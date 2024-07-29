"مشروع الفساتين الحمراء"... تجسيد لجمال المرأة وحفاظها على القيم العائلية

جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لفعالية "مشروع الفساتين الحمراء" في موسكو، وذلك تجسيدا لجمال المرأة، ودورها في الحفاظ على القيم العائلية.