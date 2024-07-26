https://sarabic.ae/20240726/الأمن-الفيدرالي-الروسي-نقل-المتهم-بتفجير-السيارة-المفخخة-في-موسكو-من-تركيا-إلى-روسيا-1091134372.html

الأمن الفيدرالي الروسي: نقل المتهم بتفجير السيارة المفخخة في موسكو من تركيا إلى روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي: نقل المتهم بتفجير السيارة المفخخة في موسكو من تركيا إلى روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن مركز العمليات المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال يفغيني سيريبرياكوف، المتهم بتفجير سيارة في شمال موسكو، في مدينة... 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T01:42+0000

2024-07-26T01:42+0000

2024-07-26T01:42+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال المركز في بيان له: "في 26 تموز/يوليو 2024، احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية والأجهزة المعنية ووكالات إنفاذ القانون في جمهورية تركيا، في بودروم التركية المواطن الروسي يفغيني نيكولايفيتش سيريبرياكوف، من مواليد عام 1995، وتم نقله إلى روسيا".وأضاف البيان أن سيريبرياكوف "مدرج في قائمة المطلوبين الدوليين وكان متورطًا في انفجار سيارة في شمال موسكو في 24 تموز/يوليو 2024".وفي وقت سابق، أفادت السفارة الروسية في أنقرة بأن أجهزة الأمن في البلدين تناقش القضايا المتعلقة بقضية يفغيني سيريبرياكوف، الموقوف في بودروم.وكان شخصان أصيبا جراء انفجار سيارة مفخخة في شارع سينيافينسكايا شمالي العاصمة الروسية موسكو، صباح يوم الأربعاء الماضي.وبحسب وزارة الداخلية الروسية، انفجر جسم مجهول كان مزروعاً في السيارة، وأُحيلت القضية إلى الدائرة الأولى في لجنة التحقيق بمدينة موسكو، المختصة بالتحقيق في القضايا ذات الأهمية الخاصة.وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أول أمس الأربعاء، إلقاء القبض على شخص في مدينة بودروم جنوب غربي تركيا، متهم بتنفيذ تفجير إرهابي، في العاصمة الروسية موسكو.وأوضحت وسائل الإعلام التركية، في وقت لاحق، أنه تم توقيف شخص آخر مع سيريبرياكوف؛ دون ذكر اسمه.وذكر مصدر في وزارة الداخلية التركية، في وقت سابق، أن سيريبرياكوف دخل الأراضي التركية بغرض السياحة، ولم يكن حينها على قائمة المطلوبين.وأصدرت محكمة زاموسكفوريتسكي في موسكو، بوقت سابق، حكمًا غيابيًا بتوقيف يفغيني سيريبرياكوف، المتورط في قضية تفجير السيارة في العاصمة؛ كما تم توجيه لائحة اتهام إلى هذا الشخص.

https://sarabic.ae/20231129/إحباط-عمل-إرهابي-في-موسكو-لتفجير-داخل-محطة-السكك-الحديدية-1083582917.html

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