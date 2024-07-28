https://sarabic.ae/20240728/سوريا-تتهم-إسرائيل-بتنفيذ-هجوم-مجدل-شمس-وإلصاق-التهمة-بـحزب-الله-لتصعيد-الأوضاع-في-المنطقة-1091193223.html

سوريا تتهم إسرائيل بتنفيذ هجوم مجدل شمس وإلصاق التهمة بـ"حزب الله" لتصعيد الأوضاع في المنطقة

سوريا تتهم إسرائيل بتنفيذ هجوم مجدل شمس وإلصاق التهمة بـ"حزب الله" لتصعيد الأوضاع في المنطقة

سبوتنيك عربي

اتهت سوريا إسرائيل، اليوم الأحد، بتنفيذ هجوم مجدل شمس في الجولان السورية المحتل، وإلصاق التهمة بـ"حزب الله" اللبناني، من أجل تصعيد الأوضاع في المنطقة. 28.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-28T10:16+0000

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية: "في إطار محاولاته لتصعيد الأوضاع في منطقتنا، وتوسيع دائرة عدوانه عليها، اقترف كيان الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس السبت، جريمة بشعة في مدينة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، ثم قام بتحميل وزر جريمته للمقاومة الوطنية اللبنانية".وتابع البيان: "إن سوريا إذ تدين استمرار قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر يوميا الواحدة تلو الأخرى، فإنها تستنكر محاولاته المفضوحة لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه، كما تحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير للوضع في المنطقة".وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات"، مؤكدة: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين".تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.

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