كاليفورنيا تواجه أحد أكبر الحرائق على الإطلاق في تاريخها... فيديو
© AP Photo / Noah Bergerمكافحة حريق "شوغار فاير"، جزء من حريق "بيكورث كومبليكس فاير" في دويل، ولاية كاليفورنيا، 10 يوليو 2021
© AP Photo / Noah Berger
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أعلنت السلطات الأمريكية أن الحريق المستعر شمالي كاليفورنيا منذ 3 أيام أصبح أحد أكبر الحرائق المسجلة على الإطلاق في تاريخ الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وكالة "كال فاير" التابعة للولاية، أن حريق "بارك فاير" هو أشد حرائق الغابات التي تضرب كاليفورنيا هذا الصيف.
وأضافت الوكالة أن الحريق التهم ما يقرب من 142 ألف هكتار بحلول أمس السبت، ليصبح بذلك سابع أكبر حريق في تاريخ الولاية.
وأشارت الوكالة إلى أن "الظروف القاسية لهذا الحريق لا تزال تمثل تحدياً لعناصر الإطفاء".
Incredible footage from the Park Fire outside Chico, California.— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 26, 2024
72k+ acres of destruction from a car lit on fire and hucked into a ravine.
“A 42 year old man was arrested by CalFire arson investigators… seen pushing a car that was on fire into a gully” pic.twitter.com/Tz6oDDTA6l
وأوضحت: "في الوقت الحالي، لم تتم السيطرة عليه سوى بنسبة 0% فقط، على الرغم من جهود نحو 2500 شخص وأكثر من 10 مروحيات وعدد من الطائرات.
ووفقا للسلطات، أجبر الحريق أكثر من 4000 شخص على إخلاء منازلهم، حيث اندلع في منطقة ريفية وجبلية بالقرب من بلدة تشيكو الصغيرة، على بُعد نحو 145 كيلومتراً شمال سكرامنتو، عاصمة الولاية.
كما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الجمعة الماضية، حالة الطوارئ، بهدف تسريع إجراءات السلطات.