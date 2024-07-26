سفير بكين بواشنطن: الصين لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي سابق: لقاء بوتين والأسد هو لقاء المستقبل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
08:18 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
التمثيل والسينما تناغم وابداع
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:39 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240726/سفير-بكين-بواشنطن-الصين-لا-تنوي-التدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1091134231.html
سفير بكين بواشنطن: الصين لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
سفير بكين بواشنطن: الصين لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد السفير الصيني لدى واشنطن شيه فنغ أن بلاده لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة وتتوقع نهجًا مماثلًا في المقابل بما في ذلك ما يتعلق بـ... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T01:33+0000
2024-07-26T01:33+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069935171_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_87a4ad2072d2fdbdb0e651e740079130.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال فنغ في حفل استقبال بالسفارة بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني: "الصين تريد أن تكون صديقًا وشريكًا للولايات المتحدة، نحن لا نلعب لعبة ضد الولايات المتحدة ولا ننوي التدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة".وشدد السفير الصيني على أن بكين تتوقع نهجًا مماثلًا من واشنطن، بما في ذلك ما يتعلق بـ"قضية تايوان"، التي تظل مصدر التوتر الرئيسي في العلاقات بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240429/الصين-تنفي-مزاعم-واشنطن-بشأن-نيتها-التدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة--1088382787.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069935171_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4036b22c38ee948b0f650243f561321c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

سفير بكين بواشنطن: الصين لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

01:33 GMT 26.07.2024
© AFP 2023 / Angela Weissأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الولايات المتحدة 7 نوفمبر 2022
أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الولايات المتحدة 7 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© AFP 2023 / Angela Weiss
تابعنا عبر
أكد السفير الصيني لدى واشنطن شيه فنغ أن بلاده لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة وتتوقع نهجًا مماثلًا في المقابل بما في ذلك ما يتعلق بـ "قضية تايوان".
واشنطن - سبوتنيك. وقال فنغ في حفل استقبال بالسفارة بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني: "الصين تريد أن تكون صديقًا وشريكًا للولايات المتحدة، نحن لا نلعب لعبة ضد الولايات المتحدة ولا ننوي التدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
الصين تنفي مزاعم واشنطن بشأن نيتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
29 أبريل, 14:39 GMT
وشدد السفير الصيني على أن بكين تتوقع نهجًا مماثلًا من واشنطن، بما في ذلك ما يتعلق بـ"قضية تايوان"، التي تظل مصدر التوتر الرئيسي في العلاقات بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن تواصل إرسال الأسلحة إلى إسرائيلأمس, 21:11 GMTمتظاهرون فلسطينيون وصحفيون يفرون من قنابل غاز المسيلة للدموع على حدودو قطاع غزة، فلسطين 25 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن تواصل إرسال الأسلحة إلى إسرائيلأمس, 19:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала