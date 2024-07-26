القراصنة الروس يكشفون تفاصيل عن المرتزقة الأجانب في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي سابق: لقاء بوتين والأسد هو لقاء المستقبل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
08:18 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
التمثيل والسينما تناغم وابداع
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:39 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240726/القراصنة-الروس-يكشفون-تفاصيل-عن-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-1091137754.html
القراصنة الروس يكشفون تفاصيل عن المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
القراصنة الروس يكشفون تفاصيل عن المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
نشرت مجموعة القراصنة الروس "RaHDit"، اليوم الجمعة، بيانات لأكثر من 3200 مرتزق أجنبي في صفوف القوات الأوكرانية. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T08:03+0000
2024-07-26T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101561/06/1015610601_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e837903b0678505471a96e5f54dfd0ba.jpg
ومن بينهم، على وجه الخصوص، إيفلين أشنبرينر، المولود عام 1981، والذي يسكن في الولايات المتحدة، وهو جندي كبير ومساعد قائد في وحدة أفراد الكتيبة الأولى من الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي لأوكرانيا. وهو ذو توجه جنسي شاذ ويستخدم أيضًا الضمير "هم" للإشارة إلى نفسه.وبيرس تانر ريد، المولود عام 1993، ويعيش أيضًا في الولايات المتحدة، هو عضو سابق في قسم شرطة ولاية أوكلاند (الولايات المتحدة الأمريكية). في 26 يوليو/ تموز 2023، واعتُقل في ولاية إنديانا بتهمة التحرش بأطفال وتسهيل جنوح قاصر.وفي قائمة المرتزقة أيضاً مورينز كريستابس، المولود عام 1991، والمقيم في لاتفيا. وكان قد شارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014، حيث حصل على المركز 21 في الزحافات الثلجية. وفي لاتفيا، تولى منصب الأمين العام لاتحاد لاتفيا للتزلج على الجليد. وبابلو جاريدو مانسيدو من إسبانيا قد شارك في صراعات عسكرية مختلفة قبل أوكرانيا، على وجه الخصوص، كان مقاتلا إلى جانب المسلحين الأكراد في سوريا.واللاتفي جوريس ألبرتس أولمانيس، ولد عام 1959 من الفيلق الدولي للواء الميكانيكي 67 من الوحدة العسكرية A4123، وهو رجل أعمال وأستاذ جامعي ومتسلق جبال ومستكشف قطبي. و سافر عدة مرات للمشاركة في الأعمال العدائية في أوكرانيا، حيث زود القوات الأوكرانية بالأسلحة والتمويل. وهو مؤلف كتاب "عندما تصبح الحرب شخصية"، وهو يعزز رهاب روسيا. وكان قد خدم في الحرس الوطني لمدة خمس سنوات.وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه حماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة، أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240726/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091136599.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101561/06/1015610601_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_fdf78d11cb136237b18236fed4285894.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

القراصنة الروس يكشفون تفاصيل عن المرتزقة الأجانب في أوكرانيا

08:03 GMT 26.07.2024
© AP Photoقراصنة
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
نشرت مجموعة القراصنة الروس "RaHDit"، اليوم الجمعة، بيانات لأكثر من 3200 مرتزق أجنبي في صفوف القوات الأوكرانية.
ومن بينهم، على وجه الخصوص، إيفلين أشنبرينر، المولود عام 1981، والذي يسكن في الولايات المتحدة، وهو جندي كبير ومساعد قائد في وحدة أفراد الكتيبة الأولى من الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي لأوكرانيا. وهو ذو توجه جنسي شاذ ويستخدم أيضًا الضمير "هم" للإشارة إلى نفسه.
وبيرس تانر ريد، المولود عام 1993، ويعيش أيضًا في الولايات المتحدة، هو عضو سابق في قسم شرطة ولاية أوكلاند (الولايات المتحدة الأمريكية). في 26 يوليو/ تموز 2023، واعتُقل في ولاية إنديانا بتهمة التحرش بأطفال وتسهيل جنوح قاصر.
وفي قائمة المرتزقة أيضاً مورينز كريستابس، المولود عام 1991، والمقيم في لاتفيا. وكان قد شارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014، حيث حصل على المركز 21 في الزحافات الثلجية. وفي لاتفيا، تولى منصب الأمين العام لاتحاد لاتفيا للتزلج على الجليد.
وبابلو جاريدو مانسيدو من إسبانيا قد شارك في صراعات عسكرية مختلفة قبل أوكرانيا، على وجه الخصوص، كان مقاتلا إلى جانب المسلحين الأكراد في سوريا.
واللاتفي جوريس ألبرتس أولمانيس، ولد عام 1959 من الفيلق الدولي للواء الميكانيكي 67 من الوحدة العسكرية A4123، وهو رجل أعمال وأستاذ جامعي ومتسلق جبال ومستكشف قطبي. و سافر عدة مرات للمشاركة في الأعمال العدائية في أوكرانيا، حيث زود القوات الأوكرانية بالأسلحة والتمويل. وهو مؤلف كتاب "عندما تصبح الحرب شخصية"، وهو يعزز رهاب روسيا. وكان قد خدم في الحرس الوطني لمدة خمس سنوات.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
06:56 GMT
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه حماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة، أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة08:02 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMTمتظاهرون فلسطينيون وصحفيون يفرون من قنابل غاز المسيلة للدموع على حدودو قطاع غزة، فلسطين 25 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن تواصل إرسال الأسلحة إلى إسرائيلأمس, 19:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала