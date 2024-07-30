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القوات الروسية تحرر بلدة لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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05:00 GMT
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اعتقال 4 مسؤولين بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية
اعتقال 4 مسؤولين بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
اعتقلت وحدة التحقيقات في جرائم الاحتيال في الشرطة الإسرائيلية 4 مسؤولين في وزارة الأمن القومي بتهمة إدارة شبكة إجرامية عملت في "استصدار رخص سلاح لأي شخص مقابل... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T10:15+0000
2024-07-30T10:15+0000
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وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، كشفت الشرطة أن من بين المشتبه فيهم مسؤول ترخيص في الوزارة الأمن، بالإضافة إلى 3 مسؤولين عملوا على جمع طلبات ترخيص الأسلحة النارية والموافقة عليها.وأضافت أنه تم إيقاف 10 موظفين آخرين للتحقيق معهم بتهمة نقل الطلبات للحصول على التراخيص وأموال الرشوة.وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمرا، وسيجري التحقيق في إطاره مع موظفين في مناصب رفيعة في وزارة الأمن القومي.من جانبها، أصدرت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية التي يترأسها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بيانا، "هنأت ضباط الشرطة والمحققين على اعتقال عدد من المشتبه بهم هذا الصباح بتهمة إصدار تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني، من خلال رشاوى لأشخاص غير مؤهلين وفقا للمعايير".وأوضحت الوزارة أن الموظف المعتقل يتولى وظيفة صغيرة، فيما أشارت إلى أنه تم إصدار أكثر من 150 ألف رخصة لحمل السلاح منذ بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

اعتقال 4 مسؤولين بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية

10:15 GMT 30.07.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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اعتقلت وحدة التحقيقات في جرائم الاحتيال في الشرطة الإسرائيلية 4 مسؤولين في وزارة الأمن القومي بتهمة إدارة شبكة إجرامية عملت في "استصدار رخص سلاح لأي شخص مقابل رشوة".
وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، كشفت الشرطة أن من بين المشتبه فيهم مسؤول ترخيص في الوزارة الأمن، بالإضافة إلى 3 مسؤولين عملوا على جمع طلبات ترخيص الأسلحة النارية والموافقة عليها.

وقالت الشرطة أن مئات الأشخاص حصلوا على رخص لحمل السلاح من دون أن يستوفوا شروط الحصول عليها.

وأضافت أنه تم إيقاف 10 موظفين آخرين للتحقيق معهم بتهمة نقل الطلبات للحصول على التراخيص وأموال الرشوة.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
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وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمرا، وسيجري التحقيق في إطاره مع موظفين في مناصب رفيعة في وزارة الأمن القومي.
من جانبها، أصدرت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية التي يترأسها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بيانا، "هنأت ضباط الشرطة والمحققين على اعتقال عدد من المشتبه بهم هذا الصباح بتهمة إصدار تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني، من خلال رشاوى لأشخاص غير مؤهلين وفقا للمعايير".
وأوضحت الوزارة أن الموظف المعتقل يتولى وظيفة صغيرة، فيما أشارت إلى أنه تم إصدار أكثر من 150 ألف رخصة لحمل السلاح منذ بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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