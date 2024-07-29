https://sarabic.ae/20240729/تونس-انطلاق-فترة-قبول-الترشحات-للانتخابات-الرئاسية-1091221161.html
تونس.. انطلاق فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية
تونس.. انطلاق فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الاثنين، فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية، المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
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وتستمر فترة قبول الترشحات، حتى يوم 6 أغسطس/ آب المقبل.وبحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، لـ"سبوتنيك" فان "الهيئة قبلت حتى الآن ملف ترشح وحيد، فيما رفضت 3 ملفات ترشح بسبب عدم توفرها لتزكيات شعبية أو نيابية، إذ تشترط الهيئة على الأقل 100 تزكية شعبية أو تزكيتين من برلمانيين عند تقديم الملف بصفة أولية".وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أفادت في بيان، أمس الأحد، أنه "لا يُسمح بدخول فضاء إيداع الترشحات إلا للمترشح المتحصل على استمارة التزكية شخصيا، أو من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني مصحوبا بملف ترشحه كاملا، أو الصحفيين والملاحظين بعد الاستظهار ببطاقة الاعتماد، وذلك لدواع تنظيمية".وفي مطلع الشهر الجاري، حدد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية، أمس الثلاثاء: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، هذا اليوم [الثلاثاء] 2 جويلية 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".
https://sarabic.ae/20240720/انتخابات-الرئاسة-في-تونس-من-هم-أبرز-المترشحين-وما-هي-حظوظ-فوزهم-1090976002.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري
تونس.. انطلاق فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية
حصري
انطلقت، اليوم الاثنين، فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية، المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتستمر فترة قبول الترشحات، حتى يوم 6 أغسطس/ آب المقبل.
وبحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، لـ"سبوتنيك" فان "الهيئة قبلت حتى الآن ملف ترشح وحيد، فيما رفضت 3 ملفات ترشح بسبب عدم توفرها لتزكيات شعبية أو نيابية، إذ تشترط الهيئة على الأقل 100 تزكية شعبية أو تزكيتين من برلمانيين عند تقديم الملف بصفة أولية".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أفادت في بيان، أمس الأحد، أنه "لا يُسمح بدخول فضاء إيداع الترشحات إلا للمترشح المتحصل على استمارة التزكية شخصيا، أو من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني مصحوبا بملف ترشحه كاملا، أو الصحفيين والملاحظين بعد الاستظهار ببطاقة الاعتماد، وذلك لدواع تنظيمية".
وفي مطلع الشهر الجاري، حدد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية، أمس الثلاثاء: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، هذا اليوم [الثلاثاء] 2 جويلية 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".