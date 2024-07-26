https://sarabic.ae/20240726/الصحة-العالمية-ترسل-مليون-لقاح-ضد-شلل-الأطفال-إلى-غزة-1091161765.html
الصحة العالمية ترسل مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة
الصحة العالمية ترسل مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية، قالت إنها سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T22:21+0000
2024-07-26T22:21+0000
2024-07-26T22:21+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
منظمة الصحة العالمية
العالم العربي
شلل
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وبحسب وكالة "وفا"، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان صحفي، أنه سيتم إعطاء اللقاحات للأطفال في الأسابيع المقبلة. مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، ولكن دون اتخاذ إجراءات فورية، فإن الأمر "مجرد مسألة وقت قبل أن يصل إلى آلاف الأطفال الذين تركوا دون حماية".وأعرب عاملون في المجال الإنساني عن قلقهم العميق بشأن تأثير حالة الطوارئ المحتملة لمرض شلل الأطفال في غزة، وسط ظروف صحية كارثية تميزت بتفشي التهاب الكبد (A)، وعدد لا يحصى من الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، بسبب الحرب، وفقا لوكالة "وفا".وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى ما يقارب 40 ألف قتيلا و ما يزيد عن 90 ألف مصاب. كما أنه "لازال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم"، وفقا لوكالة "وفا".
https://sarabic.ae/20240726/بعد-خطاب-الكونغرس-ما-الرسائل-التي-يحملها-نتنياهو-في-زيارته-لواشنطن؟-1091160140.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, شلل
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, شلل
الصحة العالمية ترسل مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية، قالت إنها سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة.
وبحسب وكالة "وفا"، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان صحفي، أنه سيتم إعطاء اللقاحات للأطفال في الأسابيع المقبلة. مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، ولكن دون اتخاذ إجراءات فورية، فإن الأمر "مجرد مسألة وقت قبل أن يصل إلى آلاف الأطفال الذين تركوا دون حماية".
وأعرب عاملون في المجال الإنساني عن قلقهم العميق بشأن تأثير حالة الطوارئ المحتملة لمرض شلل الأطفال في غزة، وسط ظروف صحية كارثية تميزت بتفشي التهاب الكبد (A)، وعدد لا يحصى من الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، بسبب الحرب، وفقا لوكالة "وفا".
وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة
، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى ما يقارب 40 ألف قتيلا و ما يزيد عن 90 ألف مصاب. كما أنه "لازال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم"، وفقا لوكالة "وفا".