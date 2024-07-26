إيلون ماسك يصطحب نتنياهو في جولة داخل أحد مصانع "تسلا"... فيديو
06:04 GMT 26.07.2024 (تم التحديث: 06:07 GMT 26.07.2024)
© AFP 2023 / MICHAEL GONZALEZرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
© AFP 2023 / MICHAEL GONZALEZ
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اصطحب رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أحد مصانع "تسلا" بالولايات المتحدة.
ورافق نتنياهو وزوجته قوة أمنية خلال تجولهم داخل المصنع برفقة ماسك.
Elon Musk đưa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đi tham quan Nhà máy Tesla— 𝕄𝕀-𝕏 (@vtmsolver) July 25, 2024
pic.twitter.com/unSIUL9cp2
وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إنه التقى بإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في واشنطن يوم الأربعاء بعد خطابه أمام الكونغرس الأمريكي.
وكتب نتنياهو على منصة "إكس": "ناقشنا الفرص والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع، واستكشفنا سبل التعاون التكنولوجي مع إسرائيل".
Yesterday, after my address to Congress, I met with @elonmusk in Washington. We discussed the opportunities and challenges in AI, its impact on the economy and society, and explored ways for technological cooperation with Israel. pic.twitter.com/1KYQxGm4Nv— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 26, 2024
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في حربه المستمرة على قطاع غزة في تحليل البيانات والوصول إلى قرارات عسكرية وضرب الأهداف حسب ما صرحت به تل أبيب سابقا.
6 أبريل, 08:39 GMT
وكان نتنياهو قد التقى بالرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، ومن المقرر أن يتوجه اليوم الجمعة إلى فلوريدا للاجتماع مع الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.