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08:18 GMT
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
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30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
11:34 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان
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ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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https://sarabic.ae/20240730/تقرير-للكونغرس-الولايات-المتحدة-غير-قادرة-على-منافسة-الصين-وروسيا-في-حالة-الحرب-1091235033.html
تقرير للكونغرس: الولايات المتحدة غير قادرة على منافسة الصين وروسيا في حالة الحرب
تقرير للكونغرس: الولايات المتحدة غير قادرة على منافسة الصين وروسيا في حالة الحرب
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير صادر عن لجنة الاستراتيجية الوطنية الدفاعية، المكلفة من قبل الكونغرس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة غير قادرة على منافسة الصين وروسيا ولن تستطيع... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T01:28+0000
2024-07-30T01:28+0000
الكونغرس الأمريكي
روسيا
سلاح روسيا
الصين
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وجاء في الوثيقة الصادرة عن اللجنة، والتي نشرها مركز "راند" للأبحاث "لا تستطيع الولايات المتحدة منافسة الصين وروسيا وشركائهما بمفردها، وبالتأكيد لن تتمكن من الفوز في حرب بهذه الطريقة".وأشار التقرير إلى ضرورة استمرار واشنطن في الاستثمار في تعزيز تحالفاتها والتكامل العسكري معها.وأضافت اللجنة: "التحالفات ليست حلاً شاملاً، لكن هيكل القوات المسلحة الأمريكية يجب أن يأخذ في الاعتبار قوى والتزامات الحلفاء".كما لفت التقرير إلى أن حرباً شاملة مع دولة ذات قوة متكافئة أو شبه متكافئة ستؤدي إلى عواقب مدمرة للولايات المتحدة، بما في ذلك خسائر عسكرية كبيرة، وتعطيل سلاسل الإمداد، وحرمان الاقتصاد الأمريكي من الوصول إلى المواد والبضائع الحيوية لتصنيع أنظمة الأسلحة، بالإضافة إلى تهديدات للبنية التحتية الأمريكية في الفضاء.
https://sarabic.ae/20240306/أمريكا-تنهار-من-الداخل-الصين-تحاول-تجنب-محاولاتها-اليائسة-لإشعال-الحرب-1086714100.html
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الكونغرس الأمريكي, روسيا, سلاح روسيا, الصين
الكونغرس الأمريكي, روسيا, سلاح روسيا, الصين

تقرير للكونغرس: الولايات المتحدة غير قادرة على منافسة الصين وروسيا في حالة الحرب

01:28 GMT 30.07.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أفاد تقرير صادر عن لجنة الاستراتيجية الوطنية الدفاعية، المكلفة من قبل الكونغرس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة غير قادرة على منافسة الصين وروسيا ولن تستطيع الفوز في حالة نشوب حرب معهما.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن اللجنة، والتي نشرها مركز "راند" للأبحاث "لا تستطيع الولايات المتحدة منافسة الصين وروسيا وشركائهما بمفردها، وبالتأكيد لن تتمكن من الفوز في حرب بهذه الطريقة".
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6 مارس, 11:19 GMT
وأشار التقرير إلى ضرورة استمرار واشنطن في الاستثمار في تعزيز تحالفاتها والتكامل العسكري معها.
وأضافت اللجنة: "التحالفات ليست حلاً شاملاً، لكن هيكل القوات المسلحة الأمريكية يجب أن يأخذ في الاعتبار قوى والتزامات الحلفاء".
كما لفت التقرير إلى أن حرباً شاملة مع دولة ذات قوة متكافئة أو شبه متكافئة ستؤدي إلى عواقب مدمرة للولايات المتحدة، بما في ذلك خسائر عسكرية كبيرة، وتعطيل سلاسل الإمداد، وحرمان الاقتصاد الأمريكي من الوصول إلى المواد والبضائع الحيوية لتصنيع أنظمة الأسلحة، بالإضافة إلى تهديدات للبنية التحتية الأمريكية في الفضاء.
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