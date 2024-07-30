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https://sarabic.ae/20240730/علماء-روس-يبتكرون-علاجا-يكبح-تطور-أورام-الدماغ-1091242249.html
علماء روس يبتكرون علاجا يكبح تطور أورام الدماغ
علماء روس يبتكرون علاجا يكبح تطور أورام الدماغ
سبوتنيك عربي
نجح علماء من معهد البيولوجيا الكيميائية الروسي والأكاديمية الروسية للعلوم في سيبيريا ومعهد نوفوسيبيرسك للكيمياء، باختراع مركب يمكنه كبح التطور العدواني لأورام... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T09:24+0000
2024-07-30T09:35+0000
مجتمع
علوم
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وأصدرت المؤسسات العلمية بيانا مشتركا حول الابتكار الجديد ونشر في مجلة "Frontiers in Pharmacology" جاء فيه: "طور العلماء مركبًا يمكنه قمع السلوك العدواني لخلايا ورم الدماغ ومنعها من اختراق الأنسجة السليمة، ويمكن استخدام البيانات التي تم الحصول عليها لإنشاء أدوية جديدة لعلاج الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال لدى البشر".وأوضح المعهد العلمي أن الأورام الخبيثة تنتج مجموعة متنوعة من البروتينات التي تحفز نمو الورم، حيث تقوم بتحويل عامل النمو بيتا (TGF-β)، الذي يعزز حركة خلايا الورم الأرومي الدبقي ويعزز انتشارها السريع في أنسجة المخ السليمة.وأشار البيان إلى أن "المركب الذي تم تطويره لديه قدرة واضحة على مقاومة الورم الأرومي الدبقي ليس فقط في التجارب الخلوية، ولكن أيضًا في التجارب على الجسم الحي، وقد تبين أن حقن SPMA منعت بشكل موثوق نمو الورم الأرومي الدبقي البشري في نموذج الفأر، كما أظهرت فعالية هذا العلاج".علماء يكتشفون النقطة المسؤولة عن "الفضول لدى البشر" في الدماغوفي هذا الصدد قال أندريه ماركوف، كبير الباحثين في مختبر الكيمياء الحيوية للأحماض النووية في معهد الكيمياء الحيوية: "البيانات التي حصل عليها علماء نوفوسيبيرسك يمكن استخدامها لتطوير عوامل جديدة مضادة للأورام يمكنها منع نمو وتكرار الورم الأرومي الدبقي، وكذلك زيادة حساسيته للعلاج الكيميائي".
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علوم
علوم

علماء روس يبتكرون علاجا يكبح تطور أورام الدماغ

09:24 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 30.07.2024)
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerالدماغ
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
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نجح علماء من معهد البيولوجيا الكيميائية الروسي والأكاديمية الروسية للعلوم في سيبيريا ومعهد نوفوسيبيرسك للكيمياء، باختراع مركب يمكنه كبح التطور العدواني لأورام المخ لدى المرضى.
وأصدرت المؤسسات العلمية بيانا مشتركا حول الابتكار الجديد ونشر في مجلة "Frontiers in Pharmacology" جاء فيه: "طور العلماء مركبًا يمكنه قمع السلوك العدواني لخلايا ورم الدماغ ومنعها من اختراق الأنسجة السليمة، ويمكن استخدام البيانات التي تم الحصول عليها لإنشاء أدوية جديدة لعلاج الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال لدى البشر".
وأوضح المعهد العلمي أن الأورام الخبيثة تنتج مجموعة متنوعة من البروتينات التي تحفز نمو الورم، حيث تقوم بتحويل عامل النمو بيتا (TGF-β)، الذي يعزز حركة خلايا الورم الأرومي الدبقي ويعزز انتشارها السريع في أنسجة المخ السليمة.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
مجتمع
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وفي تجارب الخلايا، اكتشف العلماء مركبًا (سولوكسولون بارا ميثيلانيليد) يمنع بشكل فعال التأثير المعزز للورم لهذا البروتين، بالإضافة إلى ذلك، يزيد المركب المكتشف بشكل كبير من حساسية خلايا الورم الأرومي الدبقي للتيموزولوميد ويمنع قدرتها على الانتشار.
وأشار البيان إلى أن "المركب الذي تم تطويره لديه قدرة واضحة على مقاومة الورم الأرومي الدبقي ليس فقط في التجارب الخلوية، ولكن أيضًا في التجارب على الجسم الحي، وقد تبين أن حقن SPMA منعت بشكل موثوق نمو الورم الأرومي الدبقي البشري في نموذج الفأر، كما أظهرت فعالية هذا العلاج".
علماء يكتشفون النقطة المسؤولة عن "الفضول لدى البشر" في الدماغ
وفي هذا الصدد قال أندريه ماركوف، كبير الباحثين في مختبر الكيمياء الحيوية للأحماض النووية في معهد الكيمياء الحيوية: "البيانات التي حصل عليها علماء نوفوسيبيرسك يمكن استخدامها لتطوير عوامل جديدة مضادة للأورام يمكنها منع نمو وتكرار الورم الأرومي الدبقي، وكذلك زيادة حساسيته للعلاج الكيميائي".
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