخدمت-نظام-ذكاء-اصطناعي-لقتل-الفلسطينيين-ببرود-1087740029.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيلون ماسك يصطحب نتنياهو في جولة داخل أحد مصانع "تسلا"... فيديو

06:04 GMT 26.07.2024 (تم التحديث: 06:07 GMT 26.07.2024)
© AFP 2023 / MICHAEL GONZALEZرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© AFP 2023 / MICHAEL GONZALEZ
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اصطحب رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أحد مصانع "تسلا" بالولايات المتحدة.
ورافق نتنياهو وزوجته قوة أمنية خلال تجولهم داخل المصنع برفقة ماسك.
وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إنه التقى بإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في واشنطن يوم الأربعاء بعد خطابه أمام الكونغرس الأمريكي.

وكتب نتنياهو على منصة "إكس": "ناقشنا الفرص والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع، واستكشفنا سبل التعاون التكنولوجي مع إسرائيل".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في حربه المستمرة على قطاع غزة في تحليل البيانات والوصول إلى قرارات عسكرية وضرب الأهداف حسب ما صرحت به تل أبيب سابقا.
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تقرير: إسرائيل استخدمت نظام ذكاء اصطناعي لقتل الفلسطينيين "ببرود"
6 أبريل, 08:39 GMT
وكان نتنياهو قد التقى بالرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، ومن المقرر أن يتوجه اليوم الجمعة إلى فلوريدا للاجتماع مع الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.
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