https://sarabic.ae/20240728/انتقادات-نائبة-الرئيس-الأمريكي-لإسرائيل-لن-تضر-بمسار-المفاوضات-مع-حركة-حماس--1091185571.html
انتقادات نائبة الرئيس الأمريكي لإسرائيل لن تضر بمسار المفاوضات مع حركة "حماس "
انتقادات نائبة الرئيس الأمريكي لإسرائيل لن تضر بمسار المفاوضات مع حركة "حماس "
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، بأنه من غير المرجح أن تضر انتقاداتها لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة بمسار المفاوضات مع حركة... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T02:28+0000
2024-07-28T02:28+0000
2024-07-28T02:28+0000
نائب الرئيس الأمريكي
بنيامين نتنياهو
العالم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مساعد هاريس، أن "مكتب نائبة الرئيس هاريس.. نفى ادعاء مسؤول إسرائيلي كبير بأن تعليقات نائبة الرئيس يوم الخميس، عندما انتقدت بشدة طريقة تعامل إسرائيل في حربها مع حماس، انه من الممكن أن تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".يشار إلى أن هذا النفي جاء على خلفية تصريح لمسؤول إسرائيلي كبير لم يذكر اسمه لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اعترف فيه بأن كلمات هاريس قد تؤدي إلى تعقيد مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.وكما تشير تقارير أمريكية فإن مسؤولي إدارة بايدن يقرون باحتمال حدوث "توتر" في الأسابيع المقبلة بسبب تصريحات هاريس بشأن مسألة الحرب في قطاع غزة.وبحسب التقارير فإن فريق هاريس في اجتماعات بمشاركة مختلف الإدارات، دعا مرارا إلى ممارسة ضغوط إضافية على إسرائيل، ودعا على وجه الخصوص إلى فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.هذا والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنائبة الرئيس الأمريكي هاريس يوم الخميس، لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني وتبادل الأسرى.وبعد اللقاء دعت هاريس القيادة الإسرائيلية علنا إلى إبرام صفقة تبادل مع حركة "حماس" في أقرب وقت ممكن، مشددة على ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20240727/خبيران-عسكريان-صاروخ-مجدل-شمس-إسرائيلي-مئة-بالمئة-وقد-يكون-متعمدا-1091184285.html
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نائب الرئيس الأمريكي, بنيامين نتنياهو, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
نائب الرئيس الأمريكي, بنيامين نتنياهو, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
انتقادات نائبة الرئيس الأمريكي لإسرائيل لن تضر بمسار المفاوضات مع حركة "حماس "
أفاد مكتب نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، بأنه من غير المرجح أن تضر انتقاداتها لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة بمسار المفاوضات مع حركة "حماس" لوقف إطلاق النار.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مساعد هاريس، أن "مكتب نائبة الرئيس هاريس.. نفى ادعاء مسؤول إسرائيلي كبير بأن تعليقات نائبة الرئيس يوم الخميس، عندما انتقدت بشدة طريقة تعامل إسرائيل في حربها مع حماس، انه من الممكن أن تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
يشار إلى أن هذا النفي جاء على خلفية تصريح لمسؤول إسرائيلي كبير لم يذكر اسمه لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اعترف فيه بأن كلمات هاريس قد تؤدي إلى تعقيد مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وقال أحد مساعدي هاريس: "لقد نقل الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس هاريس نفس الرسالة في اجتماعات خاصة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن".
وكما تشير تقارير أمريكية فإن مسؤولي إدارة بايدن يقرون باحتمال حدوث "توتر" في الأسابيع المقبلة بسبب تصريحات هاريس بشأن مسألة الحرب في قطاع غزة.
وبحسب التقارير فإن فريق هاريس في اجتماعات بمشاركة مختلف الإدارات، دعا مرارا إلى ممارسة ضغوط إضافية على إسرائيل، ودعا على وجه الخصوص إلى فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
هذا والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنائبة الرئيس الأمريكي هاريس يوم الخميس، لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني وتبادل الأسرى.
وبعد اللقاء دعت هاريس القيادة الإسرائيلية علنا إلى إبرام صفقة تبادل مع حركة "حماس" في أقرب وقت ممكن، مشددة على ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين.