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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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مساحة حرة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240730/حزب-الله-يعلن-استهداف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1091235959.html
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف عدة مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T04:05+0000
2024-07-30T04:45+0000
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144373_0:132:2532:1556_1920x0_80_0_0_1d96653c6da6d0a4c44a4ec831c5c2e9.jpg
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في عدة بيانات له إن عناصره استهدفوا أمس الاثنين "8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث قصفوا موقع البغدادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقصفوا التجهيزات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في تلة الكرنتينا، وفي موقع المالكية. وبعد مراقبة ومتابعة لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع الراهب، كمن عناصر الحزب لدبابة ميركافا، وعند وصولها إلى دائرة نيران المجاهدين استهدفوها بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة، وقصفوا مواقع العباد ودشمه وتجهيزاته التجسسية".ولفت البيان إلى أن مقاتلي الحزب "استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين، وقصفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الراهب مرتين على التوالي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف "بالمدفعية الثقيلة 15 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف قضاء النبطية بلدة كفررمان، وقضاء حاصبيا قصفوا بلدات شبعا، وكفرحمام، وكفرشوبا، وفي قضاء مرجعيون قصف بلدات كفركلا، مركبا، العديسة، حولا، ميس الجبل، رب ثلاثين، وفي قضاء بنت جبيل قصف بلدات مارون الراس، يارون، عيتا الشعب، شقرا، كونين، بين رامية والقوزح، عيترون، وفي قضاء صور قصف بلدة شيحين".تأتي تلك التطورات في أعقاب مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين إثر قصف صاروخي استهدف بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفيا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.وقد توعدت إسرائيل بالرد، ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات". وقالت: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين".تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.وحتى عام 1967، كانت مرتفعات الجولان جزءًا من محافظة القنيطرة السورية، التي يسكنها الدروز بشكل رئيسي، ثم خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وكذلك الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة عام 1973، استولت إسرائيل على ثلثي هذه الأراضي الاستراتيجية.وفي عام 1981، أعلنت إسرائيل سيادتها على المنطقة من جانب واحد، لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يعترف بهذا القرار.من جانبها، اعترفت حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في آذار/مارس 2019، بسيادة إسرائيل على الجولان، لتكون المرة الأولى التي تعترف فيها أي دولة بالسيادة الإسرائيلية عليها.
https://sarabic.ae/20240727/الجيش-الإسرائيلي-يحمل-حزب-الله-مسؤولية-قصف-بلدة-مجدل-شمس-والحزب-ينفي-1091181230.html
https://sarabic.ae/20240729/دول-عدة-تناشد-رعاياها-مغادرة-لبنان-على-خلفية-التوترات-بين-حزب-الله-وإسرائيل-1091232550.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

04:05 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 04:45 GMT 30.07.2024)
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف عدة مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في عدة بيانات له إن عناصره استهدفوا أمس الاثنين "8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث قصفوا موقع البغدادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقصفوا التجهيزات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في تلة الكرنتينا، وفي موقع المالكية. وبعد مراقبة ومتابعة لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع الراهب، كمن عناصر الحزب لدبابة ميركافا، وعند وصولها إلى دائرة نيران المجاهدين استهدفوها بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة، وقصفوا مواقع العباد ودشمه وتجهيزاته التجسسية".
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
الجيش الإسرائيلي يحمل "حزب الله" مسؤولية قصف بلدة مجدل شمس والحزب ينفي
27 يوليو, 17:59 GMT
ولفت البيان إلى أن مقاتلي الحزب "استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين، وقصفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الراهب مرتين على التوالي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف "بالمدفعية الثقيلة 15 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف قضاء النبطية بلدة كفررمان، وقضاء حاصبيا قصفوا بلدات شبعا، وكفرحمام، وكفرشوبا، وفي قضاء مرجعيون قصف بلدات كفركلا، مركبا، العديسة، حولا، ميس الجبل، رب ثلاثين، وفي قضاء بنت جبيل قصف بلدات مارون الراس، يارون، عيتا الشعب، شقرا، كونين، بين رامية والقوزح، عيترون، وفي قضاء صور قصف بلدة شيحين".
تأتي تلك التطورات في أعقاب مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين إثر قصف صاروخي استهدف بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفيا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
وقد توعدت إسرائيل بالرد، ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.
طائرة ايرباص A340 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
دول عدة تناشد رعاياها مغادرة لبنان على خلفية التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل
أمس, 19:50 GMT
ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات". وقالت: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين".
تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.
وحتى عام 1967، كانت مرتفعات الجولان جزءًا من محافظة القنيطرة السورية، التي يسكنها الدروز بشكل رئيسي، ثم خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وكذلك الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة عام 1973، استولت إسرائيل على ثلثي هذه الأراضي الاستراتيجية.
وفي عام 1981، أعلنت إسرائيل سيادتها على المنطقة من جانب واحد، لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يعترف بهذا القرار.
من جانبها، اعترفت حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في آذار/مارس 2019، بسيادة إسرائيل على الجولان، لتكون المرة الأولى التي تعترف فيها أي دولة بالسيادة الإسرائيلية عليها.
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