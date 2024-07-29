بسيارة مغمورة في السيول.. زعيم كوريا الشمالية يقود بنفسه جهود إنقاذ المتضررين.. صور
© AFP 2023 / VLADIMIR SMIRNOVزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
© AFP 2023 / VLADIMIR SMIRNOV
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حرص زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على تفقد المناطق المتضررة من الفيضانات الكبيرة التي ضربت الجزء الشمالي الغربي من بيونغ يانغ على طول الحدود الصينية بنفسه.
وقاد كيم عملية لإنقاذ نحو 5000 من السكان المعزولين، باستخدام المروحيات العسكرية.
وتداولت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، اليوم الاثنين، صورة لكيم جونغ أون أثناء ركوبه سيارته الفاخرة من طراز "ليكزس" عبر الطرق المغمورة بالسيول.
NEW: Kim Jong Un laments poor preparation after 5000 stranded by floods https://t.co/ZMW12NFDCq— NK NEWS (@nknewsorg) July 29, 2024
وبحسب ما ورد، قال كيم إن مسؤولي الوقاية من الكوارث أظهروا أنهم "عاجزون" عن حل مشكلات الفيضانات، مضيفا أنه يعتقد أنهم "ينظرون فقط إلى السماء ويأملون في الحظ السعيد".
وذكرت صحيفة "رودونغ سينمون"، أن زعيم كوريا الشمالية أشرف على إنقاذ 4200 شخص من منطقتي سينويجو وأويجو، وأن "نحو 5000" شخص تم إنقاذهم في النهاية.
Comrade Kim Jong Un said that primary attention should be paid to quickly stabilizing the living of flood victims, and that Party and power organs must quickly provide all relief goods including food, medicine and daily necessities in large quantities among other state aid. pic.twitter.com/2912nEBb6H— Nat Everhart 🇰🇵 (@NatalieRevolts) July 29, 2024
وعبّر زعيم كوريا الشمالية عن غضبه مما وصفه بأنه "أزمة خطيرة" تسبب فيها مسؤولون محليون، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.
كما انتقد كيم المسؤولين لفشلهم في منع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة الأخيرة، حتى عندما أمر باتخاذ إجراءات شاملة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
🚁 North Korea's use of military helicopters to aid flood rescue efforts demonstrates their commitment to helping their people in times of crisis. Leader Kim Jong Un's response shows accountability in addressing the challenges faced. #NorthKorea #FloodRescue #KimJongUn #Humanit… pic.twitter.com/hPkvThPxHG— TOP X News (@TOPXNews) July 29, 2024
وشدد مرارا على ضرورة إنقاذ الجميع، كما أنه حرص على إعادة تنظيم رحلات الاستطلاع عدة مرات حتى في المناطق التي اكتملت فيها عملية الإنقاذ.
وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أجرى آخر توجيهات ميدانية بشأن الفيضانات، في شهر أغسطس/ آب 2023 على الساحل الشرقي، وأعرب عن غضبه تجاه المسؤولين المحليين، وبدا من صور متداولة له أنه يشرف على عملية لطائرات الهليكوبتر العسكرية، لاستخدام حاويات الشحن، من أجل إغلاق جسر نهر مخترق.