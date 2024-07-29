https://sarabic.ae/20240729/بسيارة-مغمورة-في-السيول-زعيم-كوريا-الشمالية-يقود-بنفسه-جهود-إنقاذ-المتضررين-صور-1091212553.html

بسيارة مغمورة في السيول.. زعيم كوريا الشمالية يقود بنفسه جهود إنقاذ المتضررين.. صور

بسيارة مغمورة في السيول.. زعيم كوريا الشمالية يقود بنفسه جهود إنقاذ المتضررين.. صور

سبوتنيك عربي

حرص زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على تفقد المناطق المتضررة من الفيضانات الكبيرة التي ضربت الجزء الشمالي الغربي من بيونغ يانغ على طول الحدود الصينية... 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T08:02+0000

2024-07-29T08:02+0000

2024-07-29T08:02+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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وقاد كيم عملية لإنقاذ نحو 5000 من السكان المعزولين، باستخدام المروحيات العسكرية.وتداولت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، اليوم الاثنين، صورة لكيم جونغ أون أثناء ركوبه سيارته الفاخرة من طراز "ليكزس" عبر الطرق المغمورة بالسيول.وبحسب ما ورد، قال كيم إن مسؤولي الوقاية من الكوارث أظهروا أنهم "عاجزون" عن حل مشكلات الفيضانات، مضيفا أنه يعتقد أنهم "ينظرون فقط إلى السماء ويأملون في الحظ السعيد".وذكرت صحيفة "رودونغ سينمون"، أن زعيم كوريا الشمالية أشرف على إنقاذ 4200 شخص من منطقتي سينويجو وأويجو، وأن "نحو 5000" شخص تم إنقاذهم في النهاية.وعبّر زعيم كوريا الشمالية عن غضبه مما وصفه بأنه "أزمة خطيرة" تسبب فيها مسؤولون محليون، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.كما انتقد كيم المسؤولين لفشلهم في منع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة الأخيرة، حتى عندما أمر باتخاذ إجراءات شاملة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وشدد مرارا على ضرورة إنقاذ الجميع، كما أنه حرص على إعادة تنظيم رحلات الاستطلاع عدة مرات حتى في المناطق التي اكتملت فيها عملية الإنقاذ.وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أجرى آخر توجيهات ميدانية بشأن الفيضانات، في شهر أغسطس/ آب 2023 على الساحل الشرقي، وأعرب عن غضبه تجاه المسؤولين المحليين، وبدا من صور متداولة له أنه يشرف على عملية لطائرات الهليكوبتر العسكرية، لاستخدام حاويات الشحن، من أجل إغلاق جسر نهر مخترق.

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار