https://sarabic.ae/20240730/الإخصاء-الجماعي-بديل-إنساني-قانون-بجمع-ملايين-الكلاب-الضالة-في-تركيا-1091243252.html
قانون جديد لجمع الكلاب الضالة في تركيا يثير قلق جماعات حماية الحيوانات
قانون جديد لجمع الكلاب الضالة في تركيا يثير قلق جماعات حماية الحيوانات
سبوتنيك عربي
أقر البرلمان التركي قانونا جديدا يهدف إلى جمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى ملاجئ، مما أثار قلق جماعات حماية الحيوانات، التي ترى أنه يمكن تنفيذ عمليات... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T10:08+0000
2024-07-30T10:08+0000
2024-07-30T10:31+0000
مجتمع
منوعات
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/02/1048551754_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_75ae4750b96511f56cd07ad0e7a37a02.jpg
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت شوارع تركيا تظاهرات للاحتجاج على هذا القانون، الذي تم إقراره اليوم الثلاثاء، ووقعت بعض الاشتباكات مع الشرطة خلال هذه التظاهرات.وينص القانون، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، على أن تكون البلديات مسؤولة عن جمع الكلاب الضالة ونقلها إلى الملاجئ، حيث سيتم قتل الكلاب العدوانية أو التي تعاني من أمراض لا يمكن علاجها، حسب وسائل إعلام.وكان التشريع السابق يلزم البلديات بـ"إخصاء الكلاب" الضالة وتطعيمها، ثم إعادتها إلى مكانها بعد العلاج.ووفقًا لمشروع القانون، يُقدر عدد الكلاب الضالة في تركيا بحوالي أربعة ملايين كلب، في حين قامت البلديات بإخصاء نحو 2.5 مليون كلب خلال العشرين سنة الماضية.يؤكد القانون أيضًا وجود 322 ملجأ للحيوانات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 105 آلاف كلب، ويشترط على البلديات تخصيص ما لا يقل عن 0.3 في المئة من ميزانيتها السنوية لخدمات إعادة تأهيل الحيوانات وبناء ملاجئ جديدة. كما يمنح القانون البلديات مهلة حتى عام 2028 لبناء وتحسين الملاجئ.
https://sarabic.ae/20240415/قطيع-كلاب-يطارد-أي-شيء-في-مدرج-مطار-بغداد-الدولي-فيديو-1087988452.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/02/1048551754_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e9d98049f0cb6caeb27b9a49a6c9f5a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قانون جديد لجمع الكلاب الضالة في تركيا يثير قلق جماعات حماية الحيوانات
10:08 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 10:31 GMT 30.07.2024)
أقر البرلمان التركي قانونا جديدا يهدف إلى جمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى ملاجئ، مما أثار قلق جماعات حماية الحيوانات، التي ترى أنه يمكن تنفيذ عمليات "إخصاء جماعي" كبديل أكثر إنسانية.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت شوارع تركيا تظاهرات للاحتجاج على هذا القانون، الذي تم إقراره اليوم الثلاثاء، ووقعت بعض الاشتباكات مع الشرطة خلال هذه التظاهرات.
وينص القانون، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، على أن تكون البلديات مسؤولة عن جمع الكلاب الضالة ونقلها إلى الملاجئ، حيث سيتم قتل الكلاب العدوانية أو التي تعاني من أمراض لا يمكن علاجها، حسب وسائل
إعلام.
وكان التشريع السابق يلزم البلديات بـ"إخصاء الكلاب
" الضالة وتطعيمها، ثم إعادتها إلى مكانها بعد العلاج.
ووفقًا لمشروع القانون، يُقدر عدد الكلاب الضالة في تركيا بحوالي أربعة ملايين كلب، في حين قامت البلديات بإخصاء نحو 2.5 مليون كلب خلال العشرين سنة الماضية.
يؤكد القانون أيضًا وجود 322 ملجأ للحيوانات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 105 آلاف كلب، ويشترط على البلديات تخصيص ما لا يقل عن 0.3 في المئة من ميزانيتها السنوية لخدمات إعادة تأهيل الحيوانات
وبناء ملاجئ جديدة. كما يمنح القانون البلديات مهلة حتى عام 2028 لبناء وتحسين الملاجئ.