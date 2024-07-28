https://sarabic.ae/20240728/المرشد-الإيراني-الأعلى-يحدد-أولويات-السياسة-الخارجية-للبلاد-1091197308.html
المرشد الإيراني الأعلى يحدد أولويات السياسة الخارجية للبلاد
المرشد الإيراني الأعلى يحدد أولويات السياسة الخارجية للبلاد
سبوتنيك عربي
صرّح المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الأحد، أن أولوية السياسة الخارجية الإيرانية هي تطوير العلاقات مع دول الجوار ودول أفريقيا وآسيا. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T12:18+0000
2024-07-28T12:18+0000
2024-07-28T12:18+0000
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081880708_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7d457cfc589b0bc940d155b48293e945.jpg
وقال خامنئي خلال مراسم تنصيب رئيس البلاد المنتخب مسعود بيزشكيان: "لدينا أولويات في السياسة الخارجية، إحدى أولوياتنا هي جيراننا، ويجب أن نعمل على العلاقات مع الجيران".وأشار خامنئي إلى أنه لم يذكر العلاقات مع الدول الأوروبية ضمن أولويات سياسته الخارجية، مؤكدا أن هذا لا يعني أن إيران تعادي هذه الدول.وقال خامنئي: "السبب الذي يجعلني لا أذكر الدول الأوروبية كأولوية هو أنهم لم يعاملونا بشكل جيد خلال هذه السنوات القليلة، فيما يتعلق بقضايا العقوبات والنفط".وفي وقت سابق من اليوم، صادق المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، على انتخاب الرئيس مسعود بزشكيان رئيسا للجمهورية الإيرانية للولاية الرئاسية الرابعة عشر، في مراسم أقيمت في حسينية الإمام الخميني.وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن بزشكيان وصل إلى مبنى الرئاسة وتسلم مكتب الرئيس من محمد مخبر، الذي كان رئيسا مؤقتا يسير أمور البلاد عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.
https://sarabic.ae/20240728/المرشد-الإيراني-يعلن-الوصايا-والرئيس-الجديد-يقدم-تعهدات-أمام-الشعب-خلال-مراسم-التنصيب-1091193650.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081880708_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_56895ca6c393daa31e96a9e9d155c742.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, العالم, أخبار العالم الآن
المرشد الإيراني الأعلى يحدد أولويات السياسة الخارجية للبلاد
صرّح المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الأحد، أن أولوية السياسة الخارجية الإيرانية هي تطوير العلاقات مع دول الجوار ودول أفريقيا وآسيا.
وقال خامنئي خلال مراسم تنصيب رئيس البلاد المنتخب مسعود بيزشكيان: "لدينا أولويات في السياسة الخارجية، إحدى أولوياتنا هي جيراننا، ويجب أن نعمل على العلاقات مع الجيران".
وتابع: "الأولوية الأخرى هي العلاقات مع الدول التي يمكنها توسيع مجالنا الدبلوماسي، مثل الدول الأفريقية والآسيوية، وإحدى الأولويات هي العلاقات القوية مع الدول التي دعمتنا على مر السنين وساعدتنا خلال الضغوط (التي مورست على إيران)".
وأشار خامنئي إلى أنه لم يذكر العلاقات مع الدول الأوروبية ضمن أولويات سياسته الخارجية، مؤكدا أن هذا لا يعني أن إيران تعادي هذه الدول.
وقال خامنئي: "السبب الذي يجعلني لا أذكر الدول الأوروبية كأولوية هو أنهم لم يعاملونا بشكل جيد خلال هذه السنوات القليلة، فيما يتعلق بقضايا العقوبات والنفط".
وأوضح خامنئي: "لقد تصرفوا بشكل سيئ في مختلف القضايا، والتصريحات الكاذبة فيما يتعلق على سبيل المثال بحقوق الإنسان".
وفي وقت سابق من اليوم، صادق المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، على انتخاب الرئيس مسعود بزشكيان رئيسا للجمهورية الإيرانية للولاية الرئاسية الرابعة عشر، في مراسم أقيمت في حسينية الإمام الخميني.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن بزشكيان وصل إلى مبنى الرئاسة وتسلم مكتب الرئيس من محمد مخبر
، الذي كان رئيسا مؤقتا يسير أمور البلاد عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.