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انطلاق العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ
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كاليفورنيا تواجه أحد أكبر الحرائق على الإطلاق في تاريخها... فيديو
كاليفورنيا تواجه أحد أكبر الحرائق على الإطلاق في تاريخها... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الأمريكية أن الحريق المستعر شمالي كاليفورنيا منذ 3 أيام أصبح أحد أكبر الحرائق المسجلة على الإطلاق في تاريخ الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وكالة "كال فاير" التابعة للولاية، أن حريق "بارك فاير" هو أشد حرائق الغابات التي تضرب كاليفورنيا هذا الصيف.وأشارت الوكالة إلى أن "الظروف القاسية لهذا الحريق لا تزال تمثل تحدياً لعناصر الإطفاء".ووفقا للسلطات، أجبر الحريق أكثر من 4000 شخص على إخلاء منازلهم، حيث اندلع في منطقة ريفية وجبلية بالقرب من بلدة تشيكو الصغيرة، على بُعد نحو 145 كيلومتراً شمال سكرامنتو، عاصمة الولاية.كما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الجمعة الماضية، حالة الطوارئ، بهدف تسريع إجراءات السلطات.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
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كاليفورنيا تواجه أحد أكبر الحرائق على الإطلاق في تاريخها... فيديو

07:26 GMT 28.07.2024
© AP Photo / Noah Bergerمكافحة حريق "شوغار فاير"، جزء من حريق "بيكورث كومبليكس فاير" في دويل، ولاية كاليفورنيا، 10 يوليو 2021
مكافحة حريق شوغار فاير، جزء من حريق بيكورث كومبليكس فاير في دويل، ولاية كاليفورنيا، 10 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Noah Berger
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أعلنت السلطات الأمريكية أن الحريق المستعر شمالي كاليفورنيا منذ 3 أيام أصبح أحد أكبر الحرائق المسجلة على الإطلاق في تاريخ الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وكالة "كال فاير" التابعة للولاية، أن حريق "بارك فاير" هو أشد حرائق الغابات التي تضرب كاليفورنيا هذا الصيف.
وأضافت الوكالة أن الحريق التهم ما يقرب من 142 ألف هكتار بحلول أمس السبت، ليصبح بذلك سابع أكبر حريق في تاريخ الولاية.
وأشارت الوكالة إلى أن "الظروف القاسية لهذا الحريق لا تزال تمثل تحدياً لعناصر الإطفاء".

وأوضحت: "في الوقت الحالي، لم تتم السيطرة عليه سوى بنسبة 0% فقط، على الرغم من جهود نحو 2500 شخص وأكثر من 10 مروحيات وعدد من الطائرات.

ووفقا للسلطات، أجبر الحريق أكثر من 4000 شخص على إخلاء منازلهم، حيث اندلع في منطقة ريفية وجبلية بالقرب من بلدة تشيكو الصغيرة، على بُعد نحو 145 كيلومتراً شمال سكرامنتو، عاصمة الولاية.
كما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الجمعة الماضية، حالة الطوارئ، بهدف تسريع إجراءات السلطات.
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