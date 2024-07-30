ابن محافظة الشرقية المصرية الكفيف يفوز بمسابقة دولية لتلاوة القرآن في روسيا.. صور

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صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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ملفات ساخنة
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ابن محافظة الشرقية المصرية الكفيف يفوز بمسابقة دولية لتلاوة القرآن في روسيا.. صور
ابن محافظة الشرقية المصرية الكفيف يفوز بمسابقة دولية لتلاوة القرآن في روسيا.. صور
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فاز الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، اليوم الثلاثاء، بالمركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن، والتي تم تنظيمها لأول مرة خلال المؤتمر الدولي... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
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وشارك في المسابقة ممثلون عن 20 دولة، بما فيهم الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وتكونت لجنة التحكيم من ممثلي دول روسيا، وإيران وبنغلاديش واليمن ومصر، التي مثّلها الشيخ ماهر محمد عبد النبي، عضو اللجنة العليا لخدمة القرآن، بحسب بيان من المركز الثقافي الروسي في مصر، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقام رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، المفتي الشيخ راوي عين الدين، بتكريم الفائزين في مسابقة "بريكس" للقرآن، بحضور د. وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري.الجدير بالذكر أن الشيخ محمد عبد الكريم (31 عاما) من قرية مشتول بمحافظة الشرقية، وولد كفيفا، وكان من الأوائل في مصربجميع الشهادات التعليمية، وأتمّ حفظ القرآن وهو في عمر 6 سنوات في "كتّاب" القرية، وبدعم ومساعدة والدته، التي يعتبرها "نور العين" التي يرى منها الحياة.والتحق عبد الكريم بكلية أصول الدين (قسم الدعوة الإسلامية)، وتخرّج بتقدير عام "جيد جدا"، وحصل على درجة الماجستير، ويستعد لمناقشة الدكتوراه، وعيّن إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف المصرية.
https://sarabic.ae/20230629/الجزائر-تدين-إقدام-متطرفين-سويديين-على-إحراق-نسخة-من-القرآن-الكريم-1078601534.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم العربي, الأخبار

ابن محافظة الشرقية المصرية الكفيف يفوز بمسابقة دولية لتلاوة القرآن في روسيا.. صور

13:49 GMT 30.07.2024
© Sputnik . المركز الثقافي الروسي الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرأن الكريم، خلال المؤتمر الدولي الخامس " طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى، بمدينة كازان بجمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية"
الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة بريكس الدولية لتلاوة القرأن الكريم، خلال المؤتمر الدولي الخامس طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى، بمدينة كازان بجمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik . المركز الثقافي الروسي
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فاز الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، اليوم الثلاثاء، بالمركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن، والتي تم تنظيمها لأول مرة خلال المؤتمر الدولي الخامس "طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى"، بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.
وشارك في المسابقة ممثلون عن 20 دولة، بما فيهم الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وتكونت لجنة التحكيم من ممثلي دول روسيا، وإيران وبنغلاديش واليمن ومصر، التي مثّلها الشيخ ماهر محمد عبد النبي، عضو اللجنة العليا لخدمة القرآن، بحسب بيان من المركز الثقافي الروسي في مصر، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وقام رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، المفتي الشيخ راوي عين الدين، بتكريم الفائزين في مسابقة "بريكس" للقرآن، بحضور د. وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري.
© Sputnik . المركز الثقافي الروسي

الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن، خلال المؤتمر الدولي الخامس " طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى"، بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.

الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة &quot;بريكس&quot; الدولية لتلاوة القرآن، خلال المؤتمر الدولي الخامس &quot; طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى&quot;، بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية. - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . المركز الثقافي الروسي

الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن، خلال المؤتمر الدولي الخامس " طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى"، بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.

© Sputnik . المركز الثقافي الروسي

الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن، خلال المؤتمر الدولي الخامس " طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى"، بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.

الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة &quot;بريكس&quot; الدولية لتلاوة القرآن، خلال المؤتمر الدولي الخامس &quot; طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى&quot;، بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية. - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . المركز الثقافي الروسي

الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن، خلال المؤتمر الدولي الخامس " طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى"، بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.

© Sputnik . المركز الثقافي الروسي

الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن، خلال المؤتمر الدولي الخامس " طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى"، بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.

الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة &quot;بريكس&quot; الدولية لتلاوة القرآن، خلال المؤتمر الدولي الخامس &quot; طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى&quot;، بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية. - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . المركز الثقافي الروسي

الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن، خلال المؤتمر الدولي الخامس " طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى"، بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.

1/3
© Sputnik . المركز الثقافي الروسي

الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن، خلال المؤتمر الدولي الخامس " طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى"، بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.

2/3
© Sputnik . المركز الثقافي الروسي

الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن، خلال المؤتمر الدولي الخامس " طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى"، بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.

3/3
© Sputnik . المركز الثقافي الروسي

الشيخ المصري، محمد عبد الكريم كامل، يفوز بالمركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن، خلال المؤتمر الدولي الخامس " طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى"، بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.

الجدير بالذكر أن الشيخ محمد عبد الكريم (31 عاما) من قرية مشتول بمحافظة الشرقية، وولد كفيفا، وكان من الأوائل في مصربجميع الشهادات التعليمية، وأتمّ حفظ القرآن وهو في عمر 6 سنوات في "كتّاب" القرية، وبدعم ومساعدة والدته، التي يعتبرها "نور العين" التي يرى منها الحياة.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
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29 يونيو 2023, 15:49 GMT
والتحق عبد الكريم بكلية أصول الدين (قسم الدعوة الإسلامية)، وتخرّج بتقدير عام "جيد جدا"، وحصل على درجة الماجستير، ويستعد لمناقشة الدكتوراه، وعيّن إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف المصرية.
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