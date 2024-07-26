https://sarabic.ae/20240726/حوت-ضخم-يقفز-على-قارب-ويغرقه-فيديو-1091140280.html
حوت ضخم يقفز على قارب ويغرقه.. فيديو
حوت ضخم يقفز على قارب ويغرقه.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام حوت ضخم بالقفز من الماء على قارب صيد قبالة سواحل مدينة نيو هامبشاير الواقعة في الولايات المتحدة... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T09:39+0000
2024-07-26T09:39+0000
2024-07-26T09:39+0000
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وأظهر المقطع الذي تم تصويره من قبل صيادين في وسط البحر قيام حوت ضخم بالاقتراب من قارب بحري صغير تابع لأحد الصيادين، حيث قام الحوت بشكل متعمد بالقفز من الماء على القارب الصغير الذي انقلب من قوة سقوط الحوت عليه بسبب وزنه وضخامته.وبحسب المواقع الإخبارية الأمريكية، فإن الحادثة المصورة لا تعد الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تتعمد الحيتان على هذه الأفعال بهدف إخافة الصيادين وطردهم من المنطقة، وذلك بسبب شعورهم بالخطر.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
حوت ضخم يقفز على قارب ويغرقه.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام حوت ضخم بالقفز من الماء على قارب صيد قبالة سواحل مدينة نيو هامبشاير الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأظهر المقطع الذي تم تصويره من قبل صيادين في وسط البحر قيام حوت ضخم بالاقتراب من قارب بحري صغير تابع لأحد الصيادين، حيث قام الحوت بشكل متعمد بالقفز من الماء على القارب الصغير الذي انقلب من قوة سقوط الحوت عليه بسبب وزنه وضخامته.
وبحسب المواقع الإخبارية الأمريكية، فإن الحادثة المصورة لا تعد الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تتعمد الحيتان على هذه الأفعال بهدف إخافة الصيادين وطردهم من المنطقة، وذلك بسبب شعورهم بالخطر.