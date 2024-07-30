https://sarabic.ae/20240730/بيلاؤوسوف-توسع-كبير-بإنتاج-الطائرات-المسيرة-في-روسيا-1091254192.html

بيلاؤوسوف: توسع كبير بإنتاج الطائرات المسيرة في روسيا

بيلاؤوسوف: توسع كبير بإنتاج الطائرات المسيرة في روسيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، بأن إنتاج الطائرات المسيرة من طراز "إف بي في" في روسيا، ارتفع بشكل قوي إلى 4 آلاف طائرة يوميا. 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T14:21+0000

2024-07-30T14:21+0000

2024-07-30T14:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وهنأ بيلاؤوسوف، خلال رحلته العملية إلى منطقة موسكو العسكرية، أفراد لواء الحرس الخامس والأربعين المنفصل للأغراض الخاصة للقوات المحمولة جواً، في يوم تأسيسه، وقدم جوائز الدولة للأفراد العسكريين ضمن التشكيل.وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، قد زار تنظيم التدريب القتالي للأفراد العسكريين في ساحة تدريب في منطقة لينينغراد (مقاطعة سانت بطرسبورغ ) العسكرية في 26 يوليو/ تموز الجاري، وتحدث مع الجنود المتعاقدين، وقد بيلاؤوسوف عروض التدريب مختلف التخصصات العسكرية.وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطّرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.

https://sarabic.ae/20240730/القوات-الروسية-تعزز-تموضعها-العسكري-على-مختلف-محاور-القتال-في-أوكرانيا-1091247608.html

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