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"مشروع الفساتين الحمراء"... تجسيد لجمال المرأة وحفاظها على القيم العائلية
"مشروع الفساتين الحمراء"... تجسيد لجمال المرأة وحفاظها على القيم العائلية
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لفعالية "مشروع الفساتين الحمراء" في موسكو، وذلك تجسيدا لجمال المرأة، ودورها في الحفاظ على القيم العائلية. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, موسكو
фото, صور, روسيا, موسكو

"مشروع الفساتين الحمراء"... تجسيد لجمال المرأة وحفاظها على القيم العائلية

06:46 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 09:19 GMT 29.07.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لفعالية "مشروع الفساتين الحمراء" في موسكو، وذلك تجسيدا لجمال المرأة، ودورها في الحفاظ على القيم العائلية.
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات وسيدات يشاركن في فعالية "مشروع الفساتين الحمراء" على جسر تاراس شيفتشينكو في موسكو.

فتيات وسيدات يشاركن في فعالية &quot;مشروع الفساتين الحمراء&quot; على جسر تاراس شيفتشينكو في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
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فتيات وسيدات يشاركن في فعالية "مشروع الفساتين الحمراء" على جسر تاراس شيفتشينكو في موسكو.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تحمل الورود ضمن فعالية "مشروع الفساتين الحمراء" على جسر تاراس شيفتشينكو في موسكو.

فتاة تحمل الورود ضمن فعالية &quot;مشروع الفساتين الحمراء&quot; على جسر تاراس شيفتشينكو في موسكو. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
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فتاة تحمل الورود ضمن فعالية "مشروع الفساتين الحمراء" على جسر تاراس شيفتشينكو في موسكو.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات تحت المطر أمام جامعة موسكو الحكومية ضمن فعالية "مشروع الفساتين الحمراء" في منطقة فوروبيوفي غوري في موسكو.

فتيات تحت المطر أمام جامعة موسكو الحكومية ضمن فعالية &quot;مشروع الفساتين الحمراء&quot; في منطقة فوروبيوفي غوري في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
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فتيات تحت المطر أمام جامعة موسكو الحكومية ضمن فعالية "مشروع الفساتين الحمراء" في منطقة فوروبيوفي غوري في موسكو.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

نساء يرحبن بالمشاهدين ضمن فعالية "مشروع الفساتين الحمراء" على جسر تاراس شيفتشينكو في موسكو.

نساء يرحبن بالمشاهدين ضمن فعالية &quot;مشروع الفساتين الحمراء&quot; على جسر تاراس شيفتشينكو في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

نساء يرحبن بالمشاهدين ضمن فعالية "مشروع الفساتين الحمراء" على جسر تاراس شيفتشينكو في موسكو.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يتجولن بالقرب من محطة مترو فوروبيوفي غوري في موسكو ضمن فعالية "مشروع الفساتين الحمراء".

فتيات يتجولن بالقرب من محطة مترو فوروبيوفي غوري في موسكو ضمن فعالية &quot;مشروع الفساتين الحمراء&quot;. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يتجولن بالقرب من محطة مترو فوروبيوفي غوري في موسكو ضمن فعالية "مشروع الفساتين الحمراء".

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يلتقطن صورا بين الأشجار ضمن فعالية "مشروع الفساتين الحمراء" في منطقة فوروبيوفي غوري في موسكو.

فتيات يلتقطن صورا بين الأشجار ضمن فعالية &quot;مشروع الفساتين الحمراء&quot; في منطقة فوروبيوفي غوري في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يلتقطن صورا بين الأشجار ضمن فعالية "مشروع الفساتين الحمراء" في منطقة فوروبيوفي غوري في موسكو.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات وسيدات يقطعن الشارع أمام جامعة موسكو الحكومية ضمن فعالية "مشروع الفساتين الحمراء" في موسكو.

فتيات وسيدات يقطعن الشارع أمام جامعة موسكو الحكومية ضمن فعالية &quot;مشروع الفساتين الحمراء&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
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فتيات وسيدات يقطعن الشارع أمام جامعة موسكو الحكومية ضمن فعالية "مشروع الفساتين الحمراء" في موسكو.

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