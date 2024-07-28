https://sarabic.ae/20240728/طبيب-أعصاب-يكشف-أسباب-الصداع-خلال-الحر-الشديد-1091187717.html
طبيب أعصاب يكشف أسباب الصداع خلال الحر الشديد
طبيب أعصاب يكشف أسباب الصداع خلال الحر الشديد
سبوتنيك عربي
كشف طبيب الأعصاب الروسية، فلاديمير مارتينوف، عن أسباب الصداع التي قد تحصل لدى الأشخاص خلال فصل الصيف. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T06:16+0000
2024-07-28T06:16+0000
2024-07-28T06:16+0000
مجتمع
علوم
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وقال طبيب الأعصاب، فلاديمير مارتينوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجفاف والحرارة المرتفعة والمتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، والتعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس، وارتفاع ضغط الدم يمكن أن تكون أسبابا للصداع". وتابع الطبيب بالقول "يحدث الصداع الناتج عن الحرارة غالبًا بسبب مجموعة من العوامل التي تؤثر على الجسم. أحد الأسباب الشائعة هو الجفاف خلال الطقس الحار والجاف ما يتسبب بحدوث التعرق ومع فشل تعويض فقدان السوائل في الجسم قد يساهم بزيادة آلام الصداع".وخلص مارتينوف بالقول إن سبب الصداع يمكن أن يكون زيادة في ضغط الدم استجابة للحرارة، حيث يحاول الجسم التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، مما يزيد من الحمل على القلب والأوعية الدموية، مما قد يسبب أحاسيس غير مريحة في الرأس.
https://sarabic.ae/20231205/الصداع-المصاحب-لضغط-الدم-المنخفض-أو-المرتفع-الأسباب-والعلاج-والوقاية-1083713197.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
طبيب أعصاب يكشف أسباب الصداع خلال الحر الشديد
كشف طبيب الأعصاب الروسية، فلاديمير مارتينوف، عن أسباب الصداع التي قد تحصل لدى الأشخاص خلال فصل الصيف.
وقال طبيب الأعصاب، فلاديمير مارتينوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجفاف والحرارة المرتفعة والمتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، والتعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس، وارتفاع ضغط الدم يمكن أن تكون أسبابا للصداع".
وتابع الطبيب بالقول "يحدث الصداع الناتج عن الحرارة غالبًا بسبب مجموعة من العوامل التي تؤثر على الجسم. أحد الأسباب الشائعة هو الجفاف خلال الطقس الحار والجاف ما يتسبب بحدوث التعرق ومع فشل تعويض فقدان السوائل في الجسم قد يساهم بزيادة آلام الصداع".
وفقا للطبيب، خلال الحرارة المرتفعة هناك خطر كبير للإصابة بضربة الشمس، والتي يمكن أن تحدث مع التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس، مضيفا أن أحد أعراض ضربة الشمس هو الصداع، الذي يحدث بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم وعدم قدرته على تنظيم درجة حرارته بشكل فعال.
وأوضح طبيب الأعصاب أنه خلال الحرارة يمكن أن تتوسع الأوعية الدموية، مما يسبب الصداع في بعض الأحيان، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، على سبيل المثال، عند الانتقال من شارع حار إلى غرفة مكيفة باردة، يمكن أن تسبب تشنجات الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الصداع.
وخلص مارتينوف بالقول إن سبب الصداع يمكن أن يكون زيادة في ضغط الدم استجابة للحرارة، حيث يحاول الجسم التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، مما يزيد من الحمل على القلب والأوعية الدموية، مما قد يسبب أحاسيس غير مريحة في الرأس.