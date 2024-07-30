https://sarabic.ae/20240730/صدامات-في-إسرائيل-بعد-اعتقال-جنود-عذبوا-أسرى-فلسطينيين-1091253415.html

صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين

صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين

سبوتنيك عربي

ردود فعل غاضبة أثارها موقف الشرطة الإسرائيلية بعد التحقيق مع 10 جنود إسرائيليين متهمين بتعذيب أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، في معسكر "سدي تيمان" بالنقب. 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T13:55+0000

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صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين سبوتنيك عربي صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين

واقتحم محتجون إسرائيليون معسكري "سدي تيمان" و"بيت ليد" بدعم من شخصيات حكومية وبرلمانية متضامنة مع الجنود المتورطين في التعذيب.الجنود المتهمون بالتنكيل بالأسرى رفضوا التعاون مع الشرطة العسكرية، ما أدى إلى صدام مع المحققين في معسكر "سدي تيمان".وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى جانب المستوى العسكري، قد أدانوا الاقتحام واعتبروه انتهاكا للقانون مطالبين بتهدئة التوترات.يأتي هذا التطور في الوقت الذي تشير فيه تقارير بأن سجن "سدي تيمان" يشهد عمليات تعذيب بحق أسرى فلسطينيين، ما أدى إلى مقتل العشرات، نتيجة الضرب والتعذيب أو التقصير في علاج المرضى ورفض مساعدتهم.تعليقا على هذا الموضوع، قال خبير الشؤون الإسرائيلية، فايز عباس، إن "اقتحام معسكر "سدي تيمان" من قبل وزراء وأعضاء كنسيت يعكس رغبة اليمين المتطرف في إدارة مؤسسة الجيش وإدخال القيم الفاشية للجنود".وأكد على وجود "تبعات خطيرة لهذه الحادثة على الجيش الإسرائيلي، خاصة وأن الشرطة التي يقودها الوزير إيتمار بن غفير، لم تمنع الاقتحام".وذكر الباحث السياسي، خلدون البرغوثي، أن "توثيق حادثة تعذيب أسير فلسطيني اضطر إسرائيل إلى فتح تحقيق في القضية"، مبينًا أن "الملف كان سيغلق إن لم تتسرب الأخبار من المستشفى التي تم نقله إليها".من جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم منظمة "بتسيلم"، كريم جبران، اعتقال الجنود بأنها "عملية صورية" وأن الهدف منها "قطع الطريق على أي تحقيقات خارجية في ملف تعذيب الأسرى".وأضاف أن "المؤسسات الإسرائيلية الرسمية تقوم على حماية أي انتهاكات ولا يمكن الاعتماد على أي مواقف لها نحو تحقيق العدالة".

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