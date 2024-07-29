سفن أسطول البلطيق الروسي في كوبا

تبادل للتحية العسكرية بين السفن الروسية والبحرية الكوبية، عند دخول خليج هافانا، حيث أطلقت السفن الروسية 21 طلقة (يتم إطلاقها عند وصولها إلى الموانئ الأجنبية الصديقة)، وردت المدفعية الكوبية بتحية من المدافع، في قلعة سان كارلوس دي لا كابانيا.