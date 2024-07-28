https://sarabic.ae/20240728/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-أسفها-لمقتل-مدنيين-في-مجدل-شمس-مؤكدة-وجود-اتصالات-مع-لبنان-وإسرائيل-1091185997.html
الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لمقتل مدنيين في مجدل شمس مؤكدة وجود اتصالات مع لبنان وإسرائيل
الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لمقتل مدنيين في مجدل شمس مؤكدة وجود اتصالات مع لبنان وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الفريق أرولدو لازارو ساينز، عن أسفهما لمقتل مدنيين في... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T04:05+0000
2024-07-28T04:05+0000
2024-07-28T04:05+0000
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نيويورك - سبوتنيك. وقال المسؤولان في الأمم المتحدة في بيان، "نأسف لخسارة أرواح المدنيين الأطفال الصغار والمراهقين في مجدل شمس، ويجب حماية المدنيين في جميع الأوقات، كما نحث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التبادل المكثف المستمر للهجمات".وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.وقد توعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات". وقالت: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين".تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.
https://sarabic.ae/20240727/خبيران-عسكريان-صاروخ-مجدل-شمس-إسرائيلي-مئة-بالمئة-وقد-يكون-متعمدا-1091184285.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار سوريا اليوم, الجولان, أخبار حزب الله, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, أخبار سوريا اليوم, الجولان, أخبار حزب الله, العالم العربي
الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لمقتل مدنيين في مجدل شمس مؤكدة وجود اتصالات مع لبنان وإسرائيل
أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الفريق أرولدو لازارو ساينز، عن أسفهما لمقتل مدنيين في حادثة مجدل شمس ودعو الأطراف المسلحة إلى إظهار ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.
نيويورك - سبوتنيك. وقال المسؤولان في الأمم المتحدة في بيان، "نأسف لخسارة أرواح المدنيين الأطفال الصغار والمراهقين في مجدل شمس، ويجب حماية المدنيين في جميع الأوقات، كما نحث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التبادل المكثف المستمر للهجمات".
وأشار البيان إلى أن "ممثلي الأمم المتحدة في لبنان ومكتب المنسق الخاص يحافظون على اتصالات مع كل من لبنان وإسرائيل".
وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.
وقد توعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.
ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات". وقالت: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين".
تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.