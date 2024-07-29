https://sarabic.ae/20240729/الدين-الوطني-الأمريكي-يصل-إلى-مستوى-قياسي-1091232062.html
الدين الوطني الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي
الدين الوطني الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي
سبوتنيك عربي
وصل الدَين القومي الأمريكي إلى 35 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T18:26+0000
2024-07-29T18:26+0000
2024-07-29T18:26+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشارت تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن "الدين الوطني سيرتفع من 99% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034".وفي الوقت ذاته، يعتقد صندوق النقد الدولي أنه "بحلول عام 2032، ستتجاوز نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي 140%".وحذّر الصندوق من أن مثل هذا النمو يهدد الاقتصادين الأمريكي والعالمي، ودعا سلطات البلاد إلى البدء في خفض الديون في أقرب وقت ممكن.يذكر أنه في بداية رئاسة جو بايدن (الرئيس الأمريكي الحالي)، في عام 2021، بلغ الدَين الوطني الأمريكي 28 تريليون دولار.
https://sarabic.ae/20240513/رئيس-البنك-الدولي-السابق-يتوقع-كارثة-مالية-لأمريكا-في-2025-1088807779.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الدين الوطني الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي
وصل الدَين القومي الأمريكي إلى 35 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وأشارت تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن "الدين الوطني سيرتفع من 99% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034".
وفي الوقت ذاته، يعتقد صندوق النقد الدولي أنه "بحلول عام 2032، ستتجاوز نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي 140%".
وحذّر الصندوق من أن مثل هذا النمو يهدد الاقتصادين الأمريكي والعالمي، ودعا سلطات البلاد إلى البدء في خفض الديون في أقرب وقت ممكن.
يذكر أنه في بداية رئاسة جو بايدن (الرئيس الأمريكي الحالي)، في عام 2021، بلغ الدَين الوطني الأمريكي 28 تريليون دولار.