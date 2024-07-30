لتقييم حالة التربة وتعزز المحصول... علماء روس يبتكرون "طائرة مسيرة زراعية" جديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تاريخيًا لايوجد هنالك شعب روسي وشعب أوكراني لأن كليهما شعب واحد
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240730/لتقييم-حالة-التربة-وتعزز-المحصول-علماء-روس-يبتكرون-طائرة-مسيرة-زراعية-جديدة-1091250448.html
لتقييم حالة التربة وتعزز المحصول... علماء روس يبتكرون "طائرة مسيرة زراعية" جديدة
لتقييم حالة التربة وتعزز المحصول... علماء روس يبتكرون "طائرة مسيرة زراعية" جديدة
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب التواصل بجامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية بأنه تم تطوير جهاز لتقييم حالة التربة ومراقبة نمو وتطور النباتات من قبل علماء الجامعة، إذ يُمكّن هذا... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T13:23+0000
2024-07-30T13:23+0000
مجتمع
وزارة الزراعة الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103462/61/1034626133_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c6d23e9fdbb2c0a87ced9d6a206b1d.jpg
وأوضح الباحثون أن مهمة "الزراعة الدقيقة" هي التحكم في جودة إنبات البذور وزيادة الإنتاجية في الحقل باستخدام أحدث التقنيات. ويستخدم المزارعون اليوم المركبات الجوية دون طيار (الدرون) والمركبات الفضائية لتحسين إنتاج المحاصيل.ومع ذلك، فإن الأجهزة التقنية الفضائية، وفقا للعلماء، لا تسمح بتحديد المعلمات الفيزيائية والكيميائية للتربة في منطقة جذر النبات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدامها مكلف اقتصاديا.وقال رئيس جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، دميتري بيسبالوف: "لقد انتقلت التقنيات الزراعية منذ فترة طويلة إلى المستوى الرقمي، مما يوفر إمكانات جديدة لتحسين العمليات في الزراعة. وبالنسبة لجامعتنا، فيعد هذا القطاع واحدا من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية".ولتطبيقه عمليا، اقترح مصممو المشروع استخدام نظام رادار يشع على سطح الأرض بزاوية ما من أجل زيادة نسبة الإشارة الراديوية المنعكسة (تأثير بروستر).وصرح أحد مصممي المشروع، غينادي لينتس: "تعتمد طريقتنا وجهازنا الحاصلين على براءة اختراع والمخصصين لتحليل آفاق التربة تحت السطح باستخدام تأثير بروستر ومعادلات فريسنل، على إنشاء نظام رادار يتألف من طائرتين دون طيار، يضمن تشعيعًا مائلًا لسطح الأرض. ولم يتم إثبات كفاية المنهجية تجريبيا فحسب، بل تم اختبارها أيضا في العديد من المؤسسات الزراعية الكبيرة في مقاطعتنا".وأشار لينتس إلى أنه بفضل "معادلات فريسنل"، يمكن للباحثين تحديد الموصلية الكهربائية ورطوبة التربة بتكاليف اقتصادية وزمنية أقل إذ كلما زادت رطوبة التربة، زادت الموصلية الكهربائية.نظرًا لأن توزيع الرطوبة قد يختلف بشكل كبير داخل حقل واحد، فإن البيانات التي تم الحصول عليها بواسطة الطريقة الجديدة تمكن من تنفيذ التدابير الزراعية التقنية اللازمة وحساب كمية الأسمدة التي تحتاجها التربة في الوقت المناسب، لمنع تراجع الأراضي الزراعية، وهو أمر مهم بشكل خاص في المناطق القاحلة والمستنقعات.
https://sarabic.ae/20240730/في-سابقة-غير-عادية-علماء-يتحكمون-بالفئران-عن-بعد-1091243374.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103462/61/1034626133_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e0ed85610e42a96502f31605e7d3eac5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزارة الزراعة الروسية
وزارة الزراعة الروسية

لتقييم حالة التربة وتعزز المحصول... علماء روس يبتكرون "طائرة مسيرة زراعية" جديدة

13:23 GMT 30.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورزراعة الأرز في إقليم كراسنودار، روسيا
زراعة الأرز في إقليم كراسنودار، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مكتب التواصل بجامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية بأنه تم تطوير جهاز لتقييم حالة التربة ومراقبة نمو وتطور النباتات من قبل علماء الجامعة، إذ يُمكّن هذا الجهاز من زيادة كفاءة "الزراعة الدقيقة"، وبالتالي إنتاجية المحاصيل.
وأوضح الباحثون أن مهمة "الزراعة الدقيقة" هي التحكم في جودة إنبات البذور وزيادة الإنتاجية في الحقل باستخدام أحدث التقنيات. ويستخدم المزارعون اليوم المركبات الجوية دون طيار (الدرون) والمركبات الفضائية لتحسين إنتاج المحاصيل.
ومع ذلك، فإن الأجهزة التقنية الفضائية، وفقا للعلماء، لا تسمح بتحديد المعلمات الفيزيائية والكيميائية للتربة في منطقة جذر النبات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدامها مكلف اقتصاديا.
ركوب الخيل في الجزء الشمالي من المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2019
وسائط متعددة
الجمال القوقازي.. أشهر وأكبر محمية في أوروبا
22 مايو 2019, 13:59 GMT
وقال رئيس جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، دميتري بيسبالوف: "لقد انتقلت التقنيات الزراعية منذ فترة طويلة إلى المستوى الرقمي، مما يوفر إمكانات جديدة لتحسين العمليات في الزراعة. وبالنسبة لجامعتنا، فيعد هذا القطاع واحدا من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية".

وقام فريق علماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية بتطوير طريقة للتحليل النقطي للخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة في منطقة "نظام جذر النبات" (0.3 - 0.6 م)

ولتطبيقه عمليا، اقترح مصممو المشروع استخدام نظام رادار يشع على سطح الأرض بزاوية ما من أجل زيادة نسبة الإشارة الراديوية المنعكسة (تأثير بروستر).
وصرح أحد مصممي المشروع، غينادي لينتس: "تعتمد طريقتنا وجهازنا الحاصلين على براءة اختراع والمخصصين لتحليل آفاق التربة تحت السطح باستخدام تأثير بروستر ومعادلات فريسنل، على إنشاء نظام رادار يتألف من طائرتين دون طيار، يضمن تشعيعًا مائلًا لسطح الأرض. ولم يتم إثبات كفاية المنهجية تجريبيا فحسب، بل تم اختبارها أيضا في العديد من المؤسسات الزراعية الكبيرة في مقاطعتنا".
وأشار لينتس إلى أنه بفضل "معادلات فريسنل"، يمكن للباحثين تحديد الموصلية الكهربائية ورطوبة التربة بتكاليف اقتصادية وزمنية أقل إذ كلما زادت رطوبة التربة، زادت الموصلية الكهربائية.
صورة لفأر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
مجتمع
في سابقة غير عادية... علماء يتحكمون بالفئران عن بعد
10:02 GMT
نظرًا لأن توزيع الرطوبة قد يختلف بشكل كبير داخل حقل واحد، فإن البيانات التي تم الحصول عليها بواسطة الطريقة الجديدة تمكن من تنفيذ التدابير الزراعية التقنية اللازمة وحساب كمية الأسمدة التي تحتاجها التربة في الوقت المناسب، لمنع تراجع الأراضي الزراعية، وهو أمر مهم بشكل خاص في المناطق القاحلة والمستنقعات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فوضى وصدامات في معسكر "سديه تيمان" الإسرائيلي07:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحام معسكر "سديه تيمان" الإسرائيليأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала