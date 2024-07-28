قدرات أقوى أسطولين حربيين في 2024

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اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة وقف إطلاق النار، وإيطاليا تعيد سفيرها لسوريا
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ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
11:34 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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قدرات أقوى أسطولين حربيين في 2024
قدرات أقوى أسطولين حربيين في 2024
سبوتنيك عربي
تشارك وحدات بحرية من روسيا والصين في مناورات بحرية مشتركة تحمل اسم "البحر المشترك 2024". 28.07.2024, سبوتنيك عربي
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ووصلت سفن الأسطول الحربي الروسي إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم الجمعة الـ12 من يوليو/ تموز الحالي، لتنضم إلى السفن الصينية، حيث يجري حشد الوحدات البحرية من الجانبين للمشاركة في المناورات المشتركة.
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انفوجرافيك, الصين, روسيا, الجيش الروسي, инфографика
انفوجرافيك, الصين, روسيا, الجيش الروسي, инфографика

قدرات أقوى أسطولين حربيين في 2024

12:00 GMT 28.07.2024
تابعنا عبر
تشارك وحدات بحرية من روسيا والصين في مناورات بحرية مشتركة تحمل اسم "البحر المشترك 2024".
ووصلت سفن الأسطول الحربي الروسي إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم الجمعة الـ12 من يوليو/ تموز الحالي، لتنضم إلى السفن الصينية، حيث يجري حشد الوحدات البحرية من الجانبين للمشاركة في المناورات المشتركة.
قدرات أقوى أسطولين حربيين في 2024 - سبوتنيك عربي
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