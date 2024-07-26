https://sarabic.ae/20240726/سفير-بكين-بواشنطن-الصين-لا-تنوي-التدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1091134231.html
سفير بكين بواشنطن: الصين لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
سفير بكين بواشنطن: الصين لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد السفير الصيني لدى واشنطن شيه فنغ أن بلاده لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة وتتوقع نهجًا مماثلًا في المقابل بما في ذلك ما يتعلق بـ... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T01:33+0000
2024-07-26T01:33+0000
2024-07-26T01:33+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال فنغ في حفل استقبال بالسفارة بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني: "الصين تريد أن تكون صديقًا وشريكًا للولايات المتحدة، نحن لا نلعب لعبة ضد الولايات المتحدة ولا ننوي التدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة".وشدد السفير الصيني على أن بكين تتوقع نهجًا مماثلًا من واشنطن، بما في ذلك ما يتعلق بـ"قضية تايوان"، التي تظل مصدر التوتر الرئيسي في العلاقات بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240429/الصين-تنفي-مزاعم-واشنطن-بشأن-نيتها-التدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة--1088382787.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
سفير بكين بواشنطن: الصين لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
أكد السفير الصيني لدى واشنطن شيه فنغ أن بلاده لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة وتتوقع نهجًا مماثلًا في المقابل بما في ذلك ما يتعلق بـ "قضية تايوان".
واشنطن - سبوتنيك
. وقال فنغ في حفل استقبال بالسفارة بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني: "الصين تريد أن تكون صديقًا وشريكًا للولايات المتحدة، نحن لا نلعب لعبة ضد الولايات المتحدة ولا ننوي التدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وشدد السفير الصيني على أن بكين تتوقع نهجًا مماثلًا من واشنطن، بما في ذلك ما يتعلق بـ"قضية تايوان"، التي تظل مصدر التوتر الرئيسي في العلاقات بين البلدين.