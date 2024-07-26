https://sarabic.ae/20240726/الصحة-العالمية-ترسل-مليون-لقاح-ضد-شلل-الأطفال-إلى-غزة-1091161765.html

الصحة العالمية ترسل مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة

الصحة العالمية ترسل مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية، قالت إنها سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة. 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T22:21+0000

2024-07-26T22:21+0000

2024-07-26T22:21+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

منظمة الصحة العالمية

العالم العربي

شلل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091018516_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_298e192c13626e2a269fc72a81a018dc.jpg

وبحسب وكالة "وفا"، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان صحفي، أنه سيتم إعطاء اللقاحات للأطفال في الأسابيع المقبلة. مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، ولكن دون اتخاذ إجراءات فورية، فإن الأمر "مجرد مسألة وقت قبل أن يصل إلى آلاف الأطفال الذين تركوا دون حماية".وأعرب عاملون في المجال الإنساني عن قلقهم العميق بشأن تأثير حالة الطوارئ المحتملة لمرض شلل الأطفال في غزة، وسط ظروف صحية كارثية تميزت بتفشي التهاب الكبد (A)، وعدد لا يحصى من الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، بسبب الحرب، وفقا لوكالة "وفا".وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى ما يقارب 40 ألف قتيلا و ما يزيد عن 90 ألف مصاب. كما أنه "لازال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم"، وفقا لوكالة "وفا".

https://sarabic.ae/20240726/بعد-خطاب-الكونغرس-ما-الرسائل-التي-يحملها-نتنياهو-في-زيارته-لواشنطن؟-1091160140.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, شلل