https://sarabic.ae/20240729/دراسة-تكشف-عن-فحص-دم-يشخص-ألزهايمر-بدقة-90-1091214167.html

دراسة تكشف عن فحص دم يشخص "ألزهايمر" بدقة 90%

دراسة تكشف عن فحص دم يشخص "ألزهايمر" بدقة 90%

سبوتنيك عربي

قطع علماء خطوة كبيرة أخرى نحو الهدف الذي طال انتظاره لتشخيص مرض "ألزهايمر"، من خلال اختبار دم بسيط. 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T08:47+0000

2024-07-29T08:47+0000

2024-07-29T08:47+0000

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وتوصلت مجموعة من الباحثين في جامعة لوند السويدية، إلى أن اختبار الدم المتطور يمكن أن يتفوق بشكل كبير على التشخيصات، الصادرة من كل من أطباء الرعاية الأولية، والأطباء المتخصصين.وجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة "جاما" العلمية، أن اختبار الدم "p-tau217" من الممكن أن يحدد ما إذا كان فقدان الذاكرة ناتجا عن مرض "ألزهايمر" بنسبة 91% من الوقت، مقارنة بدقة 73% للمتخصصين، و61% لأطباء الرعاية الأولية.وتتعقب تشابكات بروتين تاو تراكم الأميلويد في الدماغ، وهو علامة رئيسية على مرض "ألزهايمر"، ويمكن أن يكون موجودا لعقود من الزمان، قبل أن يبدأ فقدان الذاكرة الخطير، وهو هدف أحدث الأدوية التي تحارب المرض.وفي الدراسة، اختبر الباحثون نحو 1200 شخص بمتوسط ​​عمر 74 عاما، كانوا يخضعون لتقييمات لمرض "ألزهايمر" المحتمل، وقارنوا نتائج اختبار الدم بتشخيصات الطبيب واختبارات البزل الشوكي بدقة كاملة.وعلى الرغم من الدقة العالية لاختبار الدم الجديد، إلا أن الاختبارات ليست أكيدة، ومع ذلك فإن الباحثين يأملون أن تتمكن الطريقة من تقليل الضغط على الرعاية المتخصصة، وتسهيل الوصول لمن يحتاجون إليها.يشار إلى ان دراسة مماثلة أجريت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على اختبارات الدم الخاصة ببروتين "p-tau217"، أظهرت دقة تشخيص أفضل بلغت 96%.ووفقا لـ"مايو كلينيك"، فإنه غالبا ما يُستخدم التصوير الدماغي، مثل فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، للمساعدة في تشخيص مرض "ألزهايمر" لدى المرضى.

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