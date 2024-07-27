https://sarabic.ae/20240727/مجموعة-العشرين-تعتزم-اتخاذ-قرار-يخص-أثرى-الأثرياء-في-العالم-1091164560.html
مجموعة العشرين تعتزم اتخاذ قرار يخص أثرى الأثرياء في العالم
مجموعة العشرين تعتزم اتخاذ قرار يخص أثرى الأثرياء في العالم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزراء المالية لدول مجموعة العشرين المنعقدة في ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم السبت، اعتزامها العمل من أجل فرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون أن تتوصل... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T06:11+0000
2024-07-27T06:11+0000
2024-07-27T06:11+0000
العالم
اقتصاد
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وأكد الإعلان الصادر في ختام الاجتماع أنه "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، ستسعى الدول إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد".وأضاف الوزراء في إعلانهم أن "عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية"، ودعا الإعلان إلى "سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية".ومن جهته، اعتبر وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، أنه "من المهم، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أن لدينا مشكلة تتمثل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء".
https://sarabic.ae/20240221/موسكو-تسعى-لإقامة-شراكة-مع-مجموعة-العشرين-لتعزيز-صوت-بلدان-الشرق-والجنوب-1086268611.html
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العالم, اقتصاد
مجموعة العشرين تعتزم اتخاذ قرار يخص أثرى الأثرياء في العالم
أعلنت وزراء المالية لدول مجموعة العشرين المنعقدة في ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم السبت، اعتزامها العمل من أجل فرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون أن تتوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي.
وأكد الإعلان الصادر في ختام الاجتماع أنه "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، ستسعى الدول إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد".
وأضاف الوزراء في إعلانهم أن "عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية"، ودعا الإعلان إلى "سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية".
ومن جهته، اعتبر وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، أنه "من المهم، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أن لدينا مشكلة تتمثل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء".