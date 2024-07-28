https://sarabic.ae/20240728/السفارة-الأمريكية-في-بغداد-ترد-على-إصابة-مواطنة-عراقية-بنيرانها-1091188567.html
السفارة الأمريكية في بغداد ترد على إصابة مواطنة عراقية بنيرانها
السفارة الأمريكية في بغداد ترد على إصابة مواطنة عراقية بنيرانها
سبوتنيك عربي
كشفت السفارة الأمريكية في بغداد، عن تفاصيل إصابة مواطنة عراقية برصاص قناص تابع لها، في المنطقة الخضراء. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T07:19+0000
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وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية، كريم عليوي المحمداوي، كشف أمس السبت، عن تشكيل لجنة مشتركة للوقوف على إصابة مواطنة عراقية في المنطقة الخضراء بنيران السفارة الأمريكية.وقال المتحدث باسم السفارة في تصريحات لموقع "السومرية نيوز" العراقي: "تلقينا تقريرا من السلطات العراقية بشأن إصابة نتيجة لاطلق ناري بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، مساء الجمعة الموافق 26 يوليو/ تموز الجاري".وتابع: "كشف تحقيقنا أن هناك إطلاق نار غير مقصود من قبل شخص داخل مجمع السفارة، وكان هذا حادثا مؤسفا"، وأردف مشددا "نحن نأخذ هذا الأمر بكل جدية ونواصل التحقيق".وأضاف المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد: "نحن قلقون بشدة بتقرير إصابة مواطنة عراقية ونتمنى لها الشفاء العاجل، وقد أبلغنا السلطات العراقية، وسوف نواصل التنسيق الوثيق معهم".وبحسب مصادر أمنية، فإن امرأة أصيبت برصاص قناص من السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وتخضع حاليا لعملية جراحية.وكان النائب العراقي السابق، عبد الأمير الغزالي، كشف لموقع "السومرية نيوز"، عن إصابة زوجته بنيران السفارة الأمريكية اثناء تأديتها الصلاة في منزلها، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن الرصاصة جاءت من النافذة المطلة على السفارة، وتم نقلها إلى مستشفى ابن سينا.
https://sarabic.ae/20240203/الخارجية-العراقية-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الأمريكية-في-بغداد-احتجاجا-على-الهجوم-1085704448.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السفارة الأمريكية في بغداد ترد على إصابة مواطنة عراقية بنيرانها
كشفت السفارة الأمريكية في بغداد، عن تفاصيل إصابة مواطنة عراقية برصاص قناص تابع لها، في المنطقة الخضراء.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية، كريم عليوي المحمداوي، كشف أمس السبت، عن تشكيل لجنة مشتركة للوقوف على إصابة مواطنة عراقية في المنطقة الخضراء بنيران السفارة الأمريكية.
وقال المتحدث باسم السفارة في تصريحات لموقع
"السومرية نيوز" العراقي: "تلقينا تقريرا من السلطات العراقية بشأن إصابة نتيجة لاطلق ناري بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، مساء الجمعة الموافق 26 يوليو/ تموز الجاري".
وتابع: "كشف تحقيقنا أن هناك إطلاق نار غير مقصود من قبل شخص داخل مجمع السفارة، وكان هذا حادثا مؤسفا"، وأردف مشددا "نحن نأخذ هذا الأمر بكل جدية ونواصل التحقيق".
وأضاف المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد: "نحن قلقون بشدة بتقرير إصابة مواطنة عراقية ونتمنى لها الشفاء العاجل، وقد أبلغنا السلطات العراقية، وسوف نواصل التنسيق الوثيق معهم".
وبحسب مصادر أمنية، فإن امرأة أصيبت برصاص قناص من السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وتخضع حاليا لعملية جراحية.
وكان النائب العراقي السابق، عبد الأمير الغزالي، كشف لموقع "السومرية نيوز"، عن إصابة زوجته بنيران السفارة الأمريكية اثناء تأديتها الصلاة في منزلها، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن الرصاصة جاءت من النافذة المطلة على السفارة، وتم نقلها إلى مستشفى ابن سينا.