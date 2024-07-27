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وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي: الصين ليست أمريكا ولا تسعى للهيمنة أو سياسة القوة
وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي: الصين ليست أمريكا ولا تسعى للهيمنة أو سياسة القوة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، لنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة تتمسك بالتصور الخاطئ للصين، وتعكس دائما الصين بمنطقها... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T15:56+0000
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وأكد وانغ لبلينكن أن "الصين ليست أمريكا ولا تريد أن تكون كذلك، ولا تسعى الصين إلى الهيمنة أو سياسة القوة، ولديها أفضل سجل في السلام والأمن كدولة كبرى في العالم".وجاءت تصريحات وزير الخارجية الصيني، على هامش سلسلة من اجتماعات وزراء خارجية دول جنوب شرق وشرق آسيا "آسيان" في لاوس، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وطالب وزير الخارجية الصيني نظيره الأمريكي، بالامتناع عن تأجيج النيران" في النزاع الإقليمي بين بكين والفلبين.وقال وانغ، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية: "يتعين على الجانب الأمريكي الامتناع عن تأجيج النيران وإثارة المشاكل وتقويض الاستقرار في البحر".كما أخبر وانغ يي نظيره الأمريكي، أنتوني بيلنكن، في لقائه معه أن "الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، اعتمدت قرارا رئيسيا لمواصلة تعميق الإصلاح الشامل، وتعزيز التحديث على الطريقة الصينية، وستظل الصين وفية لطموحاتها الأصلية، وستظل تركز على السعي لتحقيق السعادة للشعب الصيني وتجديد شباب الأمة".وتابع مشددا أن "الصين ستظل ملتزمة بمسار التنمية السلمية وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية"، معربًا عن أمله في أن "يتمكن الجانب الأمريكي من فهم الحزب الشيوعي الصيني والصين وحاضرها ومستقبلها من هذا القرار".
https://sarabic.ae/20240727/بلينكن-لوزير-خارجية-الصين-نؤكد-على-أهمية-مواصلة-استخدام-الدبلوماسية-لمناقشة-مجالات-الاختلاف-بصراحة-1091173913.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي: الصين ليست أمريكا ولا تسعى للهيمنة أو سياسة القوة

15:56 GMT 27.07.2024
© AFP 2023 / ACHMAD IBRAHIMوزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع "آسيان" في لاوس، 27 يوليو/ تموز 2024
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع آسيان في لاوس، 27 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع "آسيان" في لاوس، 27 يوليو/ تموز 2024
© AFP 2023 / ACHMAD IBRAHIM
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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، لنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة تتمسك بالتصور الخاطئ للصين، وتعكس دائما الصين بمنطقها الهيمني الخاص.
وأكد وانغ لبلينكن أن "الصين ليست أمريكا ولا تريد أن تكون كذلك، ولا تسعى الصين إلى الهيمنة أو سياسة القوة، ولديها أفضل سجل في السلام والأمن كدولة كبرى في العالم".
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الصيني، على هامش سلسلة من اجتماعات وزراء خارجية دول جنوب شرق وشرق آسيا "آسيان" في لاوس، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
وطالب وزير الخارجية الصيني نظيره الأمريكي، بالامتناع عن تأجيج النيران" في النزاع الإقليمي بين بكين والفلبين.
وقال وانغ، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية: "يتعين على الجانب الأمريكي الامتناع عن تأجيج النيران وإثارة المشاكل وتقويض الاستقرار في البحر".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
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13:57 GMT
كما أخبر وانغ يي نظيره الأمريكي، أنتوني بيلنكن، في لقائه معه أن "الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، اعتمدت قرارا رئيسيا لمواصلة تعميق الإصلاح الشامل، وتعزيز التحديث على الطريقة الصينية، وستظل الصين وفية لطموحاتها الأصلية، وستظل تركز على السعي لتحقيق السعادة للشعب الصيني وتجديد شباب الأمة".
وتابع مشددا أن "الصين ستظل ملتزمة بمسار التنمية السلمية وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية"، معربًا عن أمله في أن "يتمكن الجانب الأمريكي من فهم الحزب الشيوعي الصيني والصين وحاضرها ومستقبلها من هذا القرار".
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