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الصحة العالمية ترسل مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة
الصحة العالمية ترسل مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية، قالت إنها سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
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غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
منظمة الصحة العالمية
العالم العربي
شلل
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وبحسب وكالة "وفا"، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان صحفي، أنه سيتم إعطاء اللقاحات للأطفال في الأسابيع المقبلة. مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، ولكن دون اتخاذ إجراءات فورية، فإن الأمر "مجرد مسألة وقت قبل أن يصل إلى آلاف الأطفال الذين تركوا دون حماية".وأعرب عاملون في المجال الإنساني عن قلقهم العميق بشأن تأثير حالة الطوارئ المحتملة لمرض شلل الأطفال في غزة، وسط ظروف صحية كارثية تميزت بتفشي التهاب الكبد (A)، وعدد لا يحصى من الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، بسبب الحرب، وفقا لوكالة "وفا".وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى ما يقارب 40 ألف قتيلا و ما يزيد عن 90 ألف مصاب. كما أنه "لازال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم"، وفقا لوكالة "وفا".
https://sarabic.ae/20240726/بعد-خطاب-الكونغرس-ما-الرسائل-التي-يحملها-نتنياهو-في-زيارته-لواشنطن؟-1091160140.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, شلل
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, شلل

الصحة العالمية ترسل مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة

22:21 GMT 26.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة
الحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية، قالت إنها سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة.
وبحسب وكالة "وفا"، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان صحفي، أنه سيتم إعطاء اللقاحات للأطفال في الأسابيع المقبلة. مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، ولكن دون اتخاذ إجراءات فورية، فإن الأمر "مجرد مسألة وقت قبل أن يصل إلى آلاف الأطفال الذين تركوا دون حماية".
وأعرب عاملون في المجال الإنساني عن قلقهم العميق بشأن تأثير حالة الطوارئ المحتملة لمرض شلل الأطفال في غزة، وسط ظروف صحية كارثية تميزت بتفشي التهاب الكبد (A)، وعدد لا يحصى من الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، بسبب الحرب، وفقا لوكالة "وفا".
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20:04 GMT
وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى ما يقارب 40 ألف قتيلا و ما يزيد عن 90 ألف مصاب. كما أنه "لازال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم"، وفقا لوكالة "وفا".
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة08:02 GMT
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