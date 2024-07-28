https://sarabic.ae/20240728/عرض-عسكري-بمناسبة-يوم-البحرية-الروسية-في-سان-بطرسبورغ-1091190495.html
انطلاق العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ
انطلاق العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في الاستعراض البحري الرئيسي في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك بمناسبة يوم البحرية الروسية، حيث من المعتزم أن تقوم... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T08:16+0000
2024-07-28T08:16+0000
2024-07-28T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العسكريين والبحارة الروس بيوم البحرية، حيث حيا طواقم السفن المشاركة في المناسبة، بما فيها سفن تابعة للقوات البحرية الصينية والجزائرية والهندية.وخاطب بوتين العسكريين في مستهل انطلاق العرض العسكري البحري في سان بطرسبورغ، حيث أكد أن روسيا ستواصل بناء قوتها البحرية وتطوير أنظمة الدفاع الجوي.
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عرض بحري بمناسبة "يوم البحرية" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
سبوتنيك عربي
عرض بحري بمناسبة "يوم البحرية" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
2024-07-28T08:16+0000
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روسيا, видео
انطلاق العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ
08:16 GMT 28.07.2024 (تم التحديث: 08:43 GMT 28.07.2024)
يتبع
يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في الاستعراض البحري الرئيسي في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك بمناسبة يوم البحرية الروسية، حيث من المعتزم أن تقوم السفن والفرقاطات العسكرية الروسية بعرض مهيب في منطقة نيفسكي البحرية.
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العسكريين والبحارة الروس بيوم البحرية، حيث حيا طواقم السفن المشاركة في المناسبة، بما فيها سفن تابعة للقوات البحرية الصينية والجزائرية والهندية.
وخاطب بوتين العسكريين في مستهل انطلاق العرض العسكري البحري في سان بطرسبورغ، حيث أكد أن روسيا ستواصل بناء قوتها البحرية وتطوير أنظمة الدفاع الجوي.