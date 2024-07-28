https://sarabic.ae/20240728/صاعقة-تضرب-أحد-زوار-متنزه-في-ضواحي-موسكو-فيديو--1091203431.html
صاعقة تضرب أحد زوار متنزه في ضواحي موسكو... فيديو
صاعقة تضرب أحد زوار متنزه في ضواحي موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت لقطات سجلتها إحدى كاميرات متنزه "باتريوت" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، لحظة ضرب صاعقة لشخص تسببت بمصرعه على الفور. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T17:53+0000
2024-07-28T17:53+0000
2024-07-28T18:07+0000
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ويظهر في الفيديو كيف ضربت الصاعقة زائرا لمتنزه "باتريوت"، وكيف سقط على الأرض بعد تعرضه للصاعقة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الصحة الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن شخصا توفي نتيجة لصعقة برق في متنزه "باتريوت" بالقرب من موسكو، وتم نقل 3 آخرين إلى المستشفى.
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نادي الفيديو
صاعقة تضرب أحد زوار متنزه في ضواحي موسكو... فيديو
17:53 GMT 28.07.2024 (تم التحديث: 18:07 GMT 28.07.2024)
أظهرت لقطات سجلتها إحدى كاميرات متنزه "باتريوت" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، لحظة ضرب صاعقة لشخص تسببت بمصرعه على الفور.
ويظهر في الفيديو كيف ضربت الصاعقة زائرا لمتنزه "باتريوت"، وكيف سقط على الأرض بعد تعرضه للصاعقة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الصحة الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن شخصا توفي نتيجة لصعقة برق في متنزه "باتريوت" بالقرب من موسكو، وتم نقل 3 آخرين إلى المستشفى.