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القوات الروسية تعلن تحرير بلدة لوزوفاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
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خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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4 وفيات إثر تصادم مروع لـ13 سيارة في السعودية... فيديو
4 وفيات إثر تصادم مروع لـ13 سيارة في السعودية... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد أحد الطرق السريعة في السعودية حادثا مروعا، حيث تصادمت 13 سيارة ما أسفر عن سقوط 4 أشخاص لقوا حتفهم، وذلك بسبب عاصفة غبارية. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الحادث وقع على طريق الرين بيشه السريع، وقد نقلت بعض الحالات المصابة إلى طوارئ مستشفى الرين العام بواسطة الهلال الأحمر، بعد أن قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية اللازمة.وتنوعت الإصابات الناتجة عن الحادث بين كسور متعددة، ونزيف داخلي، وإصابات طفيفة، كما تم نقل بعض المصابين إلى مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى القويعية العام لتلقي العلاج، وتطلبت 7 حالات الحجز في أقسام المستشفى للمتابعة الطبية، بينما غادرت 8 حالات بعد تحسن وضعهم الصحي.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر بشاعة الحادث حيث تظهر سيارات متنوعة الأشكال والأحجام مدمرة بالكامل.في سياق متصل، حذر الإعلامي السعودي المهتم بأخبار الطقس، وليد الحقيل، من حدوث عواصف غبارية في المنطقة نفسها ونقل عن المرصد الأمريكي للأحوال الجوية، قوله بأن "طريق الرين بيشة، وطريق وادي الدواسر خميس مشيط، وشرق عسير وشرق الباحة وشرق الطائف" ستتعرض لرياح مثيرة للغبار خلال الأيام العشر القادمة".
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العالم العربي, السعودية, الأخبار, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, الأخبار, أخبار السعودية اليوم

4 وفيات إثر تصادم مروع لـ13 سيارة في السعودية... فيديو

11:01 GMT 27.07.2024
© AP Photo / PERINA LUDEKحادث مروري بسبب الطقس السيئ في التشيك
حادث مروري بسبب الطقس السيئ في التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / PERINA LUDEK
تابعنا عبر
شهد أحد الطرق السريعة في السعودية حادثا مروعا، حيث تصادمت 13 سيارة ما أسفر عن سقوط 4 أشخاص لقوا حتفهم، وذلك بسبب عاصفة غبارية.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الحادث وقع على طريق الرين بيشه السريع، وقد نقلت بعض الحالات المصابة إلى طوارئ مستشفى الرين العام بواسطة الهلال الأحمر، بعد أن قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية اللازمة.
وتنوعت الإصابات الناتجة عن الحادث بين كسور متعددة، ونزيف داخلي، وإصابات طفيفة، كما تم نقل بعض المصابين إلى مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى القويعية العام لتلقي العلاج، وتطلبت 7 حالات الحجز في أقسام المستشفى للمتابعة الطبية، بينما غادرت 8 حالات بعد تحسن وضعهم الصحي.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر بشاعة الحادث حيث تظهر سيارات متنوعة الأشكال والأحجام مدمرة بالكامل.
في سياق متصل، حذر الإعلامي السعودي المهتم بأخبار الطقس، وليد الحقيل، من حدوث عواصف غبارية في المنطقة نفسها ونقل عن المرصد الأمريكي للأحوال الجوية، قوله بأن "طريق الرين بيشة، وطريق وادي الدواسر خميس مشيط، وشرق عسير وشرق الباحة وشرق الطائف" ستتعرض لرياح مثيرة للغبار خلال الأيام العشر القادمة".
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