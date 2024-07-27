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https://sarabic.ae/20240727/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-6-طائرات-مسيرة-في-مناطق-سيطرة-أنصار-الله-باليمن-1091162758.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 6 طائرات مسيرة في مناطق سيطرة "أنصار الله" باليمن
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 6 طائرات مسيرة في مناطق سيطرة "أنصار الله" باليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم السبت، تدمير 6 طائرات مسيّرة في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" باليمن خلال 24 ساعة. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T01:57+0000
2024-07-27T01:57+0000
الجيش الأمريكي
أنصار الله
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير ست طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم باليمن".ومساء أمس، قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 4 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة.وأضاف أن المقاتلات الأمريكية والبريطانية تنفذ تحلقاً مكثفاً في سماء محافظة الحديدة.وبوقت سابق من الجمعة، نفذت طائرات أمريكية وبريطانية، 4 غارات على مواقع عسكرية لـ "أنصار الله" في الساحل الغربي لجزيرة كَّمران الاستراتيجية شمال غربي مدينة الحديدة.وجاءت الغارات الأمريكية والبريطانية على محافظة الحديدة، غداة تعرضها إلى قصف مماثل بـ 5 غارات استهدفت مطار الحديدة الدولي الذي يضم ثكنة لـ "أنصار الله"، أعلنت عقبها القيادة المركزية الأميركية، تدمير منصة إطلاق طائرات مُسيرة تابعة للجماعة
https://sarabic.ae/20240725/الجيش-الأمريكي-بعلن-تدمير-منصة-إطلاق-طائرات-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-باليمن-1091133149.html
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الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم
الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 6 طائرات مسيرة في مناطق سيطرة "أنصار الله" باليمن

01:57 GMT 27.07.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم السبت، تدمير 6 طائرات مسيّرة في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" باليمن خلال 24 ساعة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير ست طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم باليمن".

وأضاف البيان: "اشتبكت قوات القيادة المركزية الأمريكية ودمرت ثلاث زوارق سطحية مسيرة تابعة للحوثيين تعمل قبالة سواحل اليمن". مشيرًا إلى أن "هذه الأسلحة تشكل تهديدًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا".

ومساء أمس، قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 4 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة.
وأضاف أن المقاتلات الأمريكية والبريطانية تنفذ تحلقاً مكثفاً في سماء محافظة الحديدة.
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصة إطلاق طائرات مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في اليمن
25 يوليو, 21:20 GMT
وبوقت سابق من الجمعة، نفذت طائرات أمريكية وبريطانية، 4 غارات على مواقع عسكرية لـ "أنصار الله" في الساحل الغربي لجزيرة كَّمران الاستراتيجية شمال غربي مدينة الحديدة.
وجاءت الغارات الأمريكية والبريطانية على محافظة الحديدة، غداة تعرضها إلى قصف مماثل بـ 5 غارات استهدفت مطار الحديدة الدولي الذي يضم ثكنة لـ "أنصار الله"، أعلنت عقبها القيادة المركزية الأميركية، تدمير منصة إطلاق طائرات مُسيرة تابعة للجماعة
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