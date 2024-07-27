https://sarabic.ae/20240727/بكين-الصين-لن-تتسامح-مع-الضغوط-الأمريكية-في-سياق-الأزمة-الأوكرانية-1091178848.html
بكين: الصين لن تتسامح مع الضغوط الأمريكية في سياق الأزمة الأوكرانية
بكين: الصين لن تتسامح مع الضغوط الأمريكية في سياق الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الصين لن تتسامح مع الضغوط أو الابتزاز من جانب الولايات المتحدة في... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T16:02+0000
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وجاء في بيان الخارجية الصينية: "لن نتسامح مع الضغوط أو الابتزاز وسنتخذ إجراءات حاسمة وفعالة لحماية مصالحنا الأساسية وحقوقنا القانونية".وأوضح أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن فرض عقوبات أحادية والتطبيق العشوائي لـ "الولاية القضائية طويلة الذراع" (امتداد التشريعات خارج الحدود الإقليمية).وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الصيني، وانغ يي، على "أهمية الاستمرار في استخدام الدبلوماسية، لإدارة المنافسة بشكل مسؤول، ومناقشة مجالات الاختلاف بصراحة، وإحراز تقدم في مجالات التعاون التي تهم الشعب الأمريكي والعالم"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأمريكية.بذكر أنه جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم السبت، على هامش الاجتماعات الوزارية المتعلقة بـ"آسيان"، في لاوس.
https://sarabic.ae/20240727/بلينكن-لوزير-خارجية-الصين-نؤكد-على-أهمية-مواصلة-استخدام-الدبلوماسية-لمناقشة-مجالات-الاختلاف-بصراحة-1091173913.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
بكين: الصين لن تتسامح مع الضغوط الأمريكية في سياق الأزمة الأوكرانية
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الصين لن تتسامح مع الضغوط أو الابتزاز من جانب الولايات المتحدة في سياق الأزمة الأوكرانية، وستتخذ إجراءات حاسمة وفعالة لحماية مصالحها وحقوقها المشروعة.
وجاء في بيان الخارجية الصينية: "لن نتسامح مع الضغوط أو الابتزاز وسنتخذ إجراءات حاسمة وفعالة لحماية مصالحنا الأساسية وحقوقنا القانونية".
وأكد وانغ يي أن موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية واضح، وستواصل بكين تعزيز السلام والمفاوضات.
وأوضح أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن فرض عقوبات أحادية والتطبيق العشوائي لـ "الولاية القضائية طويلة الذراع" (امتداد التشريعات خارج الحدود الإقليمية).
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الصيني، وانغ يي، على "أهمية الاستمرار في استخدام الدبلوماسية، لإدارة المنافسة بشكل مسؤول، ومناقشة مجالات الاختلاف بصراحة، وإحراز تقدم في مجالات التعاون التي تهم الشعب الأمريكي والعالم"،
وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأمريكية.
بذكر أنه جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم السبت، على هامش الاجتماعات الوزارية المتعلقة بـ"آسيان"، في لاوس.