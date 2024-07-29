سفن أسطول البلطيق الروسي في كوبا

اصطفاف مئات الكوبيين للركوب على متن السفينة الروسية "سمولني" التي وصلت إلى ميناء هافانا، في 27 يوليو/ تموز 2024.
اصطفاف مئات الكوبيين للركوب على متن السفينة الروسية "سمولني" التي وصلت إلى ميناء هافانا، في 27 يوليو/ تموز 2024.
صياد يلف صنارة الصيد الخاصة به بينما تصل سفينة "نيوستراشيمي" في "زيارة عمل" إلى خليج هافانا، في 27 يوليو/ تموز 2024.
صياد يلف صنارة الصيد الخاصة به بينما تصل سفينة "نيوستراشيمي" في "زيارة عمل" إلى خليج هافانا، في 27 يوليو/ تموز 2024.
سفينة التدريب "سمولني" التابعة لأسطول بحر البلطيق تدخل ميناء هافانا.
سفينة التدريب "سمولني" التابعة لأسطول بحر البلطيق تدخل ميناء هافانا.
صور من المراسم الرسمية لاستقبال السفن الروسية في ميناء هافانا، والتي شارك فيها القائم بالأعمال المؤقت لروسيا في كوبا، والقنصل الروسي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار المتخصصين العسكريين الروس.
صور من المراسم الرسمية لاستقبال السفن الروسية في ميناء هافانا، والتي شارك فيها القائم بالأعمال المؤقت لروسيا في كوبا، والقنصل الروسي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار المتخصصين العسكريين الروس.
صور من وصول سفينة التدريب الروسية "سمولني" التابعة لأسطول البلطيق إلى ميناء هافانا، كجزء من أسطول يتألف من سفينة الدوريات "نيوستراشيمي"، وناقلة النفط البحرية "يلنيا"، في 27 يوليو/تموز 2024.
صور من وصول سفينة التدريب الروسية "سمولني" التابعة لأسطول البلطيق إلى ميناء هافانا، كجزء من أسطول يتألف من سفينة الدوريات "نيوستراشيمي"، وناقلة النفط البحرية "يلنيا"، في 27 يوليو/تموز 2024.
قوارب صيد تنتظر وصول سفينة التدريب الروسية "سمولني" التابعة لأسطول البلطيق إلى ميناء هافانا، في 27 يوليو/تموز 2024.
قوارب صيد تنتظر وصول سفينة التدريب الروسية "سمولني" التابعة لأسطول البلطيق إلى ميناء هافانا، في 27 يوليو/تموز 2024.
تبادل للتحية العسكرية بين السفن الروسية والبحرية الكوبية، عند دخول خليج هافانا، حيث أطلقت السفن الروسية 21 طلقة (يتم إطلاقها عند وصولها إلى الموانئ الأجنبية الصديقة)، وردت المدفعية الكوبية بتحية من المدافع، في قلعة سان كارلوس دي لا كابانيا.
تبادل للتحية العسكرية بين السفن الروسية والبحرية الكوبية، عند دخول خليج هافانا، حيث أطلقت السفن الروسية 21 طلقة (يتم إطلاقها عند وصولها إلى الموانئ الأجنبية الصديقة)، وردت المدفعية الكوبية بتحية من المدافع، في قلعة سان كارلوس دي لا كابانيا.
بائع متجول على دراجته بجوار سفينة التدريب الروسية "سمولني" أثناء وصولها في "زيارة عمل" إلى خليج هافانا، في كوبا، في 27 يوليو/تموز 2024.
بائع متجول على دراجته بجوار سفينة التدريب الروسية "سمولني" أثناء وصولها في "زيارة عمل" إلى خليج هافانا، في كوبا، في 27 يوليو/تموز 2024.