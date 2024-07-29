https://sarabic.ae/20240729/الدفاع-السورية-تحذر-من-حسابات-وهمية-لكبار-الضباط-على-وسائل-التواصل-الاجتماعي-1091227153.html
الدفاع السورية تحذر من حسابات وهمية لكبار الضباط على وسائل التواصل الاجتماعي
الدفاع السورية تحذر من حسابات وهمية لكبار الضباط على وسائل التواصل الاجتماعي
سبوتنيك عربي
حذّرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، بأن "جميع الحسابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء كبار الضباط، مزورة ووهمية تقف وراءها بعض الجهات... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T14:48+0000
2024-07-29T14:48+0000
2024-07-29T14:48+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "بعض الجهات الخارجية المشبوهة في غاياتها وأهدافها تقوم بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما منصة "فيسبوك" بأسماء كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مثل، صفحة العماد عبد الكريم إبراهيم، رئيس هيئة الأركان العامة، وصفحة اللواء كمال حسن، رئيس شعبة المخابرات العسكرية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).وتابع البيان: "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن جميع هذه الصفحات مزورة وهي حسابات وهمية، ولا توجد أي حسابات على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي لأي من ضباط القيادة العامة".وختم البيان بالقول: "المنصة الوحيدة التي تمثل المؤسسة العسكرية في سورية بأخبارها وتعميماتها هي منصة وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية فقط".
https://sarabic.ae/20240729/صحيفة-الكويت-ترسل-وفدا-إلى-سوريا-لبحث-إعادة-فتح-سفارتها-في-دمشق-1091210291.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الدفاع السورية تحذر من حسابات وهمية لكبار الضباط على وسائل التواصل الاجتماعي
حذّرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، بأن "جميع الحسابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء كبار الضباط، مزورة ووهمية تقف وراءها بعض الجهات الخارجية المشبوهة".
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "بعض الجهات الخارجية المشبوهة في غاياتها وأهدافها تقوم بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما منصة "فيسبوك" بأسماء كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مثل، صفحة العماد عبد الكريم إبراهيم، رئيس هيئة الأركان العامة، وصفحة اللواء كمال حسن، رئيس شعبة المخابرات العسكرية"، وفقا لما ذكرته وكالة
الأنباء الرسمية السورية (سانا).
وتابع البيان: "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن جميع هذه الصفحات مزورة وهي حسابات وهمية، ولا توجد أي حسابات على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي لأي من ضباط القيادة العامة".
وختم البيان بالقول: "المنصة الوحيدة التي تمثل المؤسسة العسكرية في سورية بأخبارها وتعميماتها هي منصة وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية فقط".