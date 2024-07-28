https://sarabic.ae/20240728/قدرات-أقوى-أسطولين-حربيين-في-2024-1091196058.html
قدرات أقوى أسطولين حربيين في 2024
قدرات أقوى أسطولين حربيين في 2024
سبوتنيك عربي
تشارك وحدات بحرية من روسيا والصين في مناورات بحرية مشتركة تحمل اسم "البحر المشترك 2024". 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T12:00+0000
2024-07-28T12:00+0000
2024-07-28T12:00+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
الصين
روسيا
الجيش الروسي
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ووصلت سفن الأسطول الحربي الروسي إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم الجمعة الـ12 من يوليو/ تموز الحالي، لتنضم إلى السفن الصينية، حيث يجري حشد الوحدات البحرية من الجانبين للمشاركة في المناورات المشتركة.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, الصين, روسيا, الجيش الروسي, инфографика
انفوجرافيك, الصين, روسيا, الجيش الروسي, инфографика
قدرات أقوى أسطولين حربيين في 2024
تشارك وحدات بحرية من روسيا والصين في مناورات بحرية مشتركة تحمل اسم "البحر المشترك 2024".
ووصلت سفن الأسطول الحربي الروسي إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم الجمعة الـ12 من يوليو/ تموز الحالي، لتنضم إلى السفن الصينية، حيث يجري حشد الوحدات البحرية من الجانبين للمشاركة في المناورات المشتركة.