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https://sarabic.ae/20240726/وزير-الزراعة-السوداني-ينفي-تعرض-الخرطوم-لـمجاعة-1091155947.html
وزير الزراعة السوداني ينفي تعرض الخرطوم لـ"مجاعة"
وزير الزراعة السوداني ينفي تعرض الخرطوم لـ"مجاعة"
سبوتنيك عربي
رفض وزير الزراعة السوداني، أبو بكر البشري، البيانات الصادرة من الأمم المتحدة، التي تشير إلى تعرض البلاد لمجاعة نتيجة الحرب الدائرة لأكثر من عام. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T16:12+0000
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وشدد البشري في مؤتمر صحفي عقد في بورتسودان، أن "عدد المتضررين من الجوع ليس كبيرا، مقارنة بعدد السكان الكلي البالغ قرابة 50 مليون نسمة".واعتبر أن "الحديث عن مواجهة السودان لمجاعة غير دقيق"، وفقا لصحيفة "التغيير" السودانية.وشكك البشري في قدرة الخبراء على جمع البيانات من المناطق التي تسيطر عليها "قوات الدعم السريع"، موضحا أن معايير سوء التغذية لم يتم تحديدها بعد بدقة.وتابع وزير الزراعة السوداني، لافتًا إلى أن "المنظمات الإغاثية الدولية تطالب بتجاوز القيود الحدودية المفروضة من قبل الجيش لتوصيل المساعدات، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية".وأكد على موقف الحكومة الرافض لفتح الحدود بالقوة، مبيّنا أن ذلك "قد يفتح الحدود أمام دول معادية وميليشيات".وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 755 ألف شخص يعانون من جوع كارثي.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240726/الخرطوم-تتلقى-دعوة-أمريكية-للمشاركة-في-محادثات-لوقف-الحرب-في-السودان-1091136431.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الزراعة السوداني ينفي تعرض الخرطوم لـ"مجاعة"

16:12 GMT 26.07.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"سبوتنيك" ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع
سبوتنيك ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
"سبوتنيك" ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
رفض وزير الزراعة السوداني، أبو بكر البشري، البيانات الصادرة من الأمم المتحدة، التي تشير إلى تعرض البلاد لمجاعة نتيجة الحرب الدائرة لأكثر من عام.
وشدد البشري في مؤتمر صحفي عقد في بورتسودان، أن "عدد المتضررين من الجوع ليس كبيرا، مقارنة بعدد السكان الكلي البالغ قرابة 50 مليون نسمة".
واعتبر أن "الحديث عن مواجهة السودان لمجاعة غير دقيق"، وفقا لصحيفة "التغيير" السودانية.
وشكك البشري في قدرة الخبراء على جمع البيانات من المناطق التي تسيطر عليها "قوات الدعم السريع"، موضحا أن معايير سوء التغذية لم يتم تحديدها بعد بدقة.

وقال إنه "من الممكن إعلان المجاعة في السودان رسميا، إذا تعرّض 20% من سكان منطقة معينة لأوضاع جوع كارثية، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي".

السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
الخرطوم تتلقى دعوة أمريكية للمشاركة في محادثات لوقف الحرب في السودان
06:54 GMT
وتابع وزير الزراعة السوداني، لافتًا إلى أن "المنظمات الإغاثية الدولية تطالب بتجاوز القيود الحدودية المفروضة من قبل الجيش لتوصيل المساعدات، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية".
وأكد على موقف الحكومة الرافض لفتح الحدود بالقوة، مبيّنا أن ذلك "قد يفتح الحدود أمام دول معادية وميليشيات".
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 755 ألف شخص يعانون من جوع كارثي.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.
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