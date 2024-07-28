https://sarabic.ae/20240728/كاليفورنيا-تواجه-أحد-أكبر-الحرائق-على-الإطلاق-في-تاريخها-فيديو-1091188750.html

كاليفورنيا تواجه أحد أكبر الحرائق على الإطلاق في تاريخها... فيديو

كاليفورنيا تواجه أحد أكبر الحرائق على الإطلاق في تاريخها... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الأمريكية أن الحريق المستعر شمالي كاليفورنيا منذ 3 أيام أصبح أحد أكبر الحرائق المسجلة على الإطلاق في تاريخ الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة. 28.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-28T07:26+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وكالة "كال فاير" التابعة للولاية، أن حريق "بارك فاير" هو أشد حرائق الغابات التي تضرب كاليفورنيا هذا الصيف.وأشارت الوكالة إلى أن "الظروف القاسية لهذا الحريق لا تزال تمثل تحدياً لعناصر الإطفاء".ووفقا للسلطات، أجبر الحريق أكثر من 4000 شخص على إخلاء منازلهم، حيث اندلع في منطقة ريفية وجبلية بالقرب من بلدة تشيكو الصغيرة، على بُعد نحو 145 كيلومتراً شمال سكرامنتو، عاصمة الولاية.كما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الجمعة الماضية، حالة الطوارئ، بهدف تسريع إجراءات السلطات.

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