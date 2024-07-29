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سفن أسطول البلطيق الروسي في كوبا
سفن أسطول البلطيق الروسي في كوبا
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لوصول سفن أسطول البلطيق الروسي إلى ميناء هافانا، في كوبا ضمن زيارة عمل. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, كوبا
фото, صور, روسيا, كوبا

سفن أسطول البلطيق الروسي في كوبا

07:43 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 10:41 GMT 29.07.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لوصول سفن أسطول البلطيق الروسي إلى ميناء هافانا، في كوبا ضمن زيارة عمل.
© Photo / Embajada de Rusia en Cuba

اصطفاف مئات الكوبيين للركوب على متن السفينة الروسية "سمولني" التي وصلت إلى ميناء هافانا، في 27 يوليو/ تموز 2024.

اصطفاف مئات الكوبيين للركوب على متن السفينة الروسية &quot;سمولني&quot; التي وصلت إلى ميناء هافانا، في 27 يوليو/ تموز 2024. - سبوتنيك عربي
1/8
© Photo / Embajada de Rusia en Cuba

اصطفاف مئات الكوبيين للركوب على متن السفينة الروسية "سمولني" التي وصلت إلى ميناء هافانا، في 27 يوليو/ تموز 2024.

© AP Photo / Ramon Espinosa

صياد يلف صنارة الصيد الخاصة به بينما تصل سفينة "نيوستراشيمي" في "زيارة عمل" إلى خليج هافانا، في 27 يوليو/ تموز 2024.

صياد يلف صنارة الصيد الخاصة به بينما تصل سفينة &quot;نيوستراشيمي&quot; في &quot;زيارة عمل&quot; إلى خليج هافانا، في 27 يوليو/ تموز 2024. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Ramon Espinosa

صياد يلف صنارة الصيد الخاصة به بينما تصل سفينة "نيوستراشيمي" في "زيارة عمل" إلى خليج هافانا، في 27 يوليو/ تموز 2024.

© Photo / Embajada de Rusia en Cuba

سفينة التدريب "سمولني" التابعة لأسطول بحر البلطيق تدخل ميناء هافانا.

 سفينة التدريب &quot;سمولني&quot; التابعة لأسطول بحر البلطيق تدخل ميناء هافانا. - سبوتنيك عربي
3/8
© Photo / Embajada de Rusia en Cuba

سفينة التدريب "سمولني" التابعة لأسطول بحر البلطيق تدخل ميناء هافانا.

© Photo / Embajada de Rusia en Cuba

صور من المراسم الرسمية لاستقبال السفن الروسية في ميناء هافانا، والتي شارك فيها القائم بالأعمال المؤقت لروسيا في كوبا، والقنصل الروسي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار المتخصصين العسكريين الروس.

صور من المراسم الرسمية لاستقبال السفن الروسية في ميناء هافانا، والتي شارك فيها القائم بالأعمال المؤقت لروسيا في كوبا، والقنصل الروسي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار المتخصصين العسكريين الروس. - سبوتنيك عربي
4/8
© Photo / Embajada de Rusia en Cuba

صور من المراسم الرسمية لاستقبال السفن الروسية في ميناء هافانا، والتي شارك فيها القائم بالأعمال المؤقت لروسيا في كوبا، والقنصل الروسي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار المتخصصين العسكريين الروس.

© AFP 2023 / Yamil Lage

صور من وصول سفينة التدريب الروسية "سمولني" التابعة لأسطول البلطيق إلى ميناء هافانا، كجزء من أسطول يتألف من سفينة الدوريات "نيوستراشيمي"، وناقلة النفط البحرية "يلنيا"، في 27 يوليو/تموز 2024.

صور من وصول سفينة التدريب الروسية &quot;سمولني&quot; التابعة لأسطول البلطيق إلى ميناء هافانا، كجزء من أسطول يتألف من سفينة الدوريات &quot;نيوستراشيمي&quot;، وناقلة النفط البحرية &quot;يلنيا&quot;، في 27 يوليو/تموز 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Yamil Lage

صور من وصول سفينة التدريب الروسية "سمولني" التابعة لأسطول البلطيق إلى ميناء هافانا، كجزء من أسطول يتألف من سفينة الدوريات "نيوستراشيمي"، وناقلة النفط البحرية "يلنيا"، في 27 يوليو/تموز 2024.

© AFP 2023 / Yamil Lage

قوارب صيد تنتظر وصول سفينة التدريب الروسية "سمولني" التابعة لأسطول البلطيق إلى ميناء هافانا، في 27 يوليو/تموز 2024.

قوارب صيد تنتظر وصول سفينة التدريب الروسية &quot;سمولني&quot; التابعة لأسطول البلطيق إلى ميناء هافانا، في 27 يوليو/تموز 2024. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Yamil Lage

قوارب صيد تنتظر وصول سفينة التدريب الروسية "سمولني" التابعة لأسطول البلطيق إلى ميناء هافانا، في 27 يوليو/تموز 2024.

© Photo / Embajada de Rusia en Cuba

تبادل للتحية العسكرية بين السفن الروسية والبحرية الكوبية، عند دخول خليج هافانا، حيث أطلقت السفن الروسية 21 طلقة (يتم إطلاقها عند وصولها إلى الموانئ الأجنبية الصديقة)، وردت المدفعية الكوبية بتحية من المدافع، في قلعة سان كارلوس دي لا كابانيا.

تبادل للتحية العسكرية بين السفن الروسية والبحرية الكوبية، عند دخول خليج هافانا، حيث أطلقت السفن الروسية 21 طلقة (يتم إطلاقها عند وصولها إلى الموانئ الأجنبية الصديقة)، وردت المدفعية الكوبية بتحية من المدافع، في قلعة سان كارلوس دي لا كابانيا. - سبوتنيك عربي
7/8
© Photo / Embajada de Rusia en Cuba

تبادل للتحية العسكرية بين السفن الروسية والبحرية الكوبية، عند دخول خليج هافانا، حيث أطلقت السفن الروسية 21 طلقة (يتم إطلاقها عند وصولها إلى الموانئ الأجنبية الصديقة)، وردت المدفعية الكوبية بتحية من المدافع، في قلعة سان كارلوس دي لا كابانيا.

© AP Photo / Ramon Espinosa

بائع متجول على دراجته بجوار سفينة التدريب الروسية "سمولني" أثناء وصولها في "زيارة عمل" إلى خليج هافانا، في كوبا، في 27 يوليو/تموز 2024.

بائع متجول على دراجته بجوار سفينة التدريب الروسية &quot;سمولني&quot; أثناء وصولها في &quot;زيارة عمل&quot; إلى خليج هافانا، في كوبا، في 27 يوليو/تموز 2024. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Ramon Espinosa

بائع متجول على دراجته بجوار سفينة التدريب الروسية "سمولني" أثناء وصولها في "زيارة عمل" إلى خليج هافانا، في كوبا، في 27 يوليو/تموز 2024.

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