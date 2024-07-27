بكين: الصين لن تتسامح مع الضغوط الأمريكية في سياق الأزمة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
08:18 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
التمثيل والسينما تناغم وابداع
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:39 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة "بأسرع وقت" ، "العفو" الدولية تدعو الأمم المتحدة لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:29 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة وقف إطلاق النار، وإيطاليا تعيد سفيرها لسوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240727/بكين-الصين-لن-تتسامح-مع-الضغوط-الأمريكية-في-سياق-الأزمة-الأوكرانية-1091178848.html
بكين: الصين لن تتسامح مع الضغوط الأمريكية في سياق الأزمة الأوكرانية
بكين: الصين لن تتسامح مع الضغوط الأمريكية في سياق الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الصين لن تتسامح مع الضغوط أو الابتزاز من جانب الولايات المتحدة في... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T16:02+0000
2024-07-27T16:02+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/11/1086162496_0:94:3077:1825_1920x0_80_0_0_8df1a1ed6808fbef07c9f52660bc6ad8.jpg
وجاء في بيان الخارجية الصينية: "لن نتسامح مع الضغوط أو الابتزاز وسنتخذ إجراءات حاسمة وفعالة لحماية مصالحنا الأساسية وحقوقنا القانونية".وأوضح أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن فرض عقوبات أحادية والتطبيق العشوائي لـ "الولاية القضائية طويلة الذراع" (امتداد التشريعات خارج الحدود الإقليمية).وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الصيني، وانغ يي، على "أهمية الاستمرار في استخدام الدبلوماسية، لإدارة المنافسة بشكل مسؤول، ومناقشة مجالات الاختلاف بصراحة، وإحراز تقدم في مجالات التعاون التي تهم الشعب الأمريكي والعالم"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأمريكية.بذكر أنه جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم السبت، على هامش الاجتماعات الوزارية المتعلقة بـ"آسيان"، في لاوس.
https://sarabic.ae/20240727/بلينكن-لوزير-خارجية-الصين-نؤكد-على-أهمية-مواصلة-استخدام-الدبلوماسية-لمناقشة-مجالات-الاختلاف-بصراحة-1091173913.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/11/1086162496_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_cdda10e776a28ca24eb5486e4774b84e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بكين: الصين لن تتسامح مع الضغوط الأمريكية في سياق الأزمة الأوكرانية

16:02 GMT 27.07.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERالخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الصين لن تتسامح مع الضغوط أو الابتزاز من جانب الولايات المتحدة في سياق الأزمة الأوكرانية، وستتخذ إجراءات حاسمة وفعالة لحماية مصالحها وحقوقها المشروعة.
وجاء في بيان الخارجية الصينية: "لن نتسامح مع الضغوط أو الابتزاز وسنتخذ إجراءات حاسمة وفعالة لحماية مصالحنا الأساسية وحقوقنا القانونية".

وأكد وانغ يي أن موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية واضح، وستواصل بكين تعزيز السلام والمفاوضات.

وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
بلينكن لوزير خارجية الصين: نؤكد على أهمية مواصلة استخدام الدبلوماسية لمناقشة مجالات الاختلاف بصراحة
13:57 GMT
وأوضح أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن فرض عقوبات أحادية والتطبيق العشوائي لـ "الولاية القضائية طويلة الذراع" (امتداد التشريعات خارج الحدود الإقليمية).
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الصيني، وانغ يي، على "أهمية الاستمرار في استخدام الدبلوماسية، لإدارة المنافسة بشكل مسؤول، ومناقشة مجالات الاختلاف بصراحة، وإحراز تقدم في مجالات التعاون التي تهم الشعب الأمريكي والعالم"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأمريكية.
بذكر أنه جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم السبت، على هامش الاجتماعات الوزارية المتعلقة بـ"آسيان"، في لاوس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Здания, пострадавшие в результате израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اجتماع مرتقب لمديري المخابرات المصرية والأمريكية والموساد14:43 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:40 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزةأمس, 08:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала