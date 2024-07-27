https://sarabic.ae/20240727/بعد-تقارير-عن-أجر-بيومي-فؤاد-الكويت-ترد-على-مزاعم-دفع-مبلغ-هائل-لفنان-عربي-1091169164.html
بعد تقارير عن "أجر بيومي فؤاد"... الكويت ترد على مزاعم دفع مبلغ هائل لفنان عربي
بعد تقارير عن "أجر بيومي فؤاد"... الكويت ترد على مزاعم دفع مبلغ هائل لفنان عربي
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الإعلام الكويتية، المعلومات والأنباء التي تناقلاتها بعض المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، حول تكاليف تعاقدها مع "أحد الفنانين العرب". 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T09:46+0000
2024-07-27T09:46+0000
2024-07-27T09:46+0000
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وقالت الوزارة في بيان، أمس الجمعة، إن كافة إجراءات الشراء للبرنامج "تخضع لرقابة الجهات المعنية بالدولة".ولم يذكر البيان اسم الفنان، أو أية معلومات بشأن الأجر الذي سيتقاضاه عن ذلك البرنامج.وكانت تقارير فنية، قد كشفت مؤخرا أن النجم الكوميدي المصري بيومي فؤاد، سيقدم برنامجا في التلفزيون الرسمي الكويتي.وقد أثارت هذه التقارير ضجة وجدلا واسعا على مواقع التواصل، بعدما زعمت أن الفنان المصري سيتقاضى 90 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل أكثر من 294 ألف دولار أمريكي (أكثر من 14 مليون جنيه مصري).كما أفادت التقارير بأن اسم البرنامج هو "قهوة بيومي"، وسيستضيف خلاله العديد من النجوم في دولة الكويت.
https://sarabic.ae/20211031/بيومي-فؤاد-ينفي-وصف-تركي-آل-الشيخ-له-بـتافه-بعد-الإعلان-الذي-أغضب-السعوديين-فيديو-1050580957.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, منوعات, أخبار الفنانين في مصر, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, منوعات, أخبار الفنانين في مصر, الأخبار
بعد تقارير عن "أجر بيومي فؤاد"... الكويت ترد على مزاعم دفع مبلغ هائل لفنان عربي
نفت وزارة الإعلام الكويتية، المعلومات والأنباء التي تناقلاتها بعض المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، حول تكاليف تعاقدها مع "أحد الفنانين العرب".
وقالت الوزارة في بيان، أمس الجمعة، إن كافة إجراءات الشراء للبرنامج "تخضع لرقابة الجهات المعنية بالدولة".
وأكدت أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق ناشري المعلومات المغلوطة، داعية الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية في نشرهم للمعلومات بكافة الوسائل الإعلامية، وأخذها من مصادر رسمية.
ولم يذكر البيان اسم الفنان، أو أية معلومات بشأن الأجر الذي سيتقاضاه عن ذلك البرنامج.
31 أكتوبر 2021, 07:50 GMT
وكانت تقارير فنية، قد كشفت مؤخرا أن النجم الكوميدي المصري بيومي فؤاد
، سيقدم برنامجا في التلفزيون الرسمي الكويتي.
وقد أثارت هذه التقارير ضجة وجدلا واسعا على مواقع التواصل، بعدما زعمت أن الفنان المصري سيتقاضى 90 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل أكثر من 294 ألف دولار أمريكي (أكثر من 14 مليون جنيه مصري).
كما أفادت التقارير
بأن اسم البرنامج هو "قهوة بيومي"، وسيستضيف خلاله العديد من النجوم في دولة الكويت.