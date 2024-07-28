صندوق النقد بصدد صرف 820 مليون دولار لمصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:29 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة وقف إطلاق النار، وإيطاليا تعيد سفيرها لسوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
11:34 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240728/صندوق-النقد-بصدد-صرف-820-مليون-دولار-لمصر-1091192580.html
صندوق النقد بصدد صرف 820 مليون دولار لمصر
صندوق النقد بصدد صرف 820 مليون دولار لمصر
سبوتنيك عربي
يعتزم صندوق النقد الدولي صرف 820 مليون دولار لمصر، إذ سيتم إقرار الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 820 مليون دولار لمصر، من إجمالي 8 مليارات دولار،... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T09:49+0000
2024-07-28T09:49+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
اقتصاد
مصر
أخبار مصر الآن
صندوق النقد الدولي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085587564_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_67d7f25cf97d38d6d6fcee7ce829d58c.jpg
وقال موقع "مصراوي" إن المجلس التنفيذي لإدارة صندوق النقد الدولي ستجتمع غدا الاثنين لإقرار الموافقة على صرف المبلغ المذكور، وذلك بعدما أرجأ صندوق النقد الدولي الاجتماع الخاص بمصر من يوم 19 يوليو/ تموز الجاري إلى غدا الاثنين 29 يوليو.وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن موعد الاجتماع كان قد تم تأجيله بسبب عدم تنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة.يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت 11 زيادة في أسعار المحروقات خلال نحو 10 سنوات، كان أولها في يونيو/ حزيران 2014 حينما تقرر رفع أسعار جميع الأنواع بنسبة 50%.وقررت الحكومة المصرية، رفع سعر البنزين بأنواعه والسولار، بدئا من الخميس الماضي، ليصبح سعر لتر بنزين 80 بعدما كان 11 جنيها إلى 12.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.كما تقرر تحريك سعر لتر بنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهاً، بزيادة 1.5 جنيه. وزيادة سعر لتر السولار من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه، ورفع سعر لتر الكيروسين من 10 جنيها إلى 11.5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.يشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات على إعادة هيكلة منظومة الدعم وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية والكهرباء، حيث كان ذلك البند يلتهم الحصة الأكبر في الدعم بما يوازي نحو 20% من إجمالي فاتورة الدعم والحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه لا يصل إلى مستحقيه الفعليين.
https://sarabic.ae/20240322/مصر-تعلن-رفع-أسعار-كل-فئات-البنزين-والسولار-1087242544.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085587564_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_6c22ecb44edc5102f19624754fa7da29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, الأخبار

صندوق النقد بصدد صرف 820 مليون دولار لمصر

09:49 GMT 28.07.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبر
يعتزم صندوق النقد الدولي صرف 820 مليون دولار لمصر، إذ سيتم إقرار الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 820 مليون دولار لمصر، من إجمالي 8 مليارات دولار، وذلك تزامنا مع قرار الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات.
وقال موقع "مصراوي" إن المجلس التنفيذي لإدارة صندوق النقد الدولي ستجتمع غدا الاثنين لإقرار الموافقة على صرف المبلغ المذكور، وذلك بعدما أرجأ صندوق النقد الدولي الاجتماع الخاص بمصر من يوم 19 يوليو/ تموز الجاري إلى غدا الاثنين 29 يوليو.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن موعد الاجتماع كان قد تم تأجيله بسبب عدم تنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة.
يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت 11 زيادة في أسعار المحروقات خلال نحو 10 سنوات، كان أولها في يونيو/ حزيران 2014 حينما تقرر رفع أسعار جميع الأنواع بنسبة 50%.
محطة بنزين في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
مصر تعلن رفع أسعار كل فئات البنزين والسولار
22 مارس, 01:48 GMT
وقررت الحكومة المصرية، رفع سعر البنزين بأنواعه والسولار، بدئا من الخميس الماضي، ليصبح سعر لتر بنزين 80 بعدما كان 11 جنيها إلى 12.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.
كما تقرر تحريك سعر لتر بنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهاً، بزيادة 1.5 جنيه. وزيادة سعر لتر السولار من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه، ورفع سعر لتر الكيروسين من 10 جنيها إلى 11.5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات على إعادة هيكلة منظومة الدعم وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية والكهرباء، حيث كان ذلك البند يلتهم الحصة الأكبر في الدعم بما يوازي نحو 20% من إجمالي فاتورة الدعم والحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه لا يصل إلى مستحقيه الفعليين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على عدة بلدات جنوبي لبنان10:27 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..إسرائيل تلوح بحرب شاملة و"حزب الله" ينفي مسؤوليته عن هجوم "مجدل شمس"أمس, 17:33 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة26 يوليو, 08:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала