أردوغان "يصفع" طفلا لم يقبل يده... فيديو
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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صفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بلطف خد طفل اقترب منه ولم يقبّل يده ويضعها على جبينه، خلال إحدى المناسبات في مدينة ريزي التركية.
وتُظهر اللقطات عدم تقبيل الطفل ليد الرئيس التركي لحظة اقترابه منه، وفي هذه اللحظة، صفع أردوغان بخفة وجه الطفل، فيما يشرح الرجل الذي يقف بجانب الرئيس التركي، للطفل ما يجب القيام به، وبعد ذلك قَبّل الطفل يد أردوغان، في حين كانت الابتسامة ردة فعل الناس على ما حدث.
📹الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصفع بلطف خد طفل اقترب منه ولم يقبّل يده أو يضعها على جبينه، وذلك خلال إحدى المناسبات في مدينة ريزي التركية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 28, 2024
وتُظهر اللقطات عدم تقبيل الطفل ليد الرئيس التركي لحظة اقترابه منه، وفي هذه اللحظة، صفعه أردوغان بخفة على وجهه، فيما يشرح الرجل الذي يقف… pic.twitter.com/OvzkKtLO9y
ووفقا للعادات التركية، يجب على الشباب أو الأطفال تقبيل يد الكبير بالسن ووضعها على الجبين لإظهار الاحترام له.