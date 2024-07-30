صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تاريخيًا لايوجد هنالك شعب روسي وشعب أوكراني لأن كليهما شعب واحد
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20240730/صدامات-في-إسرائيل-بعد-اعتقال-جنود-عذبوا-أسرى-فلسطينيين-1091253415.html
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
سبوتنيك عربي
ردود فعل غاضبة أثارها موقف الشرطة الإسرائيلية بعد التحقيق مع 10 جنود إسرائيليين متهمين بتعذيب أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، في معسكر "سدي تيمان" بالنقب. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T13:55+0000
2024-07-30T13:55+0000
راديو
مساحة حرة
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1e/1091252079_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_06ee61f2c0b65e1ea08314e911f31f64.png
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
سبوتنيك عربي
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
واقتحم محتجون إسرائيليون معسكري "سدي تيمان" و"بيت ليد" بدعم من شخصيات حكومية وبرلمانية متضامنة مع الجنود المتورطين في التعذيب.الجنود المتهمون بالتنكيل بالأسرى رفضوا التعاون مع الشرطة العسكرية، ما أدى إلى صدام مع المحققين في معسكر "سدي تيمان".وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى جانب المستوى العسكري، قد أدانوا الاقتحام واعتبروه انتهاكا للقانون مطالبين بتهدئة التوترات.يأتي هذا التطور في الوقت الذي تشير فيه تقارير بأن سجن "سدي تيمان" يشهد عمليات تعذيب بحق أسرى فلسطينيين، ما أدى إلى مقتل العشرات، نتيجة الضرب والتعذيب أو التقصير في علاج المرضى ورفض مساعدتهم.تعليقا على هذا الموضوع، قال خبير الشؤون الإسرائيلية، فايز عباس، إن "اقتحام معسكر "سدي تيمان" من قبل وزراء وأعضاء كنسيت يعكس رغبة اليمين المتطرف في إدارة مؤسسة الجيش وإدخال القيم الفاشية للجنود".وأكد على وجود "تبعات خطيرة لهذه الحادثة على الجيش الإسرائيلي، خاصة وأن الشرطة التي يقودها الوزير إيتمار بن غفير، لم تمنع الاقتحام".وذكر الباحث السياسي، خلدون البرغوثي، أن "توثيق حادثة تعذيب أسير فلسطيني اضطر إسرائيل إلى فتح تحقيق في القضية"، مبينًا أن "الملف كان سيغلق إن لم تتسرب الأخبار من المستشفى التي تم نقله إليها".من جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم منظمة "بتسيلم"، كريم جبران، اعتقال الجنود بأنها "عملية صورية" وأن الهدف منها "قطع الطريق على أي تحقيقات خارجية في ملف تعذيب الأسرى".وأضاف أن "المؤسسات الإسرائيلية الرسمية تقوم على حماية أي انتهاكات ولا يمكن الاعتماد على أي مواقف لها نحو تحقيق العدالة".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1e/1091252079_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_c8954111f2a034cc71b5205662501f77.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, аудио
مساحة حرة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, аудио

صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين

13:55 GMT 30.07.2024
راديو
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
تابعنا عبر
ردود فعل غاضبة أثارها موقف الشرطة الإسرائيلية بعد التحقيق مع 10 جنود إسرائيليين متهمين بتعذيب أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، في معسكر "سدي تيمان" بالنقب.
واقتحم محتجون إسرائيليون معسكري "سدي تيمان" و"بيت ليد" بدعم من شخصيات حكومية وبرلمانية متضامنة مع الجنود المتورطين في التعذيب.
الجنود المتهمون بالتنكيل بالأسرى رفضوا التعاون مع الشرطة العسكرية، ما أدى إلى صدام مع المحققين في معسكر "سدي تيمان".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى جانب المستوى العسكري، قد أدانوا الاقتحام واعتبروه انتهاكا للقانون مطالبين بتهدئة التوترات.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي تشير فيه تقارير بأن سجن "سدي تيمان" يشهد عمليات تعذيب بحق أسرى فلسطينيين، ما أدى إلى مقتل العشرات، نتيجة الضرب والتعذيب أو التقصير في علاج المرضى ورفض مساعدتهم.
تعليقا على هذا الموضوع، قال خبير الشؤون الإسرائيلية، فايز عباس، إن "اقتحام معسكر "سدي تيمان" من قبل وزراء وأعضاء كنسيت يعكس رغبة اليمين المتطرف في إدارة مؤسسة الجيش وإدخال القيم الفاشية للجنود".
وأكد على وجود "تبعات خطيرة لهذه الحادثة على الجيش الإسرائيلي، خاصة وأن الشرطة التي يقودها الوزير إيتمار بن غفير، لم تمنع الاقتحام".

واعتبر موقف السياسيين الداعمين للجنود بأنه "إيجاز لقتل الأسرى، وأنه سيمنع أي تحقيق ضد أي جندي متورط في انتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين".

وذكر الباحث السياسي، خلدون البرغوثي، أن "توثيق حادثة تعذيب أسير فلسطيني اضطر إسرائيل إلى فتح تحقيق في القضية"، مبينًا أن "الملف كان سيغلق إن لم تتسرب الأخبار من المستشفى التي تم نقله إليها".

ولفت إلى مواقف وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ودفاعه عن الجنود والمستوطنين الذي يقتلون الفلسطينيين، واصفا ما جرى بأنه "حقيقة التيار الديني الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى خرب إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "العقلية اليمينية في إسرائيل لا تستهدف فقط الفلسطينيين بل تعرضت عائلات الأسرى الإسرائيليين للسحل، لأن منهجهم ضد من يخالفهم في أي رأي أو موقف".

من جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم منظمة "بتسيلم"، كريم جبران، اعتقال الجنود بأنها "عملية صورية" وأن الهدف منها "قطع الطريق على أي تحقيقات خارجية في ملف تعذيب الأسرى".

وشدد على أن "عملية تعذيب الأسرى مسؤولية منظومة كاملة، خاصة وأنها تتم في كل المعتقلات في ظل تيار فاشي يدعم أي انتهاك لحقوق المواطن الفلسطيني".

وأضاف أن "المؤسسات الإسرائيلية الرسمية تقوم على حماية أي انتهاكات ولا يمكن الاعتماد على أي مواقف لها نحو تحقيق العدالة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اهتمام إسرائيلي داخلي بصدامات معسكر "سديه تيمان"15:06 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحام معسكر "سديه تيمان" الإسرائيليأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала