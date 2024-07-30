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ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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الإنسان والثقافة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240730/بيلاؤوسوف-توسع-كبير-بإنتاج-الطائرات-المسيرة-في-روسيا-1091254192.html
بيلاؤوسوف: توسع كبير بإنتاج الطائرات المسيرة في روسيا
بيلاؤوسوف: توسع كبير بإنتاج الطائرات المسيرة في روسيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، بأن إنتاج الطائرات المسيرة من طراز "إف بي في" في روسيا، ارتفع بشكل قوي إلى 4 آلاف طائرة يوميا. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T14:21+0000
2024-07-30T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وهنأ بيلاؤوسوف، خلال رحلته العملية إلى منطقة موسكو العسكرية، أفراد لواء الحرس الخامس والأربعين المنفصل للأغراض الخاصة للقوات المحمولة جواً، في يوم تأسيسه، وقدم جوائز الدولة للأفراد العسكريين ضمن التشكيل.وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، قد زار تنظيم التدريب القتالي للأفراد العسكريين في ساحة تدريب في منطقة لينينغراد (مقاطعة سانت بطرسبورغ ) العسكرية في 26 يوليو/ تموز الجاري، وتحدث مع الجنود المتعاقدين، وقد بيلاؤوسوف عروض التدريب مختلف التخصصات العسكرية.وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطّرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240730/القوات-الروسية-تعزز-تموضعها-العسكري-على-مختلف-محاور-القتال-في-أوكرانيا-1091247608.html
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بيلاؤوسوف: توسع كبير بإنتاج الطائرات المسيرة في روسيا

14:21 GMT 30.07.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik
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تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، بأن إنتاج الطائرات المسيرة من طراز "إف بي في" في روسيا، ارتفع بشكل قوي إلى 4 آلاف طائرة يوميا.
وهنأ بيلاؤوسوف، خلال رحلته العملية إلى منطقة موسكو العسكرية، أفراد لواء الحرس الخامس والأربعين المنفصل للأغراض الخاصة للقوات المحمولة جواً، في يوم تأسيسه، وقدم جوائز الدولة للأفراد العسكريين ضمن التشكيل.

إنتاج طائرات "إف بي في" المسيرة في روسيا، ازداد بشكل كبير ويقترب من 4000 طائرة يوميًا.

أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي
وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، قد زار تنظيم التدريب القتالي للأفراد العسكريين في ساحة تدريب في منطقة لينينغراد (مقاطعة سانت بطرسبورغ ) العسكرية في 26 يوليو/ تموز الجاري، وتحدث مع الجنود المتعاقدين، وقد بيلاؤوسوف عروض التدريب مختلف التخصصات العسكرية.
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تعزز تموضعها العسكري على مختلف محاور القتال في أوكرانيا
11:12 GMT
وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطّرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
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