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ابن محافظة الشرقية المصرية الكفيف يفوز بمسابقة دولية لتلاوة القرآن في روسيا.. صور

ابن محافظة الشرقية المصرية الكفيف يفوز بمسابقة دولية لتلاوة القرآن في روسيا.. صور

سبوتنيك عربي

فاز الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، اليوم الثلاثاء، بالمركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن، والتي تم تنظيمها لأول مرة خلال المؤتمر الدولي... 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T13:49+0000

2024-07-30T13:49+0000

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وشارك في المسابقة ممثلون عن 20 دولة، بما فيهم الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وتكونت لجنة التحكيم من ممثلي دول روسيا، وإيران وبنغلاديش واليمن ومصر، التي مثّلها الشيخ ماهر محمد عبد النبي، عضو اللجنة العليا لخدمة القرآن، بحسب بيان من المركز الثقافي الروسي في مصر، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقام رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، المفتي الشيخ راوي عين الدين، بتكريم الفائزين في مسابقة "بريكس" للقرآن، بحضور د. وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري.الجدير بالذكر أن الشيخ محمد عبد الكريم (31 عاما) من قرية مشتول بمحافظة الشرقية، وولد كفيفا، وكان من الأوائل في مصربجميع الشهادات التعليمية، وأتمّ حفظ القرآن وهو في عمر 6 سنوات في "كتّاب" القرية، وبدعم ومساعدة والدته، التي يعتبرها "نور العين" التي يرى منها الحياة.والتحق عبد الكريم بكلية أصول الدين (قسم الدعوة الإسلامية)، وتخرّج بتقدير عام "جيد جدا"، وحصل على درجة الماجستير، ويستعد لمناقشة الدكتوراه، وعيّن إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف المصرية.

https://sarabic.ae/20230629/الجزائر-تدين-إقدام-متطرفين-سويديين-على-إحراق-نسخة-من-القرآن-الكريم-1078601534.html

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