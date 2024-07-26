"بالخبز والملح"... صور للترحيب بالبحارة الصينيين في فلاديفوستوك

سفن تابعة للبحرية الصينية، المكونة من سفينة الإنزال لونغهوشان وسفينة التدريب تشنغ خه، تصل إلى ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل.
سفن تابعة للبحرية الصينية، المكونة من سفينة الإنزال لونغهوشان وسفينة التدريب تشنغ خه، تصل إلى ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل.
بحارة من سفينة تابعة للبحرية الصينية على ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل.
بحارة من سفينة تابعة للبحرية الصينية على ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل.
سفن تابعة للبحرية الصينية، المكونة من سفينة الإنزال لونغهوشان وسفينة التدريب تشنغ خه، تصل إلى ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل.
سفن تابعة للبحرية الصينية، المكونة من سفينة الإنزال لونغهوشان وسفينة التدريب تشنغ خه، تصل إلى ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل.
حفل استقبال لسفن بحرية الجيش الشعبي الصيني في فلاديفوستوك.
حفل استقبال لسفن بحرية الجيش الشعبي الصيني في فلاديفوستوك.
بحارة من سفينة تابعة للبحرية الصينية على ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل.
بحارة من سفينة تابعة للبحرية الصينية على ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل.
سفينة تابعة للبحرية الصينية تصل إلى ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل.
سفينة تابعة للبحرية الصينية تصل إلى ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل.
حفل استقبال لسفن بحرية الجيش الشعبي الصيني في فلاديفوستوك.
حفل استقبال لسفن بحرية الجيش الشعبي الصيني في فلاديفوستوك.
سفن تابعة للبحرية الصينية، المكونة من سفينة الإنزال لونغهوشان وسفينة التدريب تشنغ خه، تصل إلى ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل.
سفن تابعة للبحرية الصينية، المكونة من سفينة الإنزال لونغهوشان وسفينة التدريب تشنغ خه، تصل إلى ميناء فلاديفوستوك في مهمة عمل.