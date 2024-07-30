https://sarabic.ae/20240730/ما-هي-حدود-التدخل-الإيراني-في-المواجهة-إذا-هاجمت-إسرائيل-لبنان-1091250263.html

ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان؟

ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان؟

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر على حدود لبنان الجنوبية،... 30.07.2024, سبوتنيك عربي

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2024-07-30T12:43+0000

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ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان؟ سبوتنيك عربي ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان؟

وفي بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، أعرب بزشكيان لنظيره لماكرون، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، وحذر من أي هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان، مؤكدا أنه سيكون له عواقب وخيمة على إسرائيل.واستبعد الكاتب تماما أن "يتم استخدام "حزب الله" كورقة تسوية في الملف النووي"، وقال إن "هذه من الأوراق الاستراتيجية المهمة والقوية لدى إيران، ومن المستحيل أن تتخلى عنها، حيث يعتبر ذلك تخلٍ عن ركيزة أساسية من قدرات وقوة النظام الإيراني في المنطقة والعالم، ولهذا لن تتم تسويات في هذا الخصوص، ولن تقدم إيران أبدا على هذه الخطوة حتى لو وصل الأمر إلى أن تعيش إلى الأبد تحت ظل العقوبات والضغوط الدولية".وأكد أن "الجبهة إذا فُتحت وعصفت الحرب، ستمتد الحرب على نطاق 3 مليون كيلو متر مربع من جنوب لبنان إلى اليمن والمحيط الهندي وعمق الهضبة الإيرانية، إلا أنه من المنطقي أن يكون حجم المشاركة مقترن بأحد أمرين، إما بحجم الاعتداء الإسرائيلي أو بطبيعة قرار محور المقاومة، وإن كان قرار المقاومة هو أن زمن تحرير فلسطين من البحر إلى النهر قد أزف ويجب أن يبدأ الأمر الآن فستكون المشاركة بأعلى درجاتها، وإذا قامت إسرائيل بعدوان فاضح وألحقت خسائر حقيقية بالجبهة في سوريا أو لبنان فسيكون الرد الإيراني بكل القدرات، وعاصفا".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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