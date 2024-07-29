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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
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30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
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ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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مرايا العلوم
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
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مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
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شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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https://sarabic.ae/20240729/الدين-الوطني-الأمريكي-يصل-إلى-مستوى-قياسي-1091232062.html
الدين الوطني الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي
الدين الوطني الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي
سبوتنيك عربي
وصل الدَين القومي الأمريكي إلى 35 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
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وأشارت تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن "الدين الوطني سيرتفع من 99% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034".وفي الوقت ذاته، يعتقد صندوق النقد الدولي أنه "بحلول عام 2032، ستتجاوز نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي 140%".وحذّر الصندوق من أن مثل هذا النمو يهدد الاقتصادين الأمريكي والعالمي، ودعا سلطات البلاد إلى البدء في خفض الديون في أقرب وقت ممكن.يذكر أنه في بداية رئاسة جو بايدن (الرئيس الأمريكي الحالي)، في عام 2021، بلغ الدَين الوطني الأمريكي 28 تريليون دولار.
https://sarabic.ae/20240513/رئيس-البنك-الدولي-السابق-يتوقع-كارثة-مالية-لأمريكا-في-2025-1088807779.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الدين الوطني الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي

18:26 GMT 29.07.2024
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
تابعنا عبر
وصل الدَين القومي الأمريكي إلى 35 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وأشارت تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن "الدين الوطني سيرتفع من 99% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034".
وفي الوقت ذاته، يعتقد صندوق النقد الدولي أنه "بحلول عام 2032، ستتجاوز نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي 140%".
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وحذّر الصندوق من أن مثل هذا النمو يهدد الاقتصادين الأمريكي والعالمي، ودعا سلطات البلاد إلى البدء في خفض الديون في أقرب وقت ممكن.
يذكر أنه في بداية رئاسة جو بايدن (الرئيس الأمريكي الحالي)، في عام 2021، بلغ الدَين الوطني الأمريكي 28 تريليون دولار.
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