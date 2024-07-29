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أهالي مجدل شمس يحاولون طرد نتنياهو... فيديو
أهالي مجدل شمس يحاولون طرد نتنياهو... فيديو
سبوتنيك عربي
حاول أهالي مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، اليوم الاثنين، طرد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي زار موقع سقوط الصاروخ بعد يومين من الضربة، التي... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T13:31+0000
2024-07-29T13:34+0000
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وأظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المتظاهرين، الذين حملوا لافتة عليها عبارة "يسقط قتلة الأطفال. مجرم حرب".وتعرض وزراء إسرائيليون، يوم أمس الأحد، الذين وصلو إلى مجدل شمس، لردود فعل غاضبة من الأهالي وواجهو العديد من الإهانات من أهالي القرية، حيث طلب بعضهم من الوزراء الامتناع عن الكلام.وصرخ أحد الحاضرين، في مكان الحادث، بوجه وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، قائلا: "يجب على أطفالنا أن يلعبوا كرة القدم بسلام، أنا في الاحتياط منذ عشرة أشهر، قلوبنا ممزقة هنا".وصرخ سكان آخرون بوجه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قائلين: "لا نريدك في مرتفعات الجولان. اخرج من هنا! أنت قاتل!".وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب على جبهة الشمال.ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات"، مؤكدة بالقول: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين".تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ نحو 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهاليها، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.
https://sarabic.ae/20240728/غالانت-لن-يفلت-حزب-الله-من-العقاب-على-هجوم-مجدل-شمس-حتى-مع-نفيه-السخيف-1091197550.html
https://sarabic.ae/20240729/بلينكن-يؤكد-للرئيس-الإسرائيلي-أهمية-منع-تصعيد-الصراع-بعد-هجوم-مجدل-شمس-1091216514.html
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أخبار سوريا اليوم, الجولان, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, الجولان, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

أهالي مجدل شمس يحاولون طرد نتنياهو... فيديو

13:31 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 13:34 GMT 29.07.2024)
© AFP 2023 / JALAA MAREYمكان سقوط القذيفة الصاروخية في قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل 27 يوليو 2024
مكان سقوط القذيفة الصاروخية في قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل 27 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREY
تابعنا عبر
حاول أهالي مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، اليوم الاثنين، طرد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي زار موقع سقوط الصاروخ بعد يومين من الضربة، التي حمّلت إسرائيل "حزب الله" مسؤوليتها.
وأظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المتظاهرين، الذين حملوا لافتة عليها عبارة "يسقط قتلة الأطفال. مجرم حرب".
وتعرض وزراء إسرائيليون، يوم أمس الأحد، الذين وصلو إلى مجدل شمس، لردود فعل غاضبة من الأهالي وواجهو العديد من الإهانات من أهالي القرية، حيث طلب بعضهم من الوزراء الامتناع عن الكلام.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
غالانت: لن يفلت "حزب الله" من العقاب على هجوم مجدل شمس حتى مع "نفيه السخيف"
أمس, 12:21 GMT
وصرخ أحد الحاضرين، في مكان الحادث، بوجه وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، قائلا: "يجب على أطفالنا أن يلعبوا كرة القدم بسلام، أنا في الاحتياط منذ عشرة أشهر، قلوبنا ممزقة هنا".
وصرخ سكان آخرون بوجه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قائلين: "لا نريدك في مرتفعات الجولان. اخرج من هنا! أنت قاتل!".

وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، أول أمس السبت، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجّه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.

وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب على جبهة الشمال.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
بلينكن يؤكد للرئيس الإسرائيلي أهمية منع تصعيد الصراع بعد هجوم مجدل شمس
09:21 GMT
ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات"، مؤكدة بالقول: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين".
تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ نحو 10 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهاليها، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.
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