https://sarabic.ae/20240728/مجلس-النواب-الليبي-يعلن-عن-فتح-باب-الترشح-لرئاسة-الحكومة-الجديدة-1091185141.html

مجلس النواب الليبي يعلن عن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة

مجلس النواب الليبي يعلن عن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي،ن المستشار عقيلة صالح، عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الوزراء للحكومة الليبية الجديدة. 28.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-28T00:26+0000

2024-07-28T00:26+0000

2024-07-28T00:26+0000

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بنغازي - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بلحيق، في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب اعلن عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، وعلى من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب تقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر مجلس النواب في ديوان المجلس في مدينة بنغازي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 يوليو الحالي حتى الحادي عشر من أغسطس 2024م".وأضاف "دعا رئيس مجلس النواب السادة رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة".وأشار إلى أن "هذا القرار يستند إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي، الذي تم بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس/ آذار 2024 كما يستند إلى البيان الصادر عن السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة خلال اللقاء الذي عُقد بالقاهرة في الثامن عشر من يوليو 2024".وخلال اجتماع القاهرة الذي شارك فيه أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اتفق المجتمعون في القاهرة، على تشكيل حكومة جديدة واحدة تحضّر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ودعا البيان الختامي لمجلسي النواب والدولة الليبيين، إلى "تشكيل خريطة سياسية لإنهاء الأزمة وصولا للانتخابات، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد".ويأتي إعلان مجلس النواب الليبي اليوم لتشكيل حكومة جديدة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على قيادة البلاد نحو مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار.يذكر أن ليبيا شهدت فترة طويلة من الانقسامات والصراعات السياسية، مما جعل تشكيل حكومة جديدة ذات شرعية وتوافق وطني أولوية ملحة ويهدف مجلس النواب من خلال هذا الإعلان إلى ضمان عملية شفافة ونزيهة لاختيار رئيس وزراء جديد يتمتع بالكفاءة والقدرة على تلبية تطلعات الشعب الليبي.

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سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, البرلمان الليبي, العالم العربي