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https://sarabic.ae/20240728/إعلامي-أمريكي-بايدن-تخلى-عن-المنافسة-في-الانتخابات-الرئاسية-بعد-تهديد-من-أوباما-1091187171.html
إعلامي أمريكي: بايدن تخلى عن المنافسة في الانتخابات الرئاسية بعد تهديد من أوباما
إعلامي أمريكي: بايدن تخلى عن المنافسة في الانتخابات الرئاسية بعد تهديد من أوباما
سبوتنيك عربي
كشف صحفي أمريكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن الانسحاب من السباق الرئاسي، بعد تهديدات من الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T05:45+0000
2024-07-28T05:45+0000
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وزعم الصحفي الأمريكي الاستقصائي، سيمور هيرش، أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، هدد بايدن بالعزل من منصبه، بموجب التعديل الـ25 للدستور الأمريكي، ما لم ينسحب من السباق الرئاسي.وكتب هيرش في منشور عبر مدونة على موقع "Substack"، أن أوباما أخبر بايدن أنه حصل على موافقة نائبة الرئيس كامالا هاريس لاستدعاء الحماية ضد العجز الرئاسي.ولاحظ الصحفي أنه وفقا للتعديل الـ25 للدستور، فإنه يمكن عزل الرئيس الأمريكي من السلطة، في حالة الحكم عليه بأنه لم يعد قادرا على أداء واجباته، مع تولي نائب الرئيس دوره.وادعى هيرش أنه بحلول الوقت الذي اتصل فيه أوباما ببايدن، كان من الواضح بالفعل أن كامالا هاريس ستحصل على موافقة زعماء الحزب الديمقراطي للترشح كمرشحة للحزب.وجاءت دعوة أوباما لبايدن، وسط استياء بين مانحي الحزب الديمقراطي، الذين هددوا بحجب التمويل بسبب مخاوف بشأن صحة بايدن.وستُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وكان من المفترض أن يظهر بايدن مرة أخرى على ورقة الاقتراع، لكن شخصيات داخل الحزب الديمقراطي بدأت تعرب عن قلقها بعد أدائه في مناظرة واسعة النطاق ضد منافسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في شهر يونيو/ حزيران الماضي.وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نيته الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، في 21 يوليو/ تموز الجاري، وأيد نائبته، الرئيس كامالا هاريس، كمرشحة بديلة عنه.
https://sarabic.ae/20240718/أوباما-على-بايدن-التفكير-جديا-في-الانسحاب-من-الانتخابات-الرئاسية-1090929724.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلامي أمريكي: بايدن تخلى عن المنافسة في الانتخابات الرئاسية بعد تهديد من أوباما

05:45 GMT 28.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه صورة للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه صورة للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه صورة للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
كشف صحفي أمريكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن الانسحاب من السباق الرئاسي، بعد تهديدات من الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.
وزعم الصحفي الأمريكي الاستقصائي، سيمور هيرش، أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، هدد بايدن بالعزل من منصبه، بموجب التعديل الـ25 للدستور الأمريكي، ما لم ينسحب من السباق الرئاسي.
وكتب هيرش في منشور عبر مدونة على موقع "Substack"، أن أوباما أخبر بايدن أنه حصل على موافقة نائبة الرئيس كامالا هاريس لاستدعاء الحماية ضد العجز الرئاسي.
ولاحظ الصحفي أنه وفقا للتعديل الـ25 للدستور، فإنه يمكن عزل الرئيس الأمريكي من السلطة، في حالة الحكم عليه بأنه لم يعد قادرا على أداء واجباته، مع تولي نائب الرئيس دوره.
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، ويظهر خلفه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 28 مارس/ آذار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
أوباما: على بايدن "التفكير جديا" في الانسحاب من الانتخابات الرئاسية
18 يوليو, 17:20 GMT
وادعى هيرش أنه بحلول الوقت الذي اتصل فيه أوباما ببايدن، كان من الواضح بالفعل أن كامالا هاريس ستحصل على موافقة زعماء الحزب الديمقراطي للترشح كمرشحة للحزب.
وجاءت دعوة أوباما لبايدن، وسط استياء بين مانحي الحزب الديمقراطي، الذين هددوا بحجب التمويل بسبب مخاوف بشأن صحة بايدن.
وستُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وكان من المفترض أن يظهر بايدن مرة أخرى على ورقة الاقتراع، لكن شخصيات داخل الحزب الديمقراطي بدأت تعرب عن قلقها بعد أدائه في مناظرة واسعة النطاق ضد منافسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نيته الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، في 21 يوليو/ تموز الجاري، وأيد نائبته، الرئيس كامالا هاريس، كمرشحة بديلة عنه.
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