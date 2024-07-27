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القوات الروسية تعلن تحرير بلدة لوزوفاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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وزير الداخلية التركي: تحييد 4 إرهابيين مطلوبين في عملية ضد تنظيم "بي كي كي"
وزير الداخلية التركي: تحييد 4 إرهابيين مطلوبين في عملية ضد تنظيم "بي كي كي"
سبوتنيك عربي
قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم السبت، إن قوات بلاده تمكنت من تحييد 4 إرهابيين مطلوبين في عملية ضد تنظيم "بي كي كي"، الذي تعتبره تركيا إرهابياً،... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T10:03+0000
2024-07-27T10:03+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن يرلي قايا بيانا قال فيه إن "الإرهابيين الذين تم تحييدهم في العملية، هم سمرا أيفيردي الملقبة بـ"بيندا آمد"، وسيدهان سنجر الملقب بـ"باران هملين"، المدرجان على القائمة البرتقالية للمطلوبين، بالإضافة إلى يعقوب نيشو الملقب بـ"صاري إبراهيم"، وبيشنك دورموش الملقبة بـ"ديستينا بوتان" المطلوبان على القائمة الرمادية".وأضاف الوزير التركي في بيانه أن الإرهابيين الذين تم تحييدهم كانوا قد شاركوا في 9 عمليات إرهابية، قتل خلالها 6 حراس من الأمن التركي و5 مدنيين أتراك، وأصيب 6 حراس أمن و11 مواطنا مدنيا بجروح.وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها دمرت 37 هدفا للتنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) شمالي العراق.ونقلت وكالة "الأناضول"، عن الوزارة بيانا أوضحت فيه أن "عملية جوية استهدفت مواقعا للتنظيم الإرهابي في مناطق غارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمالي العراق، حيث أسفرت العملية الجوية عن تدمير 37 هدفا، تتكون من ملاجئ وكهوف ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي".وكان كفاح محمود، الخبير في الشؤون العراقية والكردية، قد أكد أن "أصابع الاتهام تشير منذ عدة أشهر إلى أن هناك مجموعات ترتبط بحزب العمال تقوم بعمليات تخريبية في أربيل ودهوك، تستهدف الاقتصاد المحلي".يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، كشفت وسائل إعلام تركية، أن "أنقرة قد تلجأ إلى عمل عسكري في سوريا، خلال الصيف، وذلك بسبب أنشطة حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "جيرسيكجونديم"، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع التركي، أن "تركيا تراقب عن كثب الأنشطة الأمريكية في سوريا، المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، المعترف به على أنه إرهابي في البلاد".
https://sarabic.ae/20231228/صحيفة-مسلحو-بي-كي-كي-الذين-حيدتهم-تركيا-في-شمال-العراق-استخدموا-أسلحة-أمريكية-1084520970.html
https://sarabic.ae/20240724/خبير-عراقي-يوضح-لـسبوتنيك-الأهمية-الاستراتيجية-لاتفاق-سنجار-الموقع-بين-بغداد-وأربيل-1091102933.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, الأخبار

وزير الداخلية التركي: تحييد 4 إرهابيين مطلوبين في عملية ضد تنظيم "بي كي كي"

10:03 GMT 27.07.2024
© AFP 2023 / SAFIN HAMIDعنصران من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
عنصران من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© AFP 2023 / SAFIN HAMID
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قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم السبت، إن قوات بلاده تمكنت من تحييد 4 إرهابيين مطلوبين في عملية ضد تنظيم "بي كي كي"، الذي تعتبره تركيا إرهابياً، في ريف ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن يرلي قايا بيانا قال فيه إن "الإرهابيين الذين تم تحييدهم في العملية، هم سمرا أيفيردي الملقبة بـ"بيندا آمد"، وسيدهان سنجر الملقب بـ"باران هملين"، المدرجان على القائمة البرتقالية للمطلوبين، بالإضافة إلى يعقوب نيشو الملقب بـ"صاري إبراهيم"، وبيشنك دورموش الملقبة بـ"ديستينا بوتان" المطلوبان على القائمة الرمادية".
وأضاف الوزير التركي في بيانه أن الإرهابيين الذين تم تحييدهم كانوا قد شاركوا في 9 عمليات إرهابية، قتل خلالها 6 حراس من الأمن التركي و5 مدنيين أتراك، وأصيب 6 حراس أمن و11 مواطنا مدنيا بجروح.
جنود أتراك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
صحيفة: مسلحو "بي كي كي" الذين حيدتهم تركيا في شمال العراق استخدموا أسلحة أمريكية
28 ديسمبر 2023, 10:20 GMT
وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها دمرت 37 هدفا للتنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) شمالي العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول"، عن الوزارة بيانا أوضحت فيه أن "عملية جوية استهدفت مواقعا للتنظيم الإرهابي في مناطق غارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمالي العراق، حيث أسفرت العملية الجوية عن تدمير 37 هدفا، تتكون من ملاجئ وكهوف ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي".
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وكان كفاح محمود، الخبير في الشؤون العراقية والكردية، قد أكد أن "أصابع الاتهام تشير منذ عدة أشهر إلى أن هناك مجموعات ترتبط بحزب العمال تقوم بعمليات تخريبية في أربيل ودهوك، تستهدف الاقتصاد المحلي".
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، كشفت وسائل إعلام تركية، أن "أنقرة قد تلجأ إلى عمل عسكري في سوريا، خلال الصيف، وذلك بسبب أنشطة حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "جيرسيكجونديم"، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع التركي، أن "تركيا تراقب عن كثب الأنشطة الأمريكية في سوريا، المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، المعترف به على أنه إرهابي في البلاد".
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