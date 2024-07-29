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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
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مساحة حرة
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الدفاع السورية تحذر من حسابات وهمية لكبار الضباط على وسائل التواصل الاجتماعي
الدفاع السورية تحذر من حسابات وهمية لكبار الضباط على وسائل التواصل الاجتماعي
سبوتنيك عربي
حذّرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، بأن "جميع الحسابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء كبار الضباط، مزورة ووهمية تقف وراءها بعض الجهات... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T14:48+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "بعض الجهات الخارجية المشبوهة في غاياتها وأهدافها تقوم بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما منصة "فيسبوك" بأسماء كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مثل، صفحة العماد عبد الكريم إبراهيم، رئيس هيئة الأركان العامة، وصفحة اللواء كمال حسن، رئيس شعبة المخابرات العسكرية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).وتابع البيان: "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن جميع هذه الصفحات مزورة وهي حسابات وهمية، ولا توجد أي حسابات على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي لأي من ضباط القيادة العامة".وختم البيان بالقول: "المنصة الوحيدة التي تمثل المؤسسة العسكرية في سورية بأخبارها وتعميماتها هي منصة وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية فقط".
https://sarabic.ae/20240729/صحيفة-الكويت-ترسل-وفدا-إلى-سوريا-لبحث-إعادة-فتح-سفارتها-في-دمشق-1091210291.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الدفاع السورية تحذر من حسابات وهمية لكبار الضباط على وسائل التواصل الاجتماعي

14:48 GMT 29.07.2024
© Sputnik . Sahib Omraia حلب.. تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة "المعمداني"
حلب.. تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة المعمداني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© Sputnik . Sahib Omraia
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حذّرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، بأن "جميع الحسابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء كبار الضباط، مزورة ووهمية تقف وراءها بعض الجهات الخارجية المشبوهة".
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "بعض الجهات الخارجية المشبوهة في غاياتها وأهدافها تقوم بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما منصة "فيسبوك" بأسماء كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مثل، صفحة العماد عبد الكريم إبراهيم، رئيس هيئة الأركان العامة، وصفحة اللواء كمال حسن، رئيس شعبة المخابرات العسكرية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).
وتابع البيان: "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن جميع هذه الصفحات مزورة وهي حسابات وهمية، ولا توجد أي حسابات على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي لأي من ضباط القيادة العامة".
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06:28 GMT
وختم البيان بالقول: "المنصة الوحيدة التي تمثل المؤسسة العسكرية في سورية بأخبارها وتعميماتها هي منصة وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية فقط".
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