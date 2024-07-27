https://sarabic.ae/20240727/بعد-تقارير-عن-أجر-بيومي-فؤاد-الكويت-ترد-على-مزاعم-دفع-مبلغ-هائل-لفنان-عربي-1091169164.html

بعد تقارير عن "أجر بيومي فؤاد"... الكويت ترد على مزاعم دفع مبلغ هائل لفنان عربي

بعد تقارير عن "أجر بيومي فؤاد"... الكويت ترد على مزاعم دفع مبلغ هائل لفنان عربي

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الإعلام الكويتية، المعلومات والأنباء التي تناقلاتها بعض المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، حول تكاليف تعاقدها مع "أحد الفنانين العرب". 27.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-27T09:46+0000

2024-07-27T09:46+0000

2024-07-27T09:46+0000

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وقالت الوزارة في بيان، أمس الجمعة، إن كافة إجراءات الشراء للبرنامج "تخضع لرقابة الجهات المعنية بالدولة".ولم يذكر البيان اسم الفنان، أو أية معلومات بشأن الأجر الذي سيتقاضاه عن ذلك البرنامج.وكانت تقارير فنية، قد كشفت مؤخرا أن النجم الكوميدي المصري بيومي فؤاد، سيقدم برنامجا في التلفزيون الرسمي الكويتي.وقد أثارت هذه التقارير ضجة وجدلا واسعا على مواقع التواصل، بعدما زعمت أن الفنان المصري سيتقاضى 90 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل أكثر من 294 ألف دولار أمريكي (أكثر من 14 مليون جنيه مصري).كما أفادت التقارير بأن اسم البرنامج هو "قهوة بيومي"، وسيستضيف خلاله العديد من النجوم في دولة الكويت.

https://sarabic.ae/20211031/بيومي-فؤاد-ينفي-وصف-تركي-آل-الشيخ-له-بـتافه-بعد-الإعلان-الذي-أغضب-السعوديين-فيديو-1050580957.html

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