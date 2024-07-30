https://sarabic.ae/20240730/تقرير-للكونغرس-الولايات-المتحدة-غير-قادرة-على-منافسة-الصين-وروسيا-في-حالة-الحرب-1091235033.html
تقرير للكونغرس: الولايات المتحدة غير قادرة على منافسة الصين وروسيا في حالة الحرب
تقرير للكونغرس: الولايات المتحدة غير قادرة على منافسة الصين وروسيا في حالة الحرب
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير صادر عن لجنة الاستراتيجية الوطنية الدفاعية، المكلفة من قبل الكونغرس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة غير قادرة على منافسة الصين وروسيا ولن تستطيع... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T01:28+0000
2024-07-30T01:28+0000
2024-07-30T01:28+0000
الكونغرس الأمريكي
روسيا
سلاح روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/04/1057894310_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_d5e84a5b5b47412faa11608e6e8f7c02.jpg
وجاء في الوثيقة الصادرة عن اللجنة، والتي نشرها مركز "راند" للأبحاث "لا تستطيع الولايات المتحدة منافسة الصين وروسيا وشركائهما بمفردها، وبالتأكيد لن تتمكن من الفوز في حرب بهذه الطريقة".وأشار التقرير إلى ضرورة استمرار واشنطن في الاستثمار في تعزيز تحالفاتها والتكامل العسكري معها.وأضافت اللجنة: "التحالفات ليست حلاً شاملاً، لكن هيكل القوات المسلحة الأمريكية يجب أن يأخذ في الاعتبار قوى والتزامات الحلفاء".كما لفت التقرير إلى أن حرباً شاملة مع دولة ذات قوة متكافئة أو شبه متكافئة ستؤدي إلى عواقب مدمرة للولايات المتحدة، بما في ذلك خسائر عسكرية كبيرة، وتعطيل سلاسل الإمداد، وحرمان الاقتصاد الأمريكي من الوصول إلى المواد والبضائع الحيوية لتصنيع أنظمة الأسلحة، بالإضافة إلى تهديدات للبنية التحتية الأمريكية في الفضاء.
https://sarabic.ae/20240306/أمريكا-تنهار-من-الداخل-الصين-تحاول-تجنب-محاولاتها-اليائسة-لإشعال-الحرب-1086714100.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/04/1057894310_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_539b8e9fa3ed3cbd74c3f5efce474c54.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكونغرس الأمريكي, روسيا, سلاح روسيا, الصين
الكونغرس الأمريكي, روسيا, سلاح روسيا, الصين
تقرير للكونغرس: الولايات المتحدة غير قادرة على منافسة الصين وروسيا في حالة الحرب
أفاد تقرير صادر عن لجنة الاستراتيجية الوطنية الدفاعية، المكلفة من قبل الكونغرس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة غير قادرة على منافسة الصين وروسيا ولن تستطيع الفوز في حالة نشوب حرب معهما.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن اللجنة، والتي نشرها مركز "راند" للأبحاث "لا تستطيع الولايات المتحدة منافسة الصين وروسيا وشركائهما بمفردها، وبالتأكيد لن تتمكن من الفوز في حرب بهذه الطريقة".
وأشار التقرير إلى ضرورة استمرار واشنطن في الاستثمار في تعزيز تحالفاتها والتكامل العسكري معها.
وأضافت اللجنة: "التحالفات ليست حلاً شاملاً، لكن هيكل القوات المسلحة الأمريكية
يجب أن يأخذ في الاعتبار قوى والتزامات الحلفاء".
كما لفت التقرير إلى أن حرباً شاملة مع دولة ذات قوة متكافئة أو شبه متكافئة ستؤدي إلى عواقب مدمرة للولايات المتحدة، بما في ذلك خسائر عسكرية كبيرة، وتعطيل سلاسل الإمداد، وحرمان الاقتصاد الأمريكي من الوصول إلى المواد والبضائع الحيوية لتصنيع أنظمة الأسلحة، بالإضافة إلى تهديدات للبنية التحتية الأمريكية في الفضاء.