https://sarabic.ae/20240726/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-ساحة-تدريب-في-منطقة-لينينغراد-العسكرية--1091137178.html
وزير الدفاع الروسي يتفقد ساحة تدريب في منطقة لينينغراد العسكرية
وزير الدفاع الروسي يتفقد ساحة تدريب في منطقة لينينغراد العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف قام بتفقد تنظيم التدريب القتالي في ساحة التدريب في منطقة لينينغراد العسكرية... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T07:31+0000
2024-07-26T07:31+0000
2024-07-26T07:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح بيان الوزارة:وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه حماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة، أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240625/وزير-الدفاع-الروسي-ونظيره-الأمريكي-يتبادلان-هاتفيا-وجهات-النظر-حول-الأزمة-الأوكرانية-1090181206.html
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وزير الدفاع الروسي يتفقد ساحة تدريب في منطقة لينينغراد العسكرية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف قام بتفقد تنظيم التدريب القتالي في ساحة التدريب في منطقة لينينغراد العسكرية وتحدث مع الجنود المتعاقدين.
"تفقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف تنظيم التدريب القتالي للأفراد العسكريين في ساحة تدريب في منطقة لينينغراد (مقاطعة سانت بطرسبورغ - محرر) العسكرية وتحدث مع الجنود المتعاقدين، وقد شاهد رئيس الدائرة العسكرية الروسية تدريب المتخصصين في مختلف التخصصات العسكرية للقيادة المبتدئة".
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه حماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة، أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.