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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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كواليس السينما
التمثيل والسينما تناغم وابداع
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صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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27 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
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عالم سبوتنيك
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شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
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قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
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مجموعة العشرين تعتزم اتخاذ قرار يخص أثرى الأثرياء في العالم
مجموعة العشرين تعتزم اتخاذ قرار يخص أثرى الأثرياء في العالم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزراء المالية لدول مجموعة العشرين المنعقدة في ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم السبت، اعتزامها العمل من أجل فرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون أن تتوصل... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T06:11+0000
2024-07-27T06:11+0000
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وأكد الإعلان الصادر في ختام الاجتماع أنه "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، ستسعى الدول إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد".وأضاف الوزراء في إعلانهم أن "عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية"، ودعا الإعلان إلى "سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية".ومن جهته، اعتبر وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، أنه "من المهم، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أن لدينا مشكلة تتمثل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء".
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

مجموعة العشرين تعتزم اتخاذ قرار يخص أثرى الأثرياء في العالم

06:11 GMT 27.07.2024
© Photo / Press office for the G20 Summitتحضيرات قمة مجموعة العشرين
تحضيرات قمة مجموعة العشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© Photo / Press office for the G20 Summit
تابعنا عبر
أعلنت وزراء المالية لدول مجموعة العشرين المنعقدة في ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم السبت، اعتزامها العمل من أجل فرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون أن تتوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي.
وأكد الإعلان الصادر في ختام الاجتماع أنه "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، ستسعى الدول إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد".
قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
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وأضاف الوزراء في إعلانهم أن "عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية"، ودعا الإعلان إلى "سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية".
ومن جهته، اعتبر وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، أنه "من المهم، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أن لدينا مشكلة تتمثل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء".
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